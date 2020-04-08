Symbol Positions Panel MT4

Positions Profit Monitor MT4 - Multi-Symbol Open Positions & SL Dashboard

Der Positions Profit Monitor ist ein fortschrittlicher, leichtgewichtiger Indikator für MT4, der in Echtzeit Gewinne/Verluste, Positionszahlen und SL-Zähler für alle offenen Positionen in ausgewählten Instrumenten direkt auf jedem Chart anzeigt. Er liest die Positionen des gesamten MT4-Kontos (nicht nur des angehängten Charts), funktioniert identisch auf Live- und Demo-Konten und ist mit allen MT4-Brokern kompatibel, einschließlich Hedging- und Netting-Konten.[1][2]

Bedienung und Konfiguration

- Liest Symbole aus `SymbolsList` (Standard: XAUUSD, DE40, US30, USTEC, BTCUSD) und Kommissionen aus `CommissionsList`, wobei bis zu 50 Instrumente mit beliebigen Namen und Broker-Suffixen verarbeitet werden können.[3]

- Berechnet Gewinn/Verlust einschließlich Swap und Kommission (Gewinn + Swap - Kommission) und druckt eine kompakte Zeile pro Symbol: Symbolname, Netto-P/L (grün für Gewinn, rot für Verlust), Positionsanzahl (z.

Alle visuellen Parameter sind konfigurierbar: Ecke, X/Y-Offsets für Symbol/Wert/Zahl/SL, Schriftgröße und Schriftname sowie individuelle Farben für Symbol, Gewinn, Verlust, Zahl und SL.[4]

Toggle-Schaltfläche und Persistenz

- Mit der integrierten Ein-/Ausschalt-Schaltfläche in der Chartecke (`IndicatorToggle`) können Sie das gesamte Dashboard ein- oder ausblenden, ohne den Handel zu beeinträchtigen.[5]

- Die Schaltfläche speichert ihre Position (ButtonX, ButtonY) und ihren Zustand (aktiviert/deaktiviert) in kleinen INI-Dateien, so dass das Layout und der letzte Zustand beim Neuladen des Charts und beim Neustart von MT4 wiederhergestellt werden.

6]

- Wenn der Indikator über die Schaltfläche deaktiviert wird, werden alle erzeugten Beschriftungen automatisch gelöscht, um grafische Unordnung zu vermeiden, während die Schaltfläche selbst verfügbar bleibt.[5]

Echtzeit-Überwachung

- Die Logik wird bei jedem Markttick für das Konto ausgeführt, so dass Gewinn-, Zähl- und SL-Statistiken in Echtzeit aktualisiert werden, wenn sich die Preise bewegen oder Aufträge ändern.[7]

- Interne Arrays sind begrenzt (z. B. `MAX_SYMBOLS_ON_CHART` und `MAX_SYMBOLS`), um die CPU- und Speichernutzung auch bei Konten mit vielen Symbolen niedrig zu halten.[2]

Perfekte EA-Integration

- Entwickelt als perfekter Begleiter für EA One Click B MT4, One Click B2 MT4 und One Click B3 MT4 durch die Verwendung der gleichen Symbolliste und der gleichen Kommissionswerte pro Symbol wie in deren Panels.

2]

- Während diese EAs automatische TP/SL/Trailing und One-Click-Closing verwalten, bietet der Positions Profit Monitor einen sofortigen Überblick über den Nettogewinn und die SL-Abdeckung pro Instrument, was ihn ideal für die Risikoüberwachung mehrerer Assets im Portfolio-Stil macht.[8]





Language - wählt die vom Indikator für Beschriftungen und Meldungen verwendete Interface-Sprache. EnableIndicator - aktiviert oder deaktiviert die Funktion der Positionsgewinnanzeige. ButtonX - legt die horizontale (X) Position der Umschalttaste vom rechten Rand aus fest. ButtonY - legt die vertikale (Y) Position der Umschalttaste vom oberen Rand aus fest. ColorOn - legt die Hintergrundfarbe der Umschalttaste fest, wenn die Anzeige aktiviert ist (ON). ColorOff - legt die Hintergrundfarbe des Toggle-Buttons fest, wenn der Indikator deaktiviert ist (OFF). corner - wählt aus, welche Diagrammecke (0-3) als Ankerpunkt für die Profit-Labels verwendet wird. symbol_x_offset - horizontaler (X) Offset für Symbolnamen von der ausgewählten Ecke aus. value_x_offset - horizontaler (X) Offset für Profit-Werte von der ausgewählten Ecke aus. y_offset - vertikaler (Y) Basis-Offset für das erste Profit-Label von der ausgewählten Ecke aus. font_size - Schriftgröße, die für alle Profit-Display-Labels verwendet wird. font_name - Schriftfamilie, die für alle Gewinnanzeige-Etiketten verwendet wird. symbol_color - Textfarbe, die für Symbolnamen in der Gewinnanzeige verwendet wird. profit_color - Textfarbe, die für positive Gewinnwerte verwendet wird. loss_color - Textfarbe, die für negative Gewinnwerte verwendet wird. show_position_count - aktiviert oder deaktiviert die Anzeige der Positionszählungen pro Symbol. count_x_offset - horizontaler (X) Versatz für Positionszählungs-Etiketten von der ausgewählten Ecke. count_color - Textfarbe, die für Positionszählungs-Etiketten verwendet wird. SymbolsList - kommagetrennte Liste der Symbole, die für die Gewinnanzeige überwacht werden sollen. CommissionsList - Komma-getrennte Kommissionswerte pro Lot, das der SymbolsList-Reihenfolge entspricht . show_sl_count - aktiviert oder deaktiviert die Anzeige der Stop-Loss-Positionszählungen pro Symbol. sl_x_offset - horizontaler (X) Offset für SL-Zählungsbeschriftungen von der ausgewählten Ecke. sl_color - Textfarbe, die für Stop-Loss-Zählungsbeschriftungen verwendet wird.









