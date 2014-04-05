Asia Session Levels

B_Asr MT5 - Asian Session Range (7 Lines, Day-Limited Version)

Asian Session Range Indikator, der 7 Kursniveaus (High/Low/Mid + 4 Expansionsniveaus) für ein konfigurierbares Zeitfenster über die letzten 1-2 Tage zeichnet. Er wurde für Händler entwickelt, die die asiatische Range als Referenz für London/NY-Ausbrüche, Range-Trading und Intraday-Unterstützung/Widerstand verwenden.

Hauptmerkmale

Konfigurierbare Sitzungszeit im Format HH:MM (Standard 00:00-10:00), funktioniert mit jeder Broker-Serverzeit.

Zwei Modi: Live-Sitzung (High/Mid/Low in Echtzeit aktualisiert) und abgeschlossene Sitzung (alle 7 Zeilen nach Sitzungsende).

Mehrtägige Anzeige: DaysToDraw-Parameter (z.B. nur aktueller Tag oder aktueller + vorheriger Tag).

7 unabhängige Ebenen mit voller Kontrolle über Farbe, Stil, Breite und Ein-/Ausblenden für jede Zeile.

Leichtgewichtige Logik: verwendet iHigh/iLow/iTime-Scanning, optionalen RefreshOnNewBar-Modus und einen periodischen Timer, mit geringer CPU- und RAM-Auswirkung.

Sicheres Objekthandling: Alle Linien verwenden ein eigenes Präfix, werden automatisch aktualisiert und bereinigt und stören nicht andere Objekte im Chart.

Funktioniert auf allen MT5-Kontotypen (Hedging/Netting), auf Demo- und Realkonten und auf jedem Zeitrahmen ab M1 aufwärts.

Anwendungsbeispiele

Klassischer asiatischer Bereich für London Open Breakouts.

Tokyo Session Range für die Volatilitätsanalyse.

Benutzerdefinierte Sitzungen wie z.B. Überschneidungen (z.B. 21:00-05:00) durch Anpassung von sessionStartTime und sessionEndTime.

Sprache - wählt die Sprache der Benutzeroberfläche aus, die der Indikator für Beschriftungen und Meldungen verwendet.

EnableIndicator - aktiviert oder deaktiviert die Funktionalität des Indikators für den asiatischen Sitzungsbereich.

DrawAsianLines - aktiviert das Zeichnen von High/Mid/Low-Linien während der aktiven asiatischen Sitzung.

sessionStartTime - setzt die Startzeit der asiatischen Sitzung im Format HH:MM.

sessionEndTime - setzt die Endzeit der asiatischen Sitzung im Format HH:MM.

DaysToDraw - Anzahl der vorangegangenen Tage, an denen die Bereiche der asiatischen Sitzung angezeigt werden sollen (1 = nur aktuell).

colorHighLine - Farbe der Hoch-Linie der asiatischen Sitzung.

colorLowLine - Farbe der Tief-Linie der asiatischen Sitzung.

colorMidLine - Farbe der mittleren Linie (Durchschnitt von Hoch/Tief).

colorUpperLine - Farbe der oberen Erweiterungslinie (Hoch + Bereich).

colorUpperMid - Farbe der oberen mittleren Erweiterungslinie.

colorLowerLine - Farbe der unteren Expansionslinie (niedrig - Bereich).

colorLowerMid - Farbe der unteren mittleren Expansionslinie.

styleHighLine - Linienart für die hohe Linie.

styleLowLine - Linienart für die niedrige Linie.

styleMidLine - Linienart für die mittlere Linie.

styleUpperLine - Linienart für die obere Expansionslinie.

styleUpperMid - Linienart für die obere mittlere Expansionslinie.

styleLowerLine - Linienart für die untere Expansionslinie.

styleLowerMid - Linienstil für die untere mittlere Erweiterungslinie.

widthHighLine - Linienbreite für die obere Linie.

widthLowLine - Linienbreite für die untere Linie.

widthMidLine - Linienbreite für die mittlere Linie.

widthUpperLine - Linienbreite für die obere Erweiterungslinie.

widthUpperMid - Linienbreite für die obere mittlere Erweiterungslinie.

widthLowerLine - Linienbreite für die untere Erweiterungslinie.

widthLowerMid - Linienbreite für die untere mittlere Erweiterungslinie.

showHighLine - schaltet die Anzeige der oberen Linie ein oder aus.

showLowLine - schaltet die Anzeige der unteren Linie ein oder aus.

showMidLine - schaltet die Anzeige der mittleren Linie ein oder aus.

showUpperLines - schaltet die Anzeige der oberen Expansionslinien ein oder aus.

showLowerLines - schaltet die Anzeige der unteren Expansionslinien ein oder aus.

refreshOnNewBar - aktualisiert den Indikator nur bei der Bildung eines neuen Balkens.