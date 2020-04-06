One Click B MT5 ist ein workflow-orientierter Handelsmanagement-EA für MetaTrader 5. Er hält Ihre Charts sauber und gibt Ihnen ein paar leistungsstarke Schaltflächen, um alle offenen Positionen zu verwalten: Close All, Close Profit, Pro-Symbol-Kontrolle, Trailing-Stop und automatischer TP in Pips - damit Sie sich auf das Lesen der Preise konzentrieren können, anstatt auf das Terminal zu klicken.

One Click B3 MT5 - EA mit automatischem SL, Trailing Stop Button und Auto TP (20 benutzerdefinierte Instrumente)

Trade Management EA für MT5, der den anfänglichen SL setzt, den Trailing Stop über einen TS-Button auf dem Chart verwaltet und einen automatischen TP für neue Positionen setzt. Der EA arbeitet mit bis zu 20 benutzerdefinierten Symbolen, die im Parameter PanelSymbols eingegeben werden (kommagetrennt). Wenn Sie eine Version für 5 Instrumente benötigen, verwenden Sie den One Click B2 MT5 EA.

Hauptmerkmale

Der EA funktioniert mit allen Brokern und sowohl auf Real- als auch auf Demokonten. Er ist leichtgewichtig und optimiert für minimale CPU-Last und schnelle Ausführung. Die Schaltflächen können überall auf dem Chart positioniert werden, jede Schaltfläche individuell, mit vollständig konfigurierbaren Farben, Größen und Schriftarten. Der EA ist kompatibel mit Indikatoren wie Terminal MT5, B_SL_TS_TP MT5, B_Pipsy MT5, B_Asr MT5 und Zoom MT5. Er ist sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Trader geeignet und kann sowohl für langfristige Positionen als auch für Scalping eingesetzt werden. Eine kontinuierliche Arbeit mit einem 24-Stunden-VPS wird empfohlen.

Zwei Kontroll-Panels

Das Haupt-Panel schließt alle Positionen oder nur profitable Positionen über alle Charts der Plattform. Das Instrumenten-Panel arbeitet mit bis zu 20 benutzerdefinierten Symbolen, die in PanelSymbols definiert werden (zum Beispiel: "BTCUSD,US30,USTEC,DE40,XAUUSD,EURUSD,GBPUSD,USDJPY,USDCAD,AUDUSD,NZDUSD,FTSE100,HK50,NQ100,SILVER,PLNUSD,COPPER,GER30,JP225,SP500") und schließt alle Positionen oder nur profitable Positionen für jedes ausgewählte Instrument auf allen Charts.

Automatischer SL und Trailing Stop

Der EA bietet ein komplettes SL- und TS-Management-System. Der automatische SL wird aktiviert, nachdem die Position einen konfigurierbaren Gewinn in Pips erreicht hat, und setzt dann den SL auf Break-even plus einen Offset vom Eröffnungskurs, wobei ein akustischer Alarm ertönt, wenn der SL gesetzt wird. Die TS-Schaltfläche (grün = EIN, rot = AUS) hat eine konfigurierbare Größe, Ecke, X/Y-Position und Farben, und ihr Status wird in allen Charts synchronisiert. Trailing verwendet konfigurierbare Trigger- und Step-Werte, eine minimale Bewegung in Pips und einen Zeitfilter zwischen SL-Änderungen, während bestehende SL- und TP-Werte bei Aktualisierungen erhalten bleiben.

Auto TP

Auto TP setzt automatisch TP, wenn die erste Position ohne TP für ein Symbol geöffnet wird. Es wendet TP nicht erneut an, wenn der Benutzer es manuell entfernt, und es wird zusammen mit dem EA-Hauptschalter deaktiviert. Die TP-Distanz ist über die Parameter EnableAutoTP und AutoTP_Pips konfigurierbar, mit präziser Pip-Berechnung für verschiedene Instrumententypen. Ein akustischer Alarm bestätigt, wenn TP gesetzt ist.

