One Click B MT5 - sauberes Ein-Klick-Handelsmanagement-Panel mit TS und Auto TP

One Click B MT5 ist ein workfloworientierter Handelsverwaltungs-EA für MetaTrader 5. Er hält Ihre Charts sauber und bietet Ihnen einige leistungsstarke Schaltflächen zur Verwaltung aller offenen Positionen: Close All, Close Profit, Pro-Symbol-Kontrolle, Trailing-Stop und automatischer TP in Pips - damit Sie sich auf das Lesen der Preise konzentrieren können, anstatt auf das Terminal zu klicken.





One Click B MT5- EA mit automatischem SL + TS Button + Full Auto TP

Dieser EA funktioniert mit Brokern, die Standard-Instrumentensymbole verwenden, wie: BTCUSD,

US30, USTEC, DE40, XAUUSD. Für volle Broker-Kompatibilität, verwenden Sie den EA One Click B2

MT5 (gleiche Instrumente - beliebige Brokernamen) oder One Click B3 MT5 (20 Instrumente - beliebige

Broker-Namen).

Wichtigste Merkmale:

1. Arbeitet mit geschlossener Plattform - externes 24h VPN empfohlen für kontinuierliche

Betrieb empfohlen.

2. Geringes Gewicht - keine CPU- oder Plattformbelastung.

3. Schnell - optimiert für minimale Verzögerungen.

4. Tastenfeld kann überall auf der Plattform positioniert werden; jede Taste einzeln,

Farben, Buttongrößen und Schriftarten vollständig anpassbar.

5. Funktioniert mit Indikatoren: Terminal MT5, B SL_TS MT5, B_Asr MT5, B_Pipsy MT5, Zoom

MT5.

6. Funktioniert auf realen und Demo-Konten.

7. Konzipiert für fortgeschrittene und Anfänger Trader.

8. Von mir im realen Handel verwendet.

9. Ideal für langfristiges Halten von Positionen und Scalping.

Zwei Bedienfelder:

● Hauptbedienfeld mit Schaltflächen zum Schließen aller Positionen oder nur der profitablen Positionen auf der gesamten Plattform

Diagramme.

● Instrumentenpanel, das bestimmten Symbolen zugewiesen ist, schließt alle Positionen oder nur profitable

Positionen für dieses Instrument in allen Charts.

Vollständiges SL/TS/TP-Positionsmanagementsystem:

● Automatische SL:

○ Aktiviert nach Erreichen eines definierten Gewinns (konfigurierbarer Trigger).

○ Setzt SL mit Offset vom Eröffnungskurs (Breakeven + Offset).

○ Akustische Benachrichtigung, wenn SL gesetzt wird.

● Intelligenter Trailing Stop (konfigurierbare Schaltfläche):

○ Grün = TS EIN, Rot = TS AUS.

○ Konfigurierbare Größe (4mm Standard), X/Y Position, Ecke, Text und Hintergrund

Farben.

○ Statussynchronisation über alle Plattformdiagramme hinweg.

○ Trailing mit konfigurierbaren Triggern und Mindestschritten.

○ Begrenzung der Änderungshäufigkeit (Mindestsekunden zwischen den Bewegungen).

○ Beibehaltung der vorherigen SL/TP-Werte beim Trailing.

● Auto TP:

○ Setzt TP automatisch beim Öffnen der ERSTEN Position (wenn kein TP vorhanden ist).

○ Sperrt nach manueller TP-Entfernung (stellt sich nicht automatisch wieder ein).

○ Deaktiviert mit dem EA-Hauptschalter.

○ Konfigurierbar in den Einstellungen (EnableAutoTP).

○ Präzise Pip-Berechnung für alle Instrumententypen.

○ Akustische Bestätigung, wenn eingestellt.

Volle Kompatibilität und Zuverlässigkeit:

● Hedging-Unterstützung - funktioniert mit allen MT5-Kontotypen.

● GlobalVariables-Synchronisation - EA/TS-Status bleibt über Charts hinweg erhalten.

● Automatische Positionsspeicherung.

Schaltflächen, Farben, Zustände werden in .ini-Dateien gespeichert.

● Wiederherstellung nach Neustart - alle Einstellungen werden automatisch geladen.

● Provisionsrechner - individuelle Einstellungen pro Instrument.

● Anti-Spam - Blockierung mehrerer Positionsänderungen.

● Tonalarme - Töne für alle Schlüsselereignisse (Open, SL, TP, Close).

● Ticketverfolgung - überwacht bis zu 100 Positionen mit Änderungshistorie.

Technische Vorteile:

● Null OnTick()-Verzögerung - sofortige Reaktion auf Marktveränderungen.

● 1s Timer basierend auf realen Systemzeiten - Zustandssynchronisation ohne CPU-Last, mit

sofortiger Funktionsausführung.

● Schlupfkontrolle - konfigurierbar für Stabilität.

