Symbol Positions Panel MT4

Positions Profit Monitor MT4 - Multi-Symbol Open Positions & SL Dashboard


Der Positions Profit Monitor ist ein fortschrittlicher, leichtgewichtiger Indikator für MT4, der in Echtzeit Gewinne/Verluste, Positionszahlen und SL-Zähler für alle offenen Positionen in ausgewählten Instrumenten direkt auf jedem Chart anzeigt. Er liest die Positionen des gesamten MT4-Kontos (nicht nur des angehängten Charts), funktioniert identisch auf Live- und Demo-Konten und ist mit allen MT4-Brokern kompatibel, einschließlich Hedging- und Netting-Konten.[1][2]


Bedienung und Konfiguration


- Liest Symbole aus `SymbolsList` (Standard: XAUUSD, DE40, US30, USTEC, BTCUSD) und Kommissionen aus `CommissionsList`, wobei bis zu 50 Instrumente mit beliebigen Namen und Broker-Suffixen verarbeitet werden können.[3]

- Berechnet Gewinn/Verlust einschließlich Swap und Kommission (Gewinn + Swap - Kommission) und druckt eine kompakte Zeile pro Symbol: Symbolname, Netto-P/L (grün für Gewinn, rot für Verlust), Positionsanzahl (z.

Alle visuellen Parameter sind konfigurierbar: Ecke, X/Y-Offsets für Symbol/Wert/Zahl/SL, Schriftgröße und Schriftname sowie individuelle Farben für Symbol, Gewinn, Verlust, Zahl und SL.[4]


Toggle-Schaltfläche und Persistenz


- Mit der integrierten Ein-/Ausschalt-Schaltfläche in der Chartecke (`IndicatorToggle`) können Sie das gesamte Dashboard ein- oder ausblenden, ohne den Handel zu beeinträchtigen.[5]

- Die Schaltfläche speichert ihre Position (ButtonX, ButtonY) und ihren Zustand (aktiviert/deaktiviert) in kleinen INI-Dateien, so dass das Layout und der letzte Zustand beim Neuladen des Charts und beim Neustart von MT4 wiederhergestellt werden.

[

6]

- Wenn der Indikator über die Schaltfläche deaktiviert wird, werden alle erzeugten Beschriftungen automatisch gelöscht, um grafische Unordnung zu vermeiden, während die Schaltfläche selbst verfügbar bleibt.[5]


Echtzeit-Überwachung


- Die Logik wird bei jedem Markttick für das Konto ausgeführt, so dass Gewinn-, Zähl- und SL-Statistiken in Echtzeit aktualisiert werden, wenn sich die Preise bewegen oder Aufträge ändern.[7]

- Interne Arrays sind begrenzt (z. B. `MAX_SYMBOLS_ON_CHART` und `MAX_SYMBOLS`), um die CPU- und Speichernutzung auch bei Konten mit vielen Symbolen niedrig zu halten.[2]


Perfekte EA-Integration


- Entwickelt als perfekter Begleiter für EA One Click B MT4, One Click B2 MT4 und One Click B3 MT4 durch die Verwendung der gleichen Symbolliste und der gleichen Kommissionswerte pro Symbol wie in deren Panels.

[

2]

- Während diese EAs automatische TP/SL/Trailing und One-Click-Closing verwalten, bietet der Positions Profit Monitor einen sofortigen Überblick über den Nettogewinn und die SL-Abdeckung pro Instrument, was ihn ideal für die Risikoüberwachung mehrerer Assets im Portfolio-Stil macht.[8]


Language - wählt die vom Indikator für Beschriftungen und Meldungen verwendete Interface-Sprache.

EnableIndicator - aktiviert oder deaktiviert die Funktion der Positionsgewinnanzeige.

ButtonX - legt die horizontale (X) Position der Umschalttaste vom rechten Rand aus fest.

ButtonY - legt die vertikale (Y) Position der Umschalttaste vom oberen Rand aus fest.

