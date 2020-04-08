Asia Session Levels MT4
- Indikatoren
- Mariusz Franciszek Szczepanczyk
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
B_Asr MT4 - Asian Session Range (7 Linien, tageslimitierte Version)
Asian Session Range Indikator für MT4, der 7 Kursniveaus (High, Low, Mid + 4 Erweiterungen) für ein konfigurierbares Session-Zeitfenster über mehrere Tage zeichnet. Der Indikator funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen und unterstützt sowohl Live-Session-Zeichnungen als auch abgeschlossene Session-Levels.
Entwickelt für Price Action Trader, die den asiatischen Bereich für Londoner und New Yorker Ausbrüche, Range Trading und Support/Resistance Mapping nutzen.[1][2]
Hauptmerkmale:
1. präzise asiatische Session-Erkennung mit HH:MM Start/Endzeiten (Standard 00:00-10:00).
2. 7 Levels:
High, Low, Mid plus Upper, UpperMid, Lower, LowerMid-Erweiterungen.
3. 2 Zeichenmodi:
LIVE-Sitzung (3 Zeilen) vs. COMPLETED-Sitzung (7 Zeilen).
4. mehrtägige Unterstützung über DaysToDraw (typischerweise 1-2 Tage: aktueller Tag plus vorheriger Tag).
5. vollständige Anpassung mit 7 individuellen Farben, Stilen, Breiten und Show/Hide-Schaltern.
6. intelligente Aktualisierung mit refreshOnNewBar oder einer 30-Sekunden-OnTimer-Schleife.
7.
Keine Objektkonflikte dank automatischer Bereinigung aller Objekte mit dem Präfix B_Asr_
. 8. Universelles Zeit-Parsing mit strikter HH:MM-Validierung (00:00-23:59), einschließlich Nachtsitzungen.
9. Leichtgewichtige Implementierung - Bar-Scanning plus 30-Sekunden-Timer, was zu vernachlässigbarer CPU-Last führt.
10. Funktioniert auf echten und Demo-Konten.
11.
Hedging/Netting-Unterstützung - als reiner Zeichnungsindikator funktioniert er mit allen MT4-Kontotypen, einschließlich Hedging und Netting, und eröffnet oder verwaltet niemals Trades.[3][4]
Intelligente Session-Logik:
1. LIVE SESSION (aktueller Tag mit DrawAsianLines=true): zeichnet nur High, Mid und Low vom Session-Start bis zur aktuellen Zeit und aktualisiert in Echtzeit, während die Session fortschreitet.
2.
COMPLETED SESSION (beliebiger Tag): zeichnet den kompletten Satz von 7 Linien vom Ende der Sitzung bis zum Ende des Tages.
3. High und Low sind die exakten Extremwerte der konfigurierten Sitzung; Mid ist gleich (High + Low) / 2.4.
4. range = High - Low; Upper = High + Range; Lower = Low - Range.
5. upperMid = (High + Upper) / 2 und LowerMid = (Low + Lower) / 2, was 50% Expansionslevel ergibt.
Perfekte Anpassung:
1. Standardfarbe Aqua für die Linien High, Low und Mid (einfarbig, 1 px) und Rot für die Expansionslinien (einfarbig Upper/Lower, strichpunktierte Mitten).
2. 7 unabhängige Ein-/Ausblendschalter für jede Linie.
3. 7 separate Stil-/Breiten-/Farbparametersätze, so dass jede Ebene individuell konfiguriert werden kann.
Einsatzmodi:
1. refreshOnNewBar=true: aktualisiert nur bei neuen Balken für saubere Charts.
2. refreshOnNewBar=false: berechnet bei jedem Tick für maximale Reaktionsfähigkeit.
3. 30-Sekunden-OnTimer-Backup stellt sicher, dass der Sitzungsabschluss immer erkannt wird und abgeschlossene Bereiche auch in Märkten mit geringer Aktivität gezeichnet werden.[5][6]
Objektverwaltung und Sicherheit:
1. Alle Objekte verwenden das Präfix B_Asr_ und werden bei jedem Zeichnungszyklus mit DeleteAllASRObjects() entfernt.
2. Linien werden als OBJ_TREND mit deaktiviertem ray_right erstellt, so dass sie genau auf den Zeitbereich der Sitzung begrenzt sind.