● Multi-Symbol-Unterstützung - arbeitet auf einer beliebigen Anzahl von Charts gleichzeitig.

● ChartEvent-Behandlung - sofortige Reaktion auf Tastenklicks.

Einfache Bereitstellung:

1. EA an alle Charts des Instruments anhängen.

2. Ziehen Sie die Schaltflächen an die gewünschte Stelle.

3. Legen Sie Farben/Größen nach Wunsch fest.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche TS (grün=EIN).

5. EA verwaltet automatisch alle Plattformpositionen.

Stabilitätsgarantie:

● Getestet auf realen Konten mit Dutzenden von Positionen.

Bewältigt Plattform-Abstürze ohne Verluste.

● Keine Kompilierungsfehler - sofort einsatzbereit.

● Kompatibel mit den neuesten MT5-Builds.

Komplette One-Click-Trading-Lösung - von der Positionseröffnung bis zum automatischen Gewinn/Verlust

Management mit einem Klick oder vollautomatisch.





AppLanguage - wählt die vom EA für Meldungen und Beschriftungen verwendete Interface-Sprache aus.

TS_AnchorCorner (0-3) - wählt aus, welche Chartecke (0-3) als Ankerpunkt für den TS verwendet wird.

Schaltfläche.

TS_ButtonSize_mm (4mm Standard) - definiert die Größe der TS-Schaltfläche auf dem Diagramm in Millimetern.

TS_PosX - legt die horizontale (X) Position der TS-Schaltfläche relativ zur ausgewählten Ecke fest.

TS_PosY - legt die vertikale (Y) Position der TS-Schaltfläche in Bezug auf die gewählte Ecke fest.

TS_TextColor - legt die Farbe des Textes "TS" fest, der auf der Schaltfläche "Nachlaufender Stopp" angezeigt wird.

ColorOn - legt die Hintergrundfarbe der TS-Schaltfläche fest, wenn Trailing Stop aktiviert ist (ON).

ColorOff - legt die Hintergrundfarbe der TS-Schaltfläche fest, wenn der Trailing-Stop deaktiviert ist (OFF).

EnableAutoTP - aktiviert oder deaktiviert die automatische Take Profit-Funktion für neue Positionen.

AutoTP_Pips - legt den Abstand in Pips vom Eröffnungskurs fest, bei dem Auto TP den ersten Take Profit platziert.

Gewinn platziert.

InitialEnableEA - legt fest, ob der EA im aktivierten Zustand startet, wenn er mit dem Chart verbunden ist.

TriggerPips - Gewinn in Pips, der erforderlich ist, bevor der EA den ersten schützenden Stop Loss setzt.

SL_Offset_Pips - Offset in Pips vom Eröffnungskurs, der verwendet wird, um den ersten SL zu platzieren (Breakeven +

Offset).

Slippage - maximal zulässige Preisabweichung beim Ändern oder Schließen von Positionen.

TrailingTriggerPips - Abstand in Pips vom aktuellen Kurs, der die Aktualisierung des Trailing-Stops auslöst.

TrailingMovePips - Schritt in Pips, um den der Stop Loss während des Trailings verschoben wird.

MinSLMovePips - Mindestdifferenz in Pips zwischen aktuellem und neuem SL für die Änderung.

MinSecondsBetweenTrailing - Mindestzeitintervall in Sekunden zwischen Trailing-SL-Aktualisierungen.

EnableTrailingStop - globaler Schalter zum Aktivieren oder Deaktivieren der Trailing-Stop-Verwaltung.

PosFileName - Name der Vorlagendatei, die zum Speichern der EA-Schaltflächenpositionen für jedes Symbol verwendet wird.

StateFileName - Name der Vorlagendatei, die zum Speichern des EA-Ein/Aus-Status für jedes Symbol verwendet wird.

xOffsetLeft - horizontale Position (X-Abstand) der Hauptschaltfläche "Gewinn schließen".

yOffsetLeft - vertikale Position (Y-Abstand) der Hauptschaltfläche "Close Profit".

xOffsetRight - horizontale Position (X-Abstand) der Hauptschaltfläche "Alles schließen".

yOffsetRight - vertikale Position (Y-Abstand) der Hauptschaltfläche "Alles schließen".

btnColorProfit - Hintergrundfarbe der Hauptschaltfläche "Gewinn schließen".

txtColorProfit - Textfarbe für die Hauptschaltfläche "Gewinn schließen".

btnColorAll - Hintergrundfarbe der Hauptschaltfläche "Alles schließen".

txtColorAll - Textfarbe, die für die Hauptschaltfläche "Alles schließen" verwendet wird.

ButtonFontSizeMainPanel - Schriftgröße, die für den Text auf den Schaltflächen des Hauptfensters verwendet wird.

PanelSymbols - kommagetrennte Liste von Symbolen, für die EA einzelne Schaltflächen zum Schließen erstellt.

PanelCorner - Diagrammecke, die als Ankerpunkt für das Symbolfeld verwendet wird.

