One Click B2 MT5 - sauberes Ein-Klick-Handelsmanagement-Panel mit TS und Auto TP
One Click B2 MT5 to EA zarządzania transakcjami zorientowane na przepływ pracy dla MetaTrader 5. Utrzymuje wykresy czyste i daje kilka potężnych przycisków do zarządzania wszystkimi otwartymi pozycjami: Close All, Close Profit, kontrola pojedynczego symbolu, trailing stop i automatyczne TP w - dzięki czemu możesz skupić się na czytaniu ceny zamiast klikać terminal.
One Click B2 MT5 - EA mit automatischem SL, Trailing Stop Button und Auto TP (5 benutzerdefinierte Instrumente)
Trade Management EA für MT5, der den anfänglichen SL setzt, den Trailing Stop über einen TS-Button auf dem Chart verwaltet und einen automatischen TP für neue Positionen setzt. Der EA arbeitet mit bis zu 5 benutzerdefinierten Symbolen, die im PanelSymbols-Parameter (kommagetrennt) eingegeben werden, auf einer beliebigen Anzahl von Charts.
Hauptmerkmale
Automatischer SL: wird nach einem konfigurierbaren Gewinn-Trigger aktiviert, setzt SL auf Breakeven plus Offset in Pips, mit akustischer Benachrichtigung, wenn SL platziert wird.
Trailing-Stop-Schaltfläche: TS-Schaltfläche auf dem Chart (grün = EIN, rot = AUS) mit einstellbarer Größe, Ecke, X/Y-Position, Farben und vollständiger Statussynchronisation zwischen den Charts.
Auto TP: setzt automatisch TP auf die erste offene Position ohne TP, mit konfigurierbarem Abstand in Pips und einer Option zur Deaktivierung (EnableAutoTP).
Zwei Schließungspanels: Das Hauptpanel schließt alle oder nur profitable Positionen für alle Symbole; das Pro-Symbol-Panel schließt alle oder nur profitable Positionen für jedes der 5 konfigurierten Instrumente.
Handhabung von Provisionen: individuelle Provisionseinstellungen für jedes der 5 Instrumente (Commission_1 bis Commission_5), die bei der Berechnung des Nettogewinns verwendet werden.
Volle Kompatibilität: Funktioniert auf Real- und Demokonten, mit Absicherungskonten, auf jedem MT5-Broker.
Funktionsweise und Logik
Der EA überwacht offene Positionen und platziert, sobald der Gewinn den TriggerPips-Wert erreicht, einen anfänglichen SL zum offenen Preis plus oder minus SL_Offset_Pips (für BUY oder SELL).
Wenn Trailing aktiviert ist und die Schaltfläche TS auf ON steht, wird SL gemäß den Einstellungen TrailingTriggerPips, TrailingMovePips, MinSLMovePips und MinSecondsBetweenTrailing verschoben.
Auto TP wird nur angewandt, wenn eine Position keinen TP hat, und wird nicht erneut angewandt, nachdem TP manuell entfernt wurde.
Der EA verfolgt bis zu 100 Tickets, behält Änderungszeitstempel, um SL-Änderungen zu begrenzen, und verwendet GlobalVariables sowie INI-Dateien, um Zustände und Panel-Positionen über Sitzungen hinweg zu speichern.
Verwendung
Verbinden Sie den EA mit Charts für die Symbole, die Sie verwalten möchten.
Setzen Sie PanelSymbols auf die genauen Namen von bis zu 5 Instrumenten Ihres Brokers.
Passen Sie optional SL, TP, Trailing-Parameter, Panel-Positionen, Schaltflächengrößen und -farben an.
Verwenden Sie die TS-Schaltfläche und die Panel-Schaltflächen, um das Trailing und das Schließen von Positionen zu steuern; der EA wird SL, Trailing und TP automatisch entsprechend Ihren Einstellungen handhaben.
