One Gold MT4

4.6

Wir stellen One Gold EA vor, einen hochentwickelten Handelsroboter für Gold auf der Meta Trader-Plattform, der entwickelt wurde, um Händler bei der erweiterten Marktanalyse zu unterstützen. Unsere proprietäre Technologie nutzt neuronale Netzwerke und datengesteuerte Algorithmen, um sowohl historische als auch Echtzeitdaten des Goldmarkts zu analysieren und Erkenntnisse zu liefern, die bei der Entscheidungsfindung helfen können. Im Gegensatz zu herkömmlichen manuellen Strategien arbeitet One Gold EA mit minimalen Eingriffen, rationalisiert den Handelsprozess und zielt darauf ab, die damit verbundenen Risiken zu reduzieren. Während die Verwendung fortschrittlicher neuronaler Plugins die Analysefähigkeiten des Roboters verbessert, ist es wichtig zu beachten, dass One Gold EA wie jedes Handelstool keine Gewinne garantiert. Es wurde jedoch mit dem Potenzial entwickelt, die Handelsleistung zu verbessern, indem es fundiertere und datengestütztere Erkenntnisse liefert. One Gold EA überwacht den Goldmarkt kontinuierlich, um Muster und Trends zu erkennen, die für einen menschlichen Händler möglicherweise schwer zu erkennen sind. Das System kann sich an verschiedene Marktbedingungen anpassen und bietet einen konsistenteren Handelsansatz, insbesondere in einem hochvolatilen Umfeld wie dem Goldhandel. Egal, ob Sie ein erfahrener Trader oder neu auf dem Markt sind, One Gold EA soll Ihren Entscheidungsprozess unterstützen, indem es umfassende Marktanalysen bietet und den manuellen Arbeitsaufwand reduziert. Während One Gold EA darauf abzielt, das Handelserlebnis zu vereinfachen, ist es entscheidend, den Roboter in Kombination mit einem gut durchdachten Handelsplan und geeigneten Risikomanagementstrategien zu verwenden. Wir glauben an das Potenzial unserer Technologie, Trader zu unterstützen, ermutigen jedoch zu einer verantwortungsvollen Nutzung und kontinuierlichen Überwachung der Ergebnisse, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Es sind noch 3 Exemplare zu diesem Preis übrig, danach wird der Preis auf 750 $ erhöht.

So richten Sie One Gold EA ein

Info:

  • Arbeitssymbole: XAUUSD(GOLD)
  • Arbeitszeitrahmen: H1
  • Die Mindesteinzahlung beträgt 100 $ (Konservativer Modus), 500 $ (Intensivmodus + Wiederherstellung). 
  • Der Hebel hängt vom Risiko ab, bei geringem Risiko und konservativem Modus ist ein Hebel von 1:30 geeignet 

Die Vorteile von One Gold:

  • Neuronale Plugins für verbesserte Leistung  

Der EA verwendet hochmoderne Plugins für neuronale Netzwerke, um die Vorhersagegenauigkeit zu verbessern und sich dynamisch an Marktveränderungen anzupassen. Dadurch kann er komplexe Muster effektiver erkennen und darauf reagieren.

  • Automatische Risiko-Leverage-Anpassung

Es passt das Risiko automatisch basierend auf der Hebelwirkung des Kontos an, optimiert die Rendite und gleicht gleichzeitig die Risikobelastung aus. Dies erleichtert die Verwaltung von Positionsgrößen im Einklang mit sich ändernden Hebelbedingungen ohne manuelles Eingreifen.

  • Kompatibilität von Prop-Firmen in Umgebungen mit geringem Risiko 

Entwickelt, um die Anforderungen von Eigenhandelsunternehmen wie FTMO zu erfüllen, es wird jedoch insbesondere bei risikoarmen Einstellungen empfohlen, sich an strikte Drawdown- und tägliche Verlustlimits zu halten, um ein sichereres Handelserlebnis im Einklang mit den Unternehmenskriterien zu gewährleisten.

  • Gründliches Backtesting über 13 Jahre 

Der EA wurde in den vergangenen 13 Jahren unter verschiedenen Marktbedingungen erfolgreich einem Backtest unterzogen und zeigte dabei gleichbleibende Stabilität und niedrige Drawdowns, was seine Zuverlässigkeit im Laufe der Zeit und in unterschiedlichen Wirtschaftsklimata widerspiegelt.

  • Anpassbarer integrierter Nachrichtenfilter

Der EA enthält einen anpassbaren Nachrichtenfilter, der den Handel vor wichtigen Wirtschaftsankündigungen stoppt und so die Wahrscheinlichkeit verringert, dass volatile Marktbedingungen den Handel negativ beeinflussen. Diese Funktion ist besonders nützlich, um plötzliche Preisschwankungen während der Veröffentlichung von Nachrichten zu vermeiden.

  • Codebasiertes, vereinfachtes Setup  

Alle erforderlichen Werte sind im Code des EA eingebettet, sodass keine externen Einstellungsdateien erforderlich sind. Händler müssen nur eine bevorzugte Risikostufe auswählen, wodurch die Einrichtung schneller und weniger fehleranfällig wird.

  • Flexibilität des Brokers unter bestimmten Bedingungen

Es ist so konzipiert, dass es mit den meisten Brokern effektiv funktioniert, aber auf Cent-Konten oder Konten mit hohen Spreads, insbesondere bei Vermögenswerten wie Gold, ist die Leistung möglicherweise nicht so gut. Empfehlungen zu geeigneten Brokern sind beim Entwickler erhältlich, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

  • Umfangreiche Anpassungsoptionen

Der EA bietet zahlreiche Anpassungs- und Optimierungseinstellungen, sodass Händler ihn an ihre spezifischen Strategien, Risikobereitschaft und Marktbedingungen anpassen können. Diese Flexibilität ermöglicht eine bessere Kontrolle über das Handelsverhalten.

  • Schnelle und einfache Installation

Dank eines benutzerfreundlichen Installationsprozesses ist der EA für Händler jeder Erfahrungsstufe zugänglich und bietet eine optimierte Einrichtung mit minimalen Schritten.


Risikowarnung:

Bevor Sie One Gold Expert Advisor kaufen, seien Sie sich bitte der damit verbundenen Risiken bewusst. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Rentabilität (EA könnte auch Verluste machen). Die angezeigten Backtests (z. B. in Screenshots) sind hochgradig optimiert, um die besten Parameter zu finden, daher können die Ergebnisse nicht auf den Live-Handel übertragen werden. Bitte investieren oder riskieren Sie kein Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.
Bewertungen 18
Cao Ze Hao
1589
Cao Ze Hao 2025.11.11 13:39 
 

I appreciate the author’s long-term support — every update makes the EA more stable. It’s a true profit beast, and the author is also very friendly and helpful.

Young Jin
118
Young Jin 2025.10.28 09:55 
 

This EA is good. I’ve been running One Gold for about 1 year and 9 months, and it has consistently made profits for me. What’s worked for me ・Avoid “Intense” mode for now. It can be aggressive and doesn’t fit my risk tolerance. ・Use “Conservative” with “Recovery” ON. This combo has given me steadier results. ・Don’t get greedy. Pick an optimal lot size for your account and stick to it. Risk management first. Know your max drawdown comfort and keep leverage in check. Bottom line One Gold can be a solid, steady performer if you respect risk. Keep it on Conservative + Recovery, skip Intense for the time being, and stay disciplined with lot sizing.

OMAR KHATAB
376
OMAR KHATAB 2025.08.19 02:04 
 

The author is very friendly and helpful. Always available if you need help. Highly recommended for any serious trader A++++