3.
Die Objekte sind nicht auswählbar (OBJPROP_SELECTABLE=false), um versehentliches Ziehen und Konflikte mit anderen Werkzeugen zu vermeiden.
4. Der Indikator behandelt fehlende Daten, ungültige Zeitstrings und Extremwerte, um ungültige Preisniveaus oder Plattforminstabilität zu vermeiden.[6][7]
Anwendungsszenarien:
1.
London Open: 00:00-10:00 Asiatischer Bereich, der als Ausbruchsniveau verwendet wird.
2. Tokio Session: 23:00-09:00 Overnight-Bereich.
3. benutzerdefinierte Sessions wie z.B. 21:00-05:00 für US-Asien-Überschneidungen.
4. DaysToDraw=1 für die Anzeige nur des aktuellen Tages auf einem sauberen Chart.
5. DaysToDraw=2 für den aktuellen Tag plus gestern als zusätzlichen Kontext.
Sprache - wählt die vom Indikator für Beschriftungen und Meldungen verwendete Oberflächensprache aus
(Polnisch, Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch).
EnableIndicator - aktiviert oder deaktiviert die Funktion des Indikators für den asiatischen Sitzungsbereich.
DrawAsianLines - aktiviert das Zeichnen von High/Mid/Low-Linien während der aktiven asiatischen Sitzung.
sessionStartTime - setzt die Startzeit der asiatischen Sitzung im Format HH:MM.
sessionEndTime - setzt die Endzeit der asiatischen Sitzung im Format HH:MM.
DaysToDraw - Anzahl der vorangegangenen Tage, an denen die Bereiche der asiatischen Sitzung angezeigt werden sollen (1 = nur aktuell).
colorHighLine - Farbe der oberen Linie der asiatischen Sitzung.
colorLowLine - Farbe der unteren Linie der asiatischen Sitzung.
colorMidLine - Farbe der mittleren Linie (Durchschnitt von high/low).
colorUpperLine - Farbe der oberen Erweiterungslinie (high + range).
colorUpperMid - Farbe der oberen mittleren Erweiterungslinie ((high + upper)/2).
colorLowerLine - Farbe der unteren Expansionslinie (low - range).
colorLowerMid - Farbe der unteren mittleren Expansionslinie ((low + lower)/2).
styleHighLine - Linienstil für die hohe Linie.
styleLowLine - Linienstil für die niedrige Linie.
styleMidLine - Linienstil für die mittlere Linie.
styleUpperLine - Linienstil für die obere Expansionslinie.
styleUpperMid - Linienstil für die obere mittlere Expansionslinie.
styleLowerLine - Linienstil für die untere Expansionslinie.
styleLowerMid - Linienstil für die untere mittlere Erweiterungslinie.
widthHighLine - Linienbreite für die obere Linie.
widthLowLine - Linienbreite für die untere Linie.
widthMidLine - Linienbreite für die mittlere Linie.
widthUpperLine - Linienbreite für die obere Erweiterungslinie.
widthUpperMid - Linienbreite für die obere mittlere Erweiterungslinie.
widthLowerLine - Linienbreite für die untere Erweiterungslinie.
widthLowerMid - Linienbreite für die untere mittlere Erweiterungslinie.
showHighLine - schaltet die Anzeige der oberen Linie ein oder aus.
showLowLine - schaltet die Anzeige der unteren Linie ein oder aus.
showMidLine - schaltet die Anzeige der mittleren Linie ein oder aus.
showUpperLines - schaltet die Anzeige der oberen Expansionslinien ein oder aus.
showLowerLines - schaltet die Anzeige der unteren Expansionslinien ein oder aus.
refreshOnNewBar - aktualisiert den Indikator nur bei der Bildung eines neuen Balkens.