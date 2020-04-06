One Click B2 MT4
- Experten
- Mariusz Franciszek Szczepanczyk
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
One Click B2 MT4 - sauberes Ein-Klick-Handelsmanagement-Panel mit TS und Auto TP
One Click B2 MT4 ist ein workflow-orientierter Handelsmanagement-EA für MetaTrader 4. Er hält Ihre Charts übersichtlich und gibt Ihnen ein paar leistungsstarke Schaltflächen, um alle offenen Positionen zu verwalten: Close All, Close Profit, Pro-Symbol-Kontrolle, Trailing-Stop und automatischer TP in Pips - damit Sie sich auf das Lesen der Preise konzentrieren können, anstatt auf das Terminal zu klicken.
One Click B2 MT4 - EA mit automatischem SL, Trailing Stop Button und Full Auto TP (5 benutzerdefinierte Instrumente)
Trade Management EA für MT4, der den anfänglichen SL setzt, den Trailing Stop über einen TS-Button auf dem Chart verwaltet und den automatischen TP für neue Positionen setzt. Der EA funktioniert mit allen Brokern; der Benutzer gibt die genauen Namen von bis zu 5 Instrumenten in den PanelSymbols-Parameter ein (kommagetrennt). Wenn Sie eine Version für 20 Instrumente benötigen, verwenden Sie den One Click B3 MT4 EA.
Hauptmerkmale
Der EA arbeitet mit einer geschlossenen Plattform, daher wird ein 24-Stunden-VPS für den Dauerbetrieb empfohlen. Er ist leicht, belastet die CPU nicht und ist für minimale Ausführungsverzögerungen optimiert. Die Schaltflächen können überall auf dem Chart positioniert werden, jede Schaltfläche individuell, mit vollständig anpassbaren Farben, Größen und Schriftarten. Der EA ist kompatibel mit Indikatoren wie Terminal MT4, B SL_TS MT4, B_Pipsy MT4 und B_Asr MT4. Er funktioniert auf Real- und Demokonten, ist sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Trader geeignet und kann sowohl für langfristige Positionen als auch für Scalping verwendet werden.
Zwei Kontrollpanels
Das Hauptpanel schließt alle Positionen oder nur die profitablen über alle Charts der Plattform. Das Instrumenten-Panel arbeitet mit bis zu 5 benutzerdefinierten Symbolen, die in PanelSymbols definiert werden (zum Beispiel: "BTCUSD,US30,NASDAQ100,DAX40,GOLD") und schließt alle Positionen oder nur profitable für jedes ausgewählte Instrument auf allen Charts.
Automatischer SL und Trailing Stop
Der automatische SL wird aktiviert, nachdem eine Position einen konfigurierbaren Gewinn in Pips erreicht hat, und setzt den Stop Loss auf Break-Even plus einen Offset vom Eröffnungskurs. Die TS-Schaltfläche (grün = TS EIN, rot = TS AUS) hat eine konfigurierbare Größe (4 mm Standard), X- und Y-Position, Ecke und Farben, und ihr Status wird über alle Charts hinweg synchronisiert. Trailing verwendet konfigurierbare Trigger- und Step-Werte, eine minimale Bewegung in Pips und einen Zeitfilter zwischen den Änderungen, wobei die vorherigen SL- und TP-Werte während der Updates erhalten bleiben.
Auto TP
Auto TP setzt automatisch den Take Profit bei der ersten offenen Position ohne TP. Sie wendet TP nicht erneut an, wenn der Benutzer sie manuell entfernt, und wird zusammen mit dem EA-Hauptschalter deaktiviert. TP-Abstand und Aktivierung werden über die Parameter EnableAutoTP und AutoTP_Pips gesteuert, mit präziser Pip-Berechnung für alle unterstützten Instrumententypen. Ein akustischer Alarm bestätigt, wenn TP gesetzt ist.
Kompatibilität und Zuverlässigkeit
Der EA unterstützt Hedging-Kontotypen und funktioniert mit allen MT4-Brokern. Er verwendet GlobalVariables, um EA- und TS-Status über Charts hinweg zu synchronisieren und speichert automatisch Schaltflächenstatus und -farben, so dass alle Einstellungen nach einem Neustart des Terminals wiederhergestellt werden. Die Kommissionseinstellungen werden für jedes der 5 Instrumente separat konfiguriert (Commission_1 bis Commission_5) und werden bei der Berechnung des Nettogewinns verwendet. Der EA blockiert übermäßige Positionsänderungen, verfolgt bis zu 100 Tickets mit Änderungshistorie und generiert akustische Warnungen für wichtige Ereignisse wie SL, TP und Positionsschließung.
Technische Details und Verwendung
Der EA hat keine OnTick-Verzögerung, verwendet einen 1-Sekunden-Timer für die Statussynchronisation ohne CPU-Last, bietet eine konfigurierbare Slippage-Kontrolle und unterstützt mehrere Symbole auf einer beliebigen Anzahl von Charts gleichzeitig mit sofortiger ChartEvent-Reaktion auf Schaltflächenklicks. Um ihn zu verwenden, verbinden Sie den EA mit allen Charts der ausgewählten Instrumente, geben Sie 5 Instrumentennamen Ihres Brokers in PanelSymbols ein, passen Sie die Schaltflächenpositionen, -farben und -größen wie gewünscht an und schalten Sie die TS-Schaltfläche für Trailing auf grün. Der EA verwaltet dann automatisch Stop-Loss, Trailing und Take-Profit für bereits geöffnete Positionen gemäß Ihren Einstellungen und bietet so eine vollständige Lösung für das Handelsmanagement mit nur einem Klick.