ColorOn - legt die Hintergrundfarbe der Umschalttaste fest, wenn die Anzeige aktiviert ist (ON).

ColorOff - legt die Hintergrundfarbe des Toggle-Buttons fest, wenn der Indikator deaktiviert ist

(OFF).

corner - wählt aus, welche Diagrammecke (0-3) als Ankerpunkt für die Profit-Labels verwendet wird.

symbol_x_offset - horizontaler (X) Offset für Symbolnamen von der ausgewählten Ecke aus.

value_x_offset - horizontaler (X) Offset für Profit-Werte von der ausgewählten Ecke aus.

y_offset - vertikaler (Y) Basis-Offset für das erste Profit-Label von der ausgewählten Ecke aus.

font_size - Schriftgröße, die für alle Profit-Display-Labels verwendet wird.

font_name - Schriftfamilie, die für alle Gewinnanzeige-Etiketten verwendet wird.

symbol_color - Textfarbe, die für Symbolnamen in der Gewinnanzeige verwendet wird.

profit_color - Textfarbe, die für positive Gewinnwerte verwendet wird.

loss_color - Textfarbe, die für negative Gewinnwerte verwendet wird.

show_position_count - aktiviert oder deaktiviert die Anzeige der Positionszählungen pro Symbol.

count_x_offset - horizontaler (X) Versatz für Positionszählungs-Etiketten von der ausgewählten Ecke.

count_color - Textfarbe, die für Positionszählungs-Etiketten verwendet wird.

SymbolsList - kommagetrennte Liste der Symbole, die für die Gewinnanzeige überwacht werden sollen.

CommissionsList - Komma-getrennte Kommissionswerte pro Lot, das der

SymbolsList-Reihenfolge

entspricht

.

show_sl_count - aktiviert oder deaktiviert die Anzeige der Stop-Loss-Positionszählungen pro Symbol.

sl_x_offset - horizontaler (X) Offset für SL-Zählungsbeschriftungen von der ausgewählten Ecke.

sl_color - Textfarbe, die für Stop-Loss-Zählungsbeschriftungen verwendet wird.