Zuverlässigkeit und technische Details

Der EA unterstützt Hedging-Konten und verwendet GlobalVariables, um EA- und TS-Status über Charts hinweg zu synchronisieren. Schaltflächenpositionen, Farben und Zustände werden in INI-Dateien gespeichert, um eine vollständige Wiederherstellung nach einem Neustart des Terminals zu ermöglichen. Ein Provisionsrechner mit separaten Werten für jedes der 20 Instrumente (Commission_1 bis Commission_20) wird bei der Bewertung des Nettogewinns verwendet. Der EA blockiert übermäßige Positionsänderungen, verfolgt bis zu 100 Tickets mit Änderungshistorie, verwendet einen Ein-Sekunden-Timer zur Synchronisation ohne CPU-Belastung und reagiert sofort auf ChartEvent-Klicks. Es wurde auf realen Konten mit vielen Positionen getestet, funktioniert mit den neuesten MT5-Builds und bietet eine komplette Ein-Klick-Handelsmanagementlösung von der Positionseröffnung bis zur automatischen Gewinn- und Verlustbehandlung.





AppLanguage - wählt die Sprache aus, die der EA für die Beschriftungen und Meldungen auf dem Chart verwendet . EnableAutoTP - aktiviert oder deaktiviert die automatische Take Profit-Funktion für neue Positionen. AutoTP_Pips - legt den Abstand in Pips vom Eröffnungskurs fest, in dem Auto TP den ersten Take Profit platziert . InitialEnableEA - legt fest, ob der EA im aktivierten Zustand startet, wenn er mit dem Chart verbunden wird . TriggerPips - Gewinn in Pips, der erforderlich ist, bevor der EA den ersten schützenden Stop Loss platziert. SL_Offset_Pips - Offset in Pips vom Eröffnungskurs, der bei der Platzierung des ersten SL verwendet wird (Breakeven plus dieser Offset). Slippage - maximal zulässige Kursabweichung beim Ändern oder Schließen von Positionen. TrailingTriggerPips - Abstand in Pips vom aktuellen Preis, der die Aktualisierung des Trailing-Stops auslöst. TrailingMovePips - Schritt in Pips, um den der Stop Loss während des Trailings verschoben wird. MinSLMovePips - Mindestdifferenz in Pips zwischen aktuellem und neuem SL für die Änderung. MinSecondsBetweenTrailing - Mindestzeitintervall in Sekunden zwischen Trailing-SL-Aktualisierungen. EnableTrailingStop - globaler Schalter zum Aktivieren oder Deaktivieren der Trailing-Stop-Verwaltung. ColorOn - legt die Hintergrundfarbe der Schaltfläche TS fest, wenn Trailing Stop aktiviert ist (ON). ColorOff - legt die Hintergrundfarbe der TS-Schaltfläche fest, wenn der Trailing-Stop deaktiviert ist (OFF). TS_TextColor - legt die Farbe des Textes "TS" fest, der auf der Schaltfläche "Trailing Stop" angezeigt wird. AnchorCorner (0-3) - legt fest, welche Diagrammecke (0-3) als Ankerpunkt für die TS-Schaltfläche verwendet wird . ButtonSize_mm - definiert die Größe der TS-Schaltfläche auf dem Diagramm in Millimetern. ButtonPosX - legt die horizontale (X) Position der TS Schaltfläche relativ zur ausgewählten Ecke fest. ButtonPosY - legt die vertikale (Y) Position der TS-Schaltfläche relativ zur ausgewählten Ecke fest. PosFileName - Name der Vorlagendatei, die zum Speichern der Schaltflächenpositionen für jedes Symbol verwendet wird. StateFileName - Name der Vorlagendatei, die zum Speichern des EA-Ein-/Aus-Status für jedes Symbol verwendet wird. xOffsetLeft - horizontale Position (X-Abstand) der Hauptschaltfläche "Close Profit" im Diagramm. yOffsetLeft - vertikale Position (Y-Abstand) der Hauptschaltfläche "Close Profit" im Diagramm. xOffsetRight - horizontale Position (X-Abstand) der Hauptschaltfläche "Close All" im Diagramm. yOffsetRight - vertikale Position (Y-Abstand) der Hauptschaltfläche "Alle schließen" im Diagramm. btnColorProfit - Hintergrundfarbe der Hauptschaltfläche "Gewinn schließen". txtColorProfit - Textfarbe für die Hauptschaltfläche "Gewinn schließen". btnColorAll - Hintergrundfarbe der Hauptschaltfläche "Alle schließen". txtColorAll - Textfarbe für die Hauptschaltfläche "Alle schließen". ButtonFontSizeMainPanel - Schriftgröße, die für den Text auf den Schaltflächen des Hauptpanels verwendet wird. PanelSymbols - kommagetrennte Liste von Symbolen, für die der EA individuelle Schließen-Schaltflächen erstellt . PanelCorner - Chart-Ecke, die als Ankerpunkt für das Symbol-Panel verwendet wird. PanelX - horizontaler (X) Basisversatz des Symbolfelds von der ausgewählten Ecke. PanelY - vertikaler (Y) Basisversatz des Symbolfelds von der ausgewählten Ecke. PanelWidthMM - Breite der Schaltflächen des Hauptpanels in Millimetern. PanelHeightMM - Höhe der Schaltflächen des Hauptbedienfelds in Millimetern. ButtonGapMM - Abstand zwischen den Schaltflächen im Symbolfeld in Millimetern. ButtonWidthMM - Breite der Schaltflächen für die einzelnen Symbole (Alle schließen / Gewinn schließen), in Millimetern. ButtonHeightMM - Höhe der Schaltflächen pro Symbol, in Millimetern. ButtonFontSizePanel - Schriftgröße, die für die Schaltflächen pro Symbol im Panel verwendet wird. ButtonTextColor - Textfarbe für alle Symbolschaltflächen im Panel. ButtonCloseAllColor - Hintergrundfarbe für alle "Alle schließen"-Schaltflächen im Symbolbereich. ButtonCloseProfitColor - Hintergrundfarbe für alle "Close Profit"-Schaltflächen im Symbol-Panel. Kommission_1 bis Kommission_20 - manuelle Kommission pro Lot für die Symbole 1-20.