AppLanguage - wählt die Sprache aus, die der EA für Beschriftungen und
Meldungen
auf dem Chart verwendet
.
AnchorCorner (0-3) - wählt aus, welche Chartecke (0-3) als Ankerpunkt für die
TS-Schaltfläche
verwendet wird
.
ButtonSize_mm - definiert die Größe der TS-Schaltfläche auf dem Diagramm in Millimetern.
ButtonPosX - legt die horizontale (X) Position der TS Schaltfläche relativ zur ausgewählten Ecke fest.
ButtonPosY - legt die vertikale (Y) Position der TS-Schaltfläche relativ zur ausgewählten Ecke fest.
TS_TextColor - legt die Farbe des Textes "TS" fest, der auf der Schaltfläche "Nachlaufender Stopp" angezeigt wird.
ColorOn - legt die Hintergrundfarbe der TS-Schaltfläche fest, wenn Trailing Stop aktiviert ist (ON).
ColorOff - legt die Hintergrundfarbe der Schaltfläche "TS" fest, wenn der Trailing-Stop deaktiviert ist (OFF).
EnableAutoTP - aktiviert oder deaktiviert die automatische Take Profit Funktion für Positionen.
AutoTP_Pips - Abstand in Pips vom Eröffnungskurs, bei dem Auto TP den ersten Take
Profit
platziert
.
InitialEnableEA - legt fest, ob der EA aktiviert wird, wenn er mit dem Chart verbunden wird.
TriggerPips - Gewinn in Pips, der erforderlich ist, bevor der EA den ersten schützenden Stop Loss setzt.
SL_Offset_Pips - Offset in Pips vom Eröffnungskurs, der bei der Platzierung des ersten SL verwendet wird
(Breakeven plus dieser Offset).
Slippage - maximal zulässige Kursabweichung beim Ändern oder Schließen von Positionen.
TrailingTriggerPips - Abstand in Pips vom aktuellen Preis, der eine Aktualisierung des Trailing-Stops auslöst.
TrailingMovePips - Schritt in Pips, um den der Stop Loss während des Trailing verschoben wird.
MinSLMovePips - Mindestdifferenz in Pips zwischen aktuellem und neuem SL, damit eine
Änderung gesendet wird.
MinSecondsBetweenTrailing - minimaler Zeitabstand in Sekunden zwischen zwei
Trailing-SL-Aktualisierungen für dieselbe Position.
EnableTrailingStop - globaler Schalter zur Aktivierung oder Deaktivierung der Trailing-Stop-Verwaltung.
PosFileName - Name der Vorlagendatei, die zum Speichern der EA-Schaltflächenpositionen für jedes Symbol verwendet wird.
StateFileName - Name der Vorlagendatei, in der der Ein/Aus-Zustand des EA für jedes Symbol gespeichert wird.
xOffsetLeft - horizontale Position (X-Abstand) der Hauptschaltfläche "Close Profit" im Chart.
yOffsetLeft - vertikale Position (Y-Abstand) der Hauptschaltfläche "Close Profit" im Chart.
xOffsetRight - horizontale Position (X-Abstand) der Hauptschaltfläche "Close All" im Chart.
yOffsetRight - vertikale Position (Y-Abstand) der Hauptschaltfläche "Alle schließen" im Diagramm.
btnColorProfit - Hintergrundfarbe der Hauptschaltfläche "Gewinn schließen".
txtColorProfit - Textfarbe für die Hauptschaltfläche "Gewinn schließen".
btnColorAll - Hintergrundfarbe der Hauptschaltfläche "Alle schließen".
txtColorAll - Textfarbe für die Hauptschaltfläche "Alle schließen".
ButtonFontSizeMainPanel - Schriftgröße, die für den Text auf den Schaltflächen des Hauptpanels verwendet wird.
PanelSymbols - kommagetrennte Liste von Symbolen, für die der EA individuelle
Schließen-Schaltflächen
erstellt
.
