Asia Session Levels

B_Asr MT5 - Asian Session Range (7 Lines, Day-Limited Version)
Asian Session Range Indikator, der 7 Kursniveaus (High/Low/Mid + 4 Expansionsniveaus) für ein konfigurierbares Zeitfenster über die letzten 1-2 Tage zeichnet. Er wurde für Händler entwickelt, die die asiatische Range als Referenz für London/NY-Ausbrüche, Range-Trading und Intraday-Unterstützung/Widerstand verwenden.
Hauptmerkmale
Konfigurierbare Sitzungszeit im Format HH:MM (Standard 00:00-10:00), funktioniert mit jeder Broker-Serverzeit.
Zwei Modi: Live-Sitzung (High/Mid/Low in Echtzeit aktualisiert) und abgeschlossene Sitzung (alle 7 Zeilen nach Sitzungsende).
Mehrtägige Anzeige: DaysToDraw-Parameter (z.B. nur aktueller Tag oder aktueller + vorheriger Tag).
7 unabhängige Ebenen mit voller Kontrolle über Farbe, Stil, Breite und Ein-/Ausblenden für jede Zeile.
Leichtgewichtige Logik: verwendet iHigh/iLow/iTime-Scanning, optionalen RefreshOnNewBar-Modus und einen periodischen Timer, mit geringer CPU- und RAM-Auswirkung.
Sicheres Objekthandling: Alle Linien verwenden ein eigenes Präfix, werden automatisch aktualisiert und bereinigt und stören nicht andere Objekte im Chart.
Funktioniert auf allen MT5-Kontotypen (Hedging/Netting), auf Demo- und Realkonten und auf jedem Zeitrahmen ab M1 aufwärts.
Anwendungsbeispiele
Klassischer asiatischer Bereich für London Open Breakouts.
Tokyo Session Range für die Volatilitätsanalyse.
Benutzerdefinierte Sitzungen wie z.B. Überschneidungen (z.B. 21:00-05:00) durch Anpassung von sessionStartTime und sessionEndTime.
Sprache - wählt die Sprache der Benutzeroberfläche aus, die der Indikator für Beschriftungen und Meldungen verwendet.
EnableIndicator - aktiviert oder deaktiviert die Funktionalität des Indikators für den asiatischen Sitzungsbereich.
DrawAsianLines - aktiviert das Zeichnen von High/Mid/Low-Linien während der aktiven asiatischen Sitzung.
sessionStartTime - setzt die Startzeit der asiatischen Sitzung im Format HH:MM.
sessionEndTime - setzt die Endzeit der asiatischen Sitzung im Format HH:MM.
DaysToDraw - Anzahl der vorangegangenen Tage, an denen die Bereiche der asiatischen Sitzung angezeigt werden sollen (1 = nur aktuell).
colorHighLine - Farbe der Hoch-Linie der asiatischen Sitzung.
colorLowLine - Farbe der Tief-Linie der asiatischen Sitzung.
colorMidLine - Farbe der mittleren Linie (Durchschnitt von Hoch/Tief).
colorUpperLine - Farbe der oberen Erweiterungslinie (Hoch + Bereich).
colorUpperMid - Farbe der oberen mittleren Erweiterungslinie.
colorLowerLine - Farbe der unteren Expansionslinie (niedrig - Bereich).
colorLowerMid - Farbe der unteren mittleren Expansionslinie.
styleHighLine - Linienart für die hohe Linie.
styleLowLine - Linienart für die niedrige Linie.
styleMidLine - Linienart für die mittlere Linie.
styleUpperLine - Linienart für die obere Expansionslinie.
styleUpperMid - Linienart für die obere mittlere Expansionslinie.
styleLowerLine - Linienart für die untere Expansionslinie.
styleLowerMid - Linienstil für die untere mittlere Erweiterungslinie.
widthHighLine - Linienbreite für die obere Linie.
widthLowLine - Linienbreite für die untere Linie.
widthMidLine - Linienbreite für die mittlere Linie.
widthUpperLine - Linienbreite für die obere Erweiterungslinie.
widthUpperMid - Linienbreite für die obere mittlere Erweiterungslinie.
widthLowerLine - Linienbreite für die untere Erweiterungslinie.
widthLowerMid - Linienbreite für die untere mittlere Erweiterungslinie.
showHighLine - schaltet die Anzeige der oberen Linie ein oder aus.
showLowLine - schaltet die Anzeige der unteren Linie ein oder aus.
showMidLine - schaltet die Anzeige der mittleren Linie ein oder aus.
showUpperLines - schaltet die Anzeige der oberen Expansionslinien ein oder aus.
showLowerLines - schaltet die Anzeige der unteren Expansionslinien ein oder aus.
refreshOnNewBar - aktualisiert den Indikator nur bei der Bildung eines neuen Balkens.