Empfohlene Produkte
Market Ticker
John Louis Fernando Diamante
Indikatoren
Der einzige Marktticker auf dem Markt! Fügen Sie Ihrem Arbeitsbereich eine professionelle Neuheit hinzu, mit eingebauten Mini-Charts Ein scrollender Market Ticker, der Preisänderungen aller Symbole in der Market Watch Liste anzeigt. Er bietet eine einfache Momentaufnahme der Symbolpreise und scrollt automatisch weiter, während Sie handeln und den Chart analysieren. Die Farbe des Tickers (+/- Preisänderungen) basiert entweder auf der aktuellen oder der abgeschlossenen Kerze sowie der vorherigen
Trend Analysis in act
Ihab Mohamed Kamal Fouda
Indikatoren
Der Trendanalyse-Indikator ist ein innovatives Instrument für Händler und Anleger, die die Komplexität der Finanzmärkte mit größerer Präzision und Einsicht navigieren wollen. Dieser leistungsstarke Indikator wurde entwickelt, um zu erkennen, ob sich ein Markt in einem Trend befindet oder nicht, und bietet den Benutzern einen entscheidenden Vorteil für ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Präzise Trend-Erkennung : Die Kernfunktionalität des Trendanalyse-Indikators liegt in seiner Fähigkeit, Mark
Forex Graphical Interface v01
Lorenzo Coletta
Utilitys
Hallo Leute, ich möchte ein sehr nützliches Tool mit euch teilen. Jeder von uns, der MT4 für einige Zeit verwendet hat, weiß, wie unpraktisch diese Plattform für den diskretionären Handel sein kann. Deshalb habe ich diese grafische Schnittstelle erstellt! Die Schnittstelle ist sehr einfach, alle Informationen, die Sie benötigen, finden Sie im Video und im Screenshot. NB: Bevor Sie das EA Interface starten, denken Sie daran, die Datei im Kommentar in Ihren MT4 Ordner "Controls" zu kopieren. PFAD
Trend and Lines
Oliver Hinrichs
Indikatoren
Dieser Indikator zeichnet Linien an dem Open, Close, High und Low Kurs der letzten Chartkerze aus dem eingestellten Timeframe. Zusätzlich wird in einem Label angezeigt ob es eine Up oder Down Kerze war. Die Standarteinstellungen folgen der ursprünglichen Idee sich für das Daytraden/Scalpen die Kursdaten aus dem Daily Timeframe zu holen, aber da dieser Indikator vollständig individualisierbar ist, kann man auch einen anderen Timeframe einstellen. Auf Basis der gezeichneten Kurslinien kann man s
Sentiment Ratio
Robert Walker
Indikatoren
Der Sentiment-Ratio-Indikator misst die aktuelle Marktstimmung zwischen -100% und 100%, wobei ein Wert unter -40% als bärisch und ein Wert über 40% als bullisch gilt. Der Bereich zwischen diesen beiden Werten wird als neutral betrachtet. Der Indikator hat sich als sehr nützliches Filterinstrument für Signale innerhalb eines Handelssystems erwiesen. Beispiel für einen Funktionsaufruf: int SentimentIndicator(double triggerLevel)//Return sentiment if trigger level is activated { double sentimentRa
FREE
Targets
Jose Ramon Miranda Ramos
5 (1)
Indikatoren
Targets ist ein Indikator zur Bestimmung potenzieller Wendepunkte . Targets werden berechnet, um die Niveaus zu bestimmen, bei denen die Marktstimmung von "bullish" zu "bearish" wechseln könnte. Dieser Indikator kann in jedem Zeitrahmen und für jedes Währungspaar verwendet werden: FALLS SIE DEN INDIKATOR NICHT SEHEN, WENN SIE IHN ZU IHREN CHARTS HINZUFÜGEN, ÖFFNEN SIE EINFACH DAS INDIKATORMENÜ UND SCHLIESSEN SIE ES WIEDER. BITTE BEACHTEN SIE: Um optimale Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie di
FREE
XFlow4
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
XFlow zeigt einen expandierenden Preiskanal, der hilft, den Trend und die Momente seiner Umkehrung zu bestimmen. Wird auch bei der Begleitung von Trades verwendet, um Take-Profit/Stop-Loss und Mittelwerte festzulegen. Es hat praktisch keine Parameter und ist sehr einfach zu bedienen - geben Sie einfach den für Sie wichtigen Moment der Geschichte an und der Indikator berechnet den Preiskanal. ANGEZEIGTE LINIEN ROTATE ist eine dicke, durchgezogene Linie. Das Zentrum der allgemeinen Rotation des P
Mega Dashboard MT4
Paul Anscombe
4.71 (7)
Indikatoren
Das ultimative Armaturenbrett Sparen Sie jetzt $10 - Normalpreis $79 Indikatoren sind nützlich für Händler, aber wenn man sie in ein Dashboard einbindet, das 28 Symbole auf einmal scannen kann, werden sie noch besser, und wenn Sie auch noch verschiedene Indikatoren und Zeitrahmen kombinieren können, um Ihnen synchronisierte Warnungen zu geben, dann werden sie fantastisch. Dieses einfach zu bedienende Dashboard bietet Ihnen 23 führende Indikatoren, die Sie einzeln oder zusammen verwenden können
Market Profile With Dashboard
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Marktprofil mit Dashboard-Indikator - Vollständiges Benutzerhandbuch Indikator-Übersicht Das Marktprofil mit Dashboard ist ein umfassendes Handelsanalysetool für MetaTrader 4, das Marktprofildaten, Volumenanalysen und wichtige Marktstrukturinformationen direkt auf Ihrem Chart anzeigt. Dieser Indikator hilft Händlern, wichtige Preisniveaus, Marktgleichgewichtsbereiche und potenzielle Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage der Marktprofiltheorie zu identifizieren. Hauptkomponenten und Funktione
ToolBox 360 MT4
Timo Kosiol
Indikatoren
ToolBox 360 ist das Schweizer Messer unter den Indikatoren. Sie ist vollgepackt mit nützlichen Werkzeugen, die Ihnen bei Ihrem Handel helfen. Sie kann verwendet werden, um die besten Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu finden und Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, ob Sie einen Handel eröffnen sollten oder nicht. Er zeigt Markttrends, Candlestick-Formationen außerhalb/innerhalb von Bars und Sie können zeitbasierte Allerts einstellen. Hauptmerkmale: Zeitbasierte Fibonacci-Linien Wählen Sie eine
Custom Dashboard Wizard
Francesco Rubeo
Indikatoren
Erstellen Sie Ihr Dashboard mit wenigen Klicks! Mit dem Custom Dashboard Wizard können Sie Ihr Dashboard auch ohne jegliche Programmierkenntnisse erstellen. Dieses Indikator/Panel gibt Ihnen die Möglichkeit, die Werte der Metatrader4-Standardindikatoren in jedem beliebigen Zeitrahmen, mit jedem beliebigen Wert und in jedem beliebigen Markt hinzuzufügen/zu entfernen. Achten Sie nur darauf, den Marktnamen genau so zu schreiben, wie er in der Liste Ihres Market Watch steht. Das Hauptpanel wird aus
Flexible Harmonic EA
Yau Cheong Thomas Wu
Experten
Wir stellen Ihnen den weltweit ersten anpassbaren EA vor, der es Ihnen ermöglicht, das Fibonacci-Verhältnis fein abzustimmen, so dass Sie genau die Muster identifizieren und handeln können, die Sie suchen! EA Einführung Wir stellen Ihnen einen außergewöhnlichen EA vor, der für Trader entwickelt wurde, die sich für harmonische und fortgeschrittene Muster interessieren. Dieses einzigartige Tool bietet eine Reihe von einzigartigen Funktionen, die Ihre Handelserfahrung revolutionieren werden. 2 in
Trend Sim
Ivan Simonika
Indikatoren
Dies ist ein professioneller Trend Sim Indikator. Der intelligente Algorithmus des Trend-Sim-Indikators erkennt den Trend genau, filtert Marktgeräusche heraus und generiert Eingangssignale und Ausstiegsniveaus. Funktionen mit fortschrittlichen statistischen Berechnungsregeln verbessern die Gesamtleistung des Indikators. Der Indikator zeigt Signale in einer einfachen und zugänglichen Form in Form von Pfeilen an (wann zu kaufen und wann zu verkaufen). Für jeden Devisenhändler ist es sehr wichtig
Volume Spread Pattern Indicator MT4
Young Ho Seo
5 (1)
Indikatoren
Einführung Dieser Indikator erkennt Volumen-Spread-Muster für Kauf- und Verkaufsgelegenheiten. Die Muster umfassen Nachfrage- und Angebotsmuster, die Sie für den Handel verwenden können. Diese Muster sind jedoch am besten geeignet, um die Nachfragezone (=Kumulierungsbereich) und die Angebotszone (=Verteilungsbereich) zu erkennen. Das Nachfragemuster zeigt im Allgemeinen eine potenzielle Kaufgelegenheit an. Das Angebotsmuster deutet im Allgemeinen auf eine potenzielle Verkaufsgelegenheit hin. Es
Cancer
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Der Krebsindikator ist ideal für den Trendhandel! Ein intelligenter Indikator-Algorithmus mit hoher Wahrscheinlichkeit zeigt die Punkte einer möglichen Marktumkehr an. Wenn Sie in einem Trend handeln, dann ist eine Handelsstrategie, die auf der Grundlage dieses Indikators aufgebaut ist, perfekt für Sie. Der Indikator filtert das Marktrauschen heraus, fast alles und alle notwendigen Funktionen für die Arbeit mit einem Thread sind in einem Tool integriert. Er funktioniert auf allen Währungspaaren
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Experten
Bitte schreiben Sie mich nach dem Kauf an, um das Handbuch als PDF und einen Link zu einem ausführlichen Erklärvideo zu erhalten!!! Starten Sie den EA immer mit einem Setting!!! Hier SETFILE und Anleitung herunterladen  Candle Power EA Mean Reversion Aktienstrategie für den S+P 500 . Fünf kombinierte Strategien als Portfolio-Ansatz – entwickelt für volatile Marktphasen, Korrekturen und als mögliche taktische Portfolio-Absicherung. _______________________________________________________________
PowerXXX
Marco Fornero Monia
Indikatoren
PowerXXX misst die Stärke der aktuellen Kerze und zeigt sie in numerischem Format und Farben an. Der Indikator kann mehrere Zeitrahmen abdecken und kann auf dem Hauptchart oder auf den Charts der zugrunde liegenden Indikatoren platziert werden. Die Anzahl der Zeitrahmen ist wählbar, ebenso wie die Farbniveaus entsprechend der ausgedrückten Leistung. In der neuesten Version kann die Potenz als Funktion der Eröffnung der Kerze selbst oder als Funktion der Eröffnung der gesamten vorherigen Kerzen
Advanced Chart Patterns Tracker
Elmira Memish
5 (3)
Indikatoren
NO REPAINT ADVANCED CHART PATTERN INDICATOR Per Definition ist ein Kursmuster (Chartmuster) eine erkennbare Konfiguration der Kursbewegung, die anhand einer Reihe von Trendlinien und/oder Kurven identifiziert wird. Wenn ein Preismuster eine Änderung der Trendrichtung signalisiert, wird es als Umkehrmuster bezeichnet; ein Fortsetzungsmuster tritt auf, wenn der Trend nach einer kurzen Pause in seiner bestehenden Richtung weiterläuft. Advanced Chart Pattern Tracker wurde entwickelt, um die GENAUES
Abiroid Sharkfin Scanner
Abir Pathak
Indikatoren
Merkmale: Sharkfin-Warnungen Mehrere Zeitrahmen Mehrere Währungen SM TDI: Zur Anzeige von TDI-Linien mit Sharkfin-Levels Zigzag MTF: Zur Anzeige des Trends im höheren Zeitrahmen Ausführlicher Blogbeitrag und Extras: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759138 Arrows funktioniert auf einem einzigen Zeitrahmen und einer einzigen Währung. Aber es ist visuell hilft sehen, dass sharkfins. Sie können auch die einfachen Pfeile von mql5 Website Produkt: https://www.mql5.com/en/market/product/42405 Über
Global Trend
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Globaler Trendindikator , zeigt die Signale für den Einstieg an. Zeigt sowohl Einstiegspunkte als auch den Trend selbst an. Zeigt statistisch berechnete Einstiegsmomente mit Pfeilen an. Bei Verwendung des Indikators kann der Risikofaktor optimal verteilt werden. Einstellungen : Verwendet nur einen Parameter für die Einstellungen. Bei der Auswahl eines Parameters ist es notwendig, diesen visuell anzugleichen, damit der entsprechende Graph eine Projektion der Extreme aufweist. Parameter : Län
BeST Trend Exploiter
Eleni Koulocheri
5 (4)
Indikatoren