AppLanguage - wählt die Sprache der Anwendung (Polnisch, Englisch, Deutsch, Russisch,
Spanisch).
AnchorCorner - Chartecke für die Verankerung des Trailing-Stop-Buttons (0-3).
ButtonSize_mm - Größe der TS-Schaltfläche in Millimetern.
ButtonPosX - horizontale Position der TS-Schaltfläche in Pixeln.
ButtonPosY - vertikale Position der TS-Schaltfläche in Pixeln.
TS_TextColor - Textfarbe für die TS-Schaltfläche.
ColorOn - Hintergrundfarbe der TS-Schaltfläche, wenn der Nachlauf aktiviert ist.
ColorOff - Hintergrundfarbe der TS-Schaltfläche, wenn die Nachlauffunktion deaktiviert ist.
EnableAutoTP - aktiviert die automatische Take-Profit-Einstellung für neue Aufträge.
AutoTP_Pips - Take-Profit-Abstand in Pips für den automatischen TP.
InitialEnableEA - Anfangszustand des EA (true = beim Start aktiviert).
TriggerPips - Gewinn in Pips zum Auslösen der ersten Stop-Loss-Platzierung.
SL_Offset_Pips - Offset in Pips vom Eröffnungskurs für den anfänglichen SL.
Slippage - maximal zulässiger Slippage für Orderoperationen.
TrailingTriggerPips - Trailing-Stop-Auslöseabstand in Pips vom aktuellen Kurs.
TrailingMovePips - Trailing-Stop-Abstand in Pips vom aktuellen Kurs.
MinSLMovePips - minimale SL-Bewegung, die für die Trailing-Aktualisierung erforderlich ist.
MinSecondsBetweenTrailing - Mindestabstand von Sekunden zwischen Trailing-Stop-Aktualisierungen.
EnableTrailingStop - aktiviert die Trailing-Stop-Funktionalität
. xOffsetLeft - X-Positionsoffset für die Hauptschaltfläche "Close Profit".
yOffsetLeft - Y-Positionsoffset für die Hauptschaltfläche "Close Profit".
xOffsetRight - X-Positionsoffset für die Hauptschaltfläche "Close All".
yOffsetRight - Y-Positionsoffset für die Hauptschaltfläche "Alle schließen".
btnColorProfit - Hintergrundfarbe für die Schaltfläche "Gewinn schließen".
txtColorProfit - Textfarbe für die Schaltfläche "Gewinn schließen".
btnColorAll - Hintergrundfarbe für die Schaltfläche "Alle schließen".
txtColorAll - Textfarbe für die Schaltfläche "Alle schließen".
ButtonFontSizeMainPanel - Schriftgröße für die Schaltflächen des Hauptfensters.
PanelSymbols - Komma-getrennte Liste von Symbolen für Schaltflächen des Panels.
PanelCorner - Diagrammecke für die Panelpositionierung (0-3).
PanelX - horizontale Position des Panels in Pixeln.
PanelY - vertikale Position des Panels in Pixeln.
PanelWidthMM - Breite der Hauptschaltflächen des Panels in Millimetern.
PanelHeightMM - Höhe der Hauptschaltflächen des Panels in Millimetern.
ButtonGapMM - vertikaler Abstand zwischen den Schaltflächen des Panels in Millimetern.
ButtonWidthMM - Breite der Schaltflächen des Symbolfelds in Millimetern.
ButtonHeightMM - Höhe der Schaltflächen des Symbolfeldes in Millimetern.
ButtonFontSizePanel - Schriftgröße für die Schaltflächen des Symbolfelds.
ButtonTextColor - Textfarbe für die Schaltflächen des Symbolfeldes.
ButtonCloseAllColor - Hintergrundfarbe für die Symbolschaltflächen "Alle schließen".
ButtonCloseProfitColor - Hintergrundfarbe für die Schaltflächen des Symbols "Gewinn schließen".
PosX_1 - benutzerdefinierte X-Position für die ersten Schaltflächen des Symbolfeldes (-1 = auto).
PosY_1 - benutzerdefinierte Y-Position für die Schaltflächen des ersten Symbolfeldes (-1 = auto).
Kommission_1 - manuelle Kommission pro Lot für das erste Symbol.
PosX_2 - benutzerdefinierte X-Position für die Schaltflächen des zweiten Symbolfeldes (-1 = auto).
PosY_2 - benutzerdefinierte Y-Position für die Schaltflächen des zweiten Symbolfeldes (-1 = auto).
Kommission_2 - manuelle Kommission pro Lot für das zweite Symbol.
PosX_3 - benutzerdefinierte X-Position für die Schaltflächen des dritten Symbolfeldes (-1 = auto).
PosY_3 - benutzerdefinierte Y-Position für die Schaltflächen des dritten Symbolfeldes (-1 = auto).
Kommission_3 - manuelle Kommission pro Lot für das dritte Symbol.
PosX_4 - benutzerdefinