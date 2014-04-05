SL TP Toggle Button

Utility-Indikator, der eine Schaltfläche auf dem Chart bietet, um die SL/TP-Logik in kompatiblen Expert Advisors zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Schaltfläche speichert ihren Status und ihre Position über Charts und Sitzungen hinweg mit Hilfe von INI-Dateien und globalen Variablen, um ein konsistentes Verhalten nach Neustarts und auf mehreren Charts zu gewährleisten.


Hauptzweck


Schaltfläche zum Aktivieren oder Deaktivieren des SL/TP-Managements in EAs wie One Click B MT5, One Click B2 MT5 und One Click B3 MT5 (oder jedem anderen EA, der dieselben Status-/Globalen Variablen liest).

Wenn die Schaltfläche grün ist, ist die SL/TP-Logik im EA aktiv; wenn sie rot ist, ist die SL/TP-Eröffnung deaktiviert.


Hauptmerkmale


Zuverlässige SL/TP-Steuerung mit klarem visuellen Status (Grün = SL/TP EIN, Rot = SL/TP AUS, silberner "SL"-Text).

Datei- und Zustandsvalidierung, die ungültige Positions-/Zustandsdateien überprüft und repariert und bei Bedarf die Standardeinstellungen wiederherstellt.

Multi-Chart-Synchronisation unter Verwendung von INI-Dateien und GlobalVariables, um den Status und die Position der Schaltfläche in allen Charts konsistent zu halten.

Drag-and-Drop-Positionierung: Die Schaltfläche kann auf dem Diagramm verschoben (innerhalb sicherer Grenzen von 0-5000 px) oder über Eingabeparameter positioniert werden.

Millimeterbasierte Größe: ButtonSize_mm wird automatisch in Pixel umgewandelt, um eine einheitliche Größe auf allen Bildschirmen zu gewährleisten.

Vier-Ecken-Verankerung: Eckeneingabe (0-3) ermöglicht die Platzierung der Schaltfläche in einer beliebigen Diagrammecke mit X/Y-Offsets.

Leichtgewichtiger 1-Sekunden-Timer für die Status- und Positionssynchronisation mit geringer CPU-Auslastung.

Funktioniert auf Real- und Demokonten, sowohl mit Hedging- als auch mit Netting-MT5-Kontotypen.


Schutz und Sicherheit


Validiert X/Y-Koordinaten (0-5000) und schreibt ungültige Positionen auf sichere Standardwerte zurück.

Stellt den Status in einer definierten Reihenfolge wieder her: zuerst aus GlobalVariables, dann aus INI-Dateien, dann aus Standardeinstellungen.

Bereinigt alte Objekte mit demselben Präfix bei der Initialisierung, um doppelte Schaltflächen zu vermeiden.

Verhindert die Platzierung außerhalb des Bildschirms, indem ungültige Ziehpositionen auf die Standardkoordinaten zurückgesetzt werden.


Synchronisationsarchitektur


EA_SL_Button_%s.ini - speichert die Buttonposition (X,Y) pro Symbol.

EA_button_state_%s.ini - speichert den EIN/AUS-Zustand einer Schaltfläche pro Symbol.

EA_Toggle_State_%s - GlobalVariable für den aktuellen ON/OFF-Zustand.

EA_Toggle_PosX_%s und EA_Toggle_PosY_%s - GlobalVariablen für die letzte X/Y-Position pro Symbol.


Typische Verwendung


Hängen Sie den Indikator an einen beliebigen Chart an.

Die Schaltfläche erscheint bei ButtonPosX und ButtonPosY in der ausgewählten Ecke.

Klicken Sie darauf, um zwischen aktiviertem und deaktiviertem SL/TP umzuschalten (Farbrückmeldung grün/rot).

Wenn AllowDrag aktiviert ist, ziehen Sie die Schaltfläche an eine neue Position; Position und Status werden auf allen Charts für dasselbe Symbol synchronisiert und bleiben nach einem Neustart der Plattform erhalten.


Sprache - wählt die Sprache aus, die der Indikator für Beschriftungen und Meldungen verwendet.

EnableIndicator - aktiviert oder deaktiviert die Funktionalität des SL-Schaltflächenindikators.

ButtonPosX - legt die horizontale (X) Position der SL-Schaltfläche relativ zur ausgewählten Ecke fest.

ButtonPosY - legt die vertikale (Y) Position der SL-Schaltfläche in Bezug auf die ausgewählte Ecke fest.

Ecke (0-3) - wählt die Diagrammecke aus, die als Ankerpunkt für die SL-Schaltfläche verwendet werden soll.

AllowDrag - aktiviert oder deaktiviert das Ziehen der SL-Schaltfläche auf dem Diagramm.

FarbeEin - legt die Hintergrundfarbe der SL-Schaltfläche fest, wenn sie aktiviert ist (EIN).

ColorOff - legt die Hintergrundfarbe der SL-Schaltfläche fest, wenn sie deaktiviert ist (OFF).

ButtonSize_mm - definiert die Größe der SL-Schaltfläche auf dem Diagramm in Millimetern.

SL_TextColor - legt die Farbe des auf der Schaltfläche angezeigten "SL"-Textes fest.

PosFileNameTemplate - Name der Vorlagendatei, die zum Speichern der Schaltflächenposition für jedes Symbol verwendet wird.

StateFileNameTemplate - Name der Vorlagendatei, die zum Speichern des Schaltflächenstatus für jedes Symbol verwendet wird.