BeST_Trend Exploiter ist ein Metatrader-Indikator, der auf einem intelligenten, proprietären Algorithmus basiert, der den Median-Trend des Marktes erkennen kann, während er das Rauschen herausfiltert und Kauf- und Verkaufssignale liefert, und auch dort, wo er anwendbar ist, liefert er uns TP-Levels mit hoher Wahrscheinlichkeit. Da der Indikator alle notwendigen Funktionen integriert hat, kann er als komplette Strategie mit sehr beeindruckenden Ergebnissen verwendet werden. Wesentliche Vorteile d
DayLevelsSignalPro
Vladimir Chebonenko
Indikatoren
Der MT4 "DayLevelsSignalPro " Indikator . Signal Indikator - generiert die genauesten Kauf/Verkauf Signale . Rausch Filterung Indikator - reduziert falsche Signale . Signalinformationen mit einer klaren , verständlichen und visuell angenehmen Ansicht . Benutzerfreundliche grafische Schnittstelle (Farben , Sound Benachrichtigungen , Anpassungsmöglichkeiten ) . - Generierung eines Signals für signifikante Spitzenwerte des aktuellen Tages . - Generierung eines Signals für die Aufschlüsselung des Pe
Rsi bands indicator
Levi Kevin Midiwo
Indikatoren
Der RSI-Bänder-Indikator ist ein mt4-Indikator, der verschiedene Niveaus für den Einstieg in Trades anzeigt basierend auf den Marktbedingungen. Er besteht aus den folgenden Puffern; Gelber Puffer Blauer Puffer Weißer Puffer Wenn der gelbe Puffer über dem blauen Puffer liegt, befindet sich der Markt in einem Aufwärtstrend - ein guter Ort um einen Kaufauftrag zu eröffnen. Wenn der blaue Puffer über dem gelben Puffer liegt, ist der Markt abwärts tendiert, ist dies ein guter Zeitpunkt, um einen Verk
AI Powered Price Clustering
Thomas Bradley Butler
Indikatoren
AKTUALISIERTE VERSION ENTHÄLT FIBONACCI FÜR BESSERE NIVEAUS AI Powered Price Clustering" ist ein benutzerdefinierter Indikator, der K-Mittelwerte und Fibonacci integriert. Dieses leistungsstarke Tool bietet Händlern wertvolle Einblicke in Preis-Clustering-Muster und ermöglicht so fundiertere Handelsentscheidungen. Wie es funktioniert: Mit "AI Powered Price Clustering" erhalten Trader Zugang zu: Ein K-Mittel-Algorithmus für die präzise Analyse von Preis-Clustering-Mustern. Identifizierung von wi
Gap
Dmitry Fedoseev
5 (1)
Indikatoren
Gap-Indikator (Muster #23) aus Encyclopedia of Chart Patterns von Thomas N. Bulkowski. Parameter: Alerts - Warnung anzeigen, wenn ein Pfeil erscheint Push - sendet eine Push-Benachrichtigung, wenn ein Pfeil erscheint (erfordert Konfiguration im Terminal) GapSize - Mindestgröße der Lücke in Punkten ArrowType - ein Symbol von 1 bis 17 ArrowVShift - vertikale Verschiebung der Pfeile in Punkten Auto5Digits - automatische Multiplikation von GapSize und ArrowVShift mit 10 bei der Arbeit mit 5- und 3-
Bermaui Channel
Muhammad Elbermawi
5 (19)
Indikatoren
Dies ist ein Preiskanal, der fünf wichtige Preisniveaus auf dem Diagramm anzeigt. Diese Niveaus sind: 1. Das höchste Hoch (HH) der vorherigen x Balken. 2. Das höchste Tief (HL) der vorherigen x Balken. 3. Die Mittellinie. 4. Das niedrigste Hoch (LH) der vorherigen x Balken. 5. Das niedrigste Tief (LL) der vorherigen x Balken. Wie erfasst Bermaui Channels den überkauften Bereich Stellen Sie sich den Abstand zwischen HH- und HL-Niveau als überkauften Bereich vor. Wenn die Kurskerzen oder -balken d
Forex 7 Major Pairs Candle Gap Volatility Display
Jairzino Rivelino Williams
Utilitys
Programmübersicht: Bei diesem Programm handelt es sich um ein Handelsinstrument zur Überwachung und Analyse der 7 wichtigsten Währungspaare. Es ist eine Variante eines ähnlichen Programms, das zur Überwachung von Aktienindizes verwendet wird, aber diese Version konzentriert sich auf die sieben wichtigsten Währungspaare. Das Programm hilft bei der Identifizierung und Berechnung signifikanter Kursbewegungen (Lücken) zwischen den Höchst- und Tiefstkursen dieser Währungspaare in einem bestimmten Zei
PX Trend
