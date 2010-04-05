Pips Label Last Trade

B_Pipsy MT5 - Real-Time Last Position Pips Display

Ultra-leichter Indikator, der den aktuellen Gewinn/Verlust in Pips für Ihre letzte offene Position auf dem aktuellen Symbol anzeigt. Er wird bei jedem Tick aktualisiert und zeigt Ihnen sofort an, wie viele Pips Ihr letzter Handel derzeit gewinnt oder verliert.

Hauptmerkmale

Echtzeit-Pips-Anzeige für die letzte offene Position auf dem Chart-Symbol (BUY oder SELL wird automatisch erkannt).

Optionale Einbeziehung des Spreads für präzisere Berechnungen (Parameter IncludeSpread).

Universelle Pip-Berechnung für 4/5-stellige Symbole und 2/3-stellige JPY-Paare mit automatischem Pip-Multiplikator.

Farbkodierung: grün für Gewinn, rot für Verlust, "---", wenn keine offene Position für dieses Symbol besteht.

Vollständig anpassbares Etikett: Auswahl der Ecke, X/Y-Versatz, Schriftart, Größe und Farben.

Funktioniert mit jedem Symbol, jedem Zeitrahmen, sowohl auf Demo- als auch auf Realkonten, mit Hedging- und Netting-Kontotypen.

Funktionsweise

Der Indikator scannt offene Positionen und wählt die jüngste Position auf dem aktuellen Symbol aus.

Für BUY-Positionen berechnet er Pips vom Bid zum Open Price, für SELL-Positionen vom Open Price zum Bid/Ask, abhängig von der IncludeSpread-Einstellung.

Der Wert wird als absolute, ganzzahlige Anzahl von Pips angezeigt, wobei die Farbe den Gewinn oder Verlust angibt.

Verwendung

Befestigen Sie den Indikator an einem beliebigen Chart, auf dem Sie handeln.

Passen Sie die Ecke und den X/Y-Versatz an, um das Pips-Label dort zu platzieren, wo Sie es wünschen.

Stellen Sie die Schriftgröße und die Farben so ein, dass sie zu Ihrer Chartvorlage passen.

Verwenden Sie ihn als einfachen Pips-Monitor für Scalping, Intraday- oder Swing-Trading oder als Ergänzung zu Ihren Handelsmanagement-EAs und Panels.



