One Click B2 MT5 - EA mit automatischem SL, Trailing Stop Button und Auto TP (5 benutzerdefinierte Instrumente)

Trade Management EA für MT5, der den anfänglichen SL setzt, den Trailing Stop über einen TS-Button auf dem Chart verwaltet und einen automatischen TP für neue Positionen setzt. Der EA arbeitet mit bis zu 5 benutzerdefinierten Symbolen, die im PanelSymbols-Parameter (kommagetrennt) eingegeben werden, auf einer beliebigen Anzahl von Charts.

Hauptmerkmale

Automatischer SL: wird nach einem konfigurierbaren Gewinn-Trigger aktiviert, setzt SL auf Breakeven plus Offset in Pips, mit akustischer Benachrichtigung, wenn SL platziert wird.

Trailing-Stop-Schaltfläche: TS-Schaltfläche auf dem Chart (grün = EIN, rot = AUS) mit einstellbarer Größe, Ecke, X/Y-Position, Farben und vollständiger Statussynchronisation zwischen den Charts.

Auto TP: setzt automatisch TP auf die erste offene Position ohne TP, mit konfigurierbarem Abstand in Pips und einer Option zur Deaktivierung (EnableAutoTP).

Zwei Schließungspanels: Das Hauptpanel schließt alle oder nur profitable Positionen für alle Symbole; das Pro-Symbol-Panel schließt alle oder nur profitable Positionen für jedes der 5 konfigurierten Instrumente.

Handhabung von Provisionen: individuelle Provisionseinstellungen für jedes der 5 Instrumente (Commission_1 bis Commission_5), die bei der Berechnung des Nettogewinns verwendet werden.

Volle Kompatibilität: Funktioniert auf Real- und Demokonten, mit Absicherungskonten, auf jedem MT5-Broker.

Funktionsweise und Logik

Der EA überwacht offene Positionen und platziert, sobald der Gewinn den TriggerPips-Wert erreicht, einen anfänglichen SL zum offenen Preis plus oder minus SL_Offset_Pips (für BUY oder SELL).

Wenn Trailing aktiviert ist und die Schaltfläche TS auf ON steht, wird SL gemäß den Einstellungen TrailingTriggerPips, TrailingMovePips, MinSLMovePips und MinSecondsBetweenTrailing verschoben.

Auto TP wird nur angewandt, wenn eine Position keinen TP hat, und wird nicht erneut angewandt, nachdem TP manuell entfernt wurde.

Der EA verfolgt bis zu 100 Tickets, behält Änderungszeitstempel, um SL-Änderungen zu begrenzen, und verwendet GlobalVariables sowie INI-Dateien, um Zustände und Panel-Positionen über Sitzungen hinweg zu speichern.

Verwendung

Verbinden Sie den EA mit Charts für die Symbole, die Sie verwalten möchten.

Setzen Sie PanelSymbols auf die genauen Namen von bis zu 5 Instrumenten Ihres Brokers.

Passen Sie optional SL, TP, Trailing-Parameter, Panel-Positionen, Schaltflächengrößen und -farben an.

Verwenden Sie die TS-Schaltfläche und die Panel-Schaltflächen, um das Trailing und das Schließen von Positionen zu steuern; der EA wird SL, Trailing und TP automatisch entsprechend Ihren Einstellungen handhaben.