PanelX - horizontaler (X) Basisversatz des Symbolfelds von der ausgewählten Ecke.

PanelY - vertikaler (Y) Basisversatz des Symbolfelds von der ausgewählten Ecke.

PanelWidthMM - Breite der Schaltflächen des Hauptpanels in Millimetern.

PanelHeightMM - Höhe der Schaltflächen des Hauptbedienfelds in Millimetern.

ButtonGapMM - Abstand zwischen den Schaltflächen in der Symboltafel in Millimetern.

ButtonWidthMM - Breite der Schaltflächen pro Symbol (Alles schließen/Gewinn schließen) in Millimetern.

ButtonHeightMM - Höhe der Schaltflächen pro Symbol, in Millimetern.

ButtonFontSizePanel - Schriftgröße, die für die Schaltflächen pro Symbol im Panel verwendet wird.

ButtonTextColor - Textfarbe für alle Symbolschaltflächen im Panel.

ButtonCloseAllColor - Hintergrundfarbe für alle Schaltflächen "Alle schließen" im Symbolbereich.

ButtonCloseProfitColor - Hintergrundfarbe für alle "Close Profit"-Schaltflächen im Symbol-Panel.

BTCUSD_PosX - benutzerdefinierte X-Position für BTCUSD-Schaltflächen (-1 bedeutet, dass die Standard-PanelX verwendet wird).

BTCUSD_PosY - benutzerdefinierte Y-Position für BTCUSD-Schaltflächen (-1 bedeutet, dass der Standardwert für PanelY verwendet wird).

US30_PosX - benutzerdefinierte X-Position für US30-Schaltflächen (-1 = Standard-Panel X).

US30_PosY - benutzerdefinierte Y-Position für US30-Schaltflächen (-1 = Standard-Panel Y).

USTEC_PosX - benutzerdefinierte X-Position für USTEC-Schaltflächen (-1 = Standard-Panel X).

USTEC_PosY - benutzerdefinierte Y-Position für USTEC-Schaltflächen (-1 = Standard-Panel Y).

DE40_PosX - benutzerdefinierte X-Position für DE40-Schaltflächen (-1 = Standard-Panel X).

DE40_PosY - benutzerdefinierte Y-Position für DE40-Schaltflächen (-1 = Standard-Panel Y).

XAUUSD_PosX - benutzerdefinierte X-Position für XAUUSD-Schaltflächen (-1 = Standard-Panel X).

XAUUSD_PosY - benutzerdefinierte Y-Position für XAUUSD-Schaltflächen (-1 = Standard-Panel Y).

Commission_BTCUSD - manueller Kommissionswert pro Lot für BTCUSD, verwendet im Nettogewinn

Berechnungen verwendet.

Commission_US30 - manueller Kommissionswert pro Lot für US30, wird bei der Berechnung des Nettogewinns verwendet.

Commission_USTEC - manueller Kommissionswert pro Lot für USTEC, wird für die Berechnung des Nettogewinns verwendet.

Commission_DE40 - manueller Kommissionswert pro Lot für DE40, wird für die Berechnung des Nettogewinns verwendet.

Commission_XAUUSD - manueller Kommissionswert pro Lot für XAUUSD, wird für die Berechnung des Nettogewinns verwendet.

Berechnungen verwendet.





Eine seltene Art von Tool auf MQL5 - konzentriert sich auf Workflow, saubere Charts und Risikomanagement, nicht auf "magische" Einträge. Entwickelt für Händler, die wissen, was sie tun, und wollen, dass die Plattform ihren Plan mit minimaler Bildschirmzeit ausführt. Mit diesem Tool können Sie Ihren Plan und die Positionsgröße festlegen und dann sicher eine Pause einlegen, während der EA Ihre Trades überwacht. Es schützt offene Positionen und nimmt den Gewinn mit, wenn sich der Preis nicht mehr in die von Ihnen gewünschte Richtung bewegt, und kann, wenn es auf einem VPS verwendet wird, Trades zuverlässig über Sitzungen hinweg verwalten. Diskrete, leise Töne melden nur, was wichtig ist: neue Trades, SL/TP-Platzierung, Trailing-Updates und Close All / Close Profit-Aktionen. Während Ihres normalen Tages brauchen Sie nicht auf den Chart zu starren - wenn Sie nichts hören, passiert auch nichts Wichtiges; ein kurzer Ton sagt Ihnen sofort, ob ein Handel eröffnet, geändert oder geschlossen wurde. Das Tool ist auch ideal für Scalping: Es kann eine beliebige Anzahl offener Positionen auf jedem Instrument schützen und sofort alle Trades auf allen Symbolen oder nur auf dem ausgewählten Symbol schließen, sobald Sie sich dafür entscheiden.

Dies ist ein Handelsmanagement EA. Er eröffnet keine Geschäfte selbst; alle Eingänge werden manuell oder von anderen EAs eröffnet, und dieses Tool verwaltet nur bestehende Positionen.