Eine seltene Art von Tool auf MQL5 - konzentriert sich auf den Arbeitsablauf, saubere Charts und Risikomanagement, nicht auf "magische" Einträge. Entwickelt für Händler, die wissen, was sie tun, und wollen, dass die Plattform ihren Plan mit minimaler Bildschirmzeit ausführt. Mit diesem Tool können Sie Ihren Plan und die Positionsgröße festlegen und dann sicher eine Pause einlegen, während der EA Ihre Trades überwacht. Es schützt offene Positionen und nimmt den Gewinn mit, wenn sich der Preis nicht mehr in die von Ihnen gewünschte Richtung bewegt, und kann, wenn es auf einem VPS verwendet wird, Trades zuverlässig über Sitzungen hinweg verwalten. Diskrete, leise Töne melden nur, was wichtig ist: neue Trades, SL/TP-Platzierung, Trailing-Updates und Close All / Close Profit-Aktionen. Während Ihres normalen Tages brauchen Sie nicht auf den Chart zu starren - wenn Sie nichts hören, passiert auch nichts Wichtiges; ein kurzer Ton sagt Ihnen sofort, ob ein Handel eröffnet, geändert oder geschlossen wurde. Das Tool ist auch ideal für Scalping: Es kann eine beliebige Anzahl offener Positionen auf jedem Instrument schützen und sofort alle Trades auf allen Symbolen oder nur auf dem ausgewählten Symbol schließen, sobald Sie sich dafür entscheiden.

Dies ist ein Handelsmanagement EA. Er eröffnet keine Geschäfte selbst; alle Eingänge werden manuell oder von anderen EAs eröffnet, und dieses Tool verwaltet nur bestehende Positionen.