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
PX Trend ist ein technischer Indikator, der den Preis eines Währungspaares mathematisch in Form von Signalpfeilen auf dem Diagramm umwandelt und dazu dient, die Richtung der Marktbewegung vorherzusagen. Dieses Instrument ist grundlegend für die Interpretation der Parameter der Diagramme in der technischen Analyse. PX Trend bezieht sich auf einen Pfeilindikator Forex - ein Instrument, das eindeutige Signale zum Kauf oder Verkauf von Währungen in Form von Pfeilen gibt. Ein nach oben gerichteter
Graphic shapes
Alexandr Lapin
5 (1)
Indikatoren
Graphic Shapes - unter Verwendung der Historie werden vier Arten von grafischen Formen projiziert, die es Ihnen ermöglichen, die wichtigsten Bereiche der zukünftigen Preisbewegung zu bestimmen, sowie die wichtigsten Marktumkehrungen zu verstehen und gleichzeitig Einstiegspunkte nach Priorität zu bestimmen. Sie ermöglichen es Ihnen, eine vollständige Marktanalyse durchzuführen, ohne zusätzliche Tools zu verwenden! Der Indikator ist ein leistungsfähiges Instrument zur Vorhersage von Preisbewegunge
FREE
Chart Button
Chantal Sala
Utilitys
Chart Button ist ein sehr nützlicher Indikator, mit dem Sie durch alle Charts mit einem einfachen Klick navigieren können. Dieses Tool wurde so konzipiert, dass es sowohl vertikal als auch horizontal funktioniert. Das Besondere an diesem Navigator ist, dass Sie mehrere Charts gleichzeitig ändern können, indem Sie den Eingabewert einstellen. Dieses Tool gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Navigation zu optimieren und Ihre Analysen zu beschleunigen. Eingabewerte Richtung (die Richtung der Symbolscha
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indikatoren
DERZEIT 26% RABATT Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenhei
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indikatoren
Ein Top- und Bottom-Indikator, der intuitiv den Trend des Bandes erkennen kann. Er ist die beste Wahl für den manuellen Handel, ohne Redrawing oder Drifting. Wie Sie diesen Indikator kostenlos erhalten: Mehr erfahren Preiserhöhung von $20 alle 3 Tage, Preiserhöhungsprozess: 79--> 99--> 119...... Bis zu einem Zielpreis von $1000. Für alle Anfänger und Programmierung Trading-Freund, können Sie das Signal in den EA zu spielen frei zu schreiben. Array 3 und Array 4, zum Beispiel, 3>4 wird grün, 3<4
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (489)
Indikatoren
DERZEIT 31% RABATT! Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Handelsinstrument, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine geheime Formel eingebaut haben. Mit nur EINEM Chart liefert er Alerts für alle 28 Währungspaare. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösepunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenheit zu erk
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (35)
Indikatoren
Scalper Vault ist ein professionelles Scalping-System, das Ihnen alles bietet, was Sie für erfolgreiches Scalping benötigen. Dieser Indikator ist ein komplettes Handelssystem, das von Forex- und Binäroptionshändlern verwendet werden kann. Der empfohlene Zeitrahmen ist M5. Das System liefert Ihnen genaue Pfeilsignale in Richtung des Trends. Es liefert Ihnen auch Top- und Bottom-Signale und Gann-Marktniveaus. Die Indikatoren bieten alle Arten von Warnungen, einschließlich PUSH-Benachrichtigungen.
Weitere Produkte dieses Autors
Asia Session Levels MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Indikatoren
B_Asr MT4 - Asian Session Range (7 Linien, tageslimitierte Version) Asian Session Range Indikator für MT4, der 7 Kursniveaus (High, Low, Mid + 4 Erweiterungen) für ein konfigurierbares Session-Zeitfenster über mehrere Tage zeichnet. Der Indikator funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen und unterstützt sowohl Live-Session-Zeichnungen als auch abgeschlossene Session-Levels. Entwickelt für Price Action Trader, die den asiatischen Bereich für Londoner und New Yorker Ausbrüche, Range Trading u