PanelCorner - Chart-Ecke, die als Ankerpunkt für das Symbol-Panel verwendet wird.
PosX_1 - benutzerdefinierte X-Position für die Schaltflächen des ersten Symbols (-1 bedeutet Standard-PanelX verwenden).
PosY_1 - benutzerdefinierte Y-Position für die Schaltflächen des ersten Symbols (-1 bedeutet, dass der Standardwert für PanelY verwendet wird).
Kommission_1 - manueller Kommissionswert pro Lot für das erste Symbol, der bei der
Berechnung des
Nettogewinns verwendet wird
.
PosX_2 - benutzerdefinierte X-Position für die Schaltflächen des zweiten Symbols (-1 = Standard-PanelX).
PosY_2 - benutzerdefinierte Y-Position für die Schaltflächen des zweiten Symbols (-1 = Standard-PanelY).
Kommission_2 - manueller Kommissionswert pro Lot für das zweite Symbol, der bei der
Berechnung des
Nettogewinns verwendet wird
.
PosX_3 - benutzerdefinierte X-Position für die Schaltflächen des dritten Symbols (-1 = Standard-PanelX).
PosY_3 - benutzerdefinierte Y-Position für die Schaltflächen des dritten Symbols (-1 = Standard-PanelY).
Kommission_3 - manueller Kommissionswert pro Lot für das dritte Symbol, der bei der
Berechnung des
Nettogewinns verwendet wird
.
PosX_4 - benutzerdefinierte X-Position für die Schaltflächen des vierten Symbols (-1 = Standard-PanelX).
PosY_4 - benutzerdefinierte Y-Position für die Schaltflächen des vierten Symbols (-1 = Standard-PanelY).
Kommission_4 - manueller Kommissionswert pro Lot für das vierte Symbol, der bei der
Berechnung des
Nettogewinns verwendet wird
.
PosX_5 - benutzerdefinierte X-Position für die Schaltflächen des fünften Symbols (-1 = Standard-PanelX).
PosY_5 - benutzerdefinierte Y-Position für die Schaltflächen des fünften Symbols (-1 = Standard-PanelY).
Commission_5 - manueller Provisionswert pro Lot für das fünfte Symbol, der bei der
Berechnung des
Nettogewinns verwendet wird
.
Eine seltene Art von Tool auf MQL5 - konzentriert auf Workflow, saubere Charts und Risikomanagement, nicht auf "magische" Einträge. Entwickelt für Händler, die wissen, was sie tun, und wollen, dass die Plattform ihren Plan mit minimaler Bildschirmzeit ausführt. Mit diesem Tool können Sie Ihren Plan und die Positionsgröße festlegen und dann sicher eine Pause einlegen, während der EA Ihre Trades überwacht. Es schützt offene Positionen und nimmt den Gewinn mit, wenn sich der Preis nicht mehr in die von Ihnen gewünschte Richtung bewegt, und kann, wenn es auf einem VPS verwendet wird, Trades zuverlässig über Sitzungen hinweg verwalten. Diskrete, leise Töne melden nur, was wichtig ist: neue Trades, SL/TP-Platzierung, Trailing-Updates und Close All / Close Profit-Aktionen. Während Ihres normalen Tages brauchen Sie nicht auf den Chart zu starren - wenn Sie nichts hören, passiert auch nichts Wichtiges; ein kurzer Ton sagt Ihnen sofort, ob ein Handel eröffnet, geändert oder geschlossen wurde.
Das Tool ist auch ideal für Scalping: Es kann eine beliebige Anzahl offener Positionen auf jedem Instrument schützen und sofort alle Trades auf allen Symbolen oder nur auf dem ausgewählten Symbol schließen, sobald Sie sich dafür entscheiden.
Dies ist ein Handelsmanagement EA. Er eröffnet keine Geschäfte selbst; alle Eingänge werden manuell oder von anderen EAs eröffnet, und dieses Tool verwaltet nur bestehende Positionen.