Pips Label Last Trade MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Indikatoren
B_Pipsy MT4 - Letzte Position Pips Label Kompakter On-Chart-Indikator für MT4, der das aktuelle Floating-Ergebnis der zuletzt eröffneten Position auf dem Symbol in ganzen Pips anzeigt, mit automatischer Grün/Rot-Färbung für Gewinn oder Verlust. Funktioniert auf jedem Symbol und Zeitrahmen und ist vollständig konfigurierbar in Bezug auf Schriftart, Farbe und Bildschirmposition.[1][2] Hauptmerkmale: 1. Erkennt die zuletzt eröffnete Marktposition (KAUFEN oder VERKAUFEN) für das aktuelle Symbol u
SL TP Toggle Button MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Indikatoren
B SL_TS_TP MT4 - SL Toggle für EA One Click B,B2,B3 MT4 HAUPTZWECK: Toggle-Button zum AKTIVIEREN/DISAKTIVIEREN von EA One Click B MT4, One Click B2 MT4 und One Click B3 MT4 - blockiert die automatische SL/TP-Eröffnung mit einem Klick. Industrietauglicher SL-Knopf-Indikator für MT4 Build 5430+ mit Hardcore-Schutzsystem: automatische Reparatur beschädigter Dateien, Validierung von Positionen, Bereinigung alter Objekte, vollständige Status-Synchronisation über alle Charts. KEY FEATURES: 1 . EA On
Symbol Positions Panel
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Indikatoren
Positions Profit Monitor Indikator (MT5) Der Positions Profit Monitor ist ein leichtgewichtiger Indikator, der in Echtzeit Gewinn/Verlust, Positionszahlen und SL-Zähler für alle offenen Positionen auf ausgewählten Instrumenten anzeigt. Er funktioniert auf jedem Chart und zeigt immer die Positionen des gesamten MT5-Kontos an, unabhängig vom aktuellen Symbol oder Zeitrahmen. Das Tool verwendet nur einen Timer und Textbeschriftungen, so dass es die Plattform nicht belastet (minimale CPU/RAM-Nutzu
Asia Session Levels
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Indikatoren
B_Asr MT5 - Asian Session Range (7 Lines, Day-Limited Version) Asian Session Range Indikator, der 7 Kursniveaus (High/Low/Mid + 4 Expansionsniveaus) für ein konfigurierbares Zeitfenster über die letzten 1-2 Tage zeichnet. Er wurde für Händler entwickelt, die die asiatische Range als Referenz für London/NY-Ausbrüche, Range-Trading und Intraday-Unterstützung/Widerstand verwenden. Hauptmerkmale Konfigurierbare Sitzungszeit im Format HH:MM (Standard 00:00-10:00), funktioniert mit jeder Broker-Ser
Pips Label Last Trade
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Indikatoren
B_Pipsy MT5 - Real-Time Last Position Pips Display Ultra-leichter Indikator, der den aktuellen Gewinn/Verlust in Pips für Ihre letzte offene Position auf dem aktuellen Symbol anzeigt. Er wird bei jedem Tick aktualisiert und zeigt Ihnen sofort an, wie viele Pips Ihr letzter Handel derzeit gewinnt oder verliert. Hauptmerkmale Echtzeit-Pips-Anzeige für die letzte offene Position auf dem Chart-Symbol (BUY oder SELL wird automatisch erkannt). Optionale Einbeziehung des Spreads für präzisere Berech
SL TP Toggle Button
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Indikatoren
SL TP Toggle Button für MT5 Utility-Indikator, der eine Schaltfläche auf dem Chart bietet, um die SL/TP-Logik in kompatiblen Expert Advisors zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Schaltfläche speichert ihren Status und ihre Position über Charts und Sitzungen hinweg mit Hilfe von INI-Dateien und globalen Variablen, um ein konsistentes Verhalten nach Neustarts und auf mehreren Charts zu gewährleisten. Hauptzweck Schaltfläche zum Aktivieren oder Deaktivieren des SL/TP-Managements in EAs wie O
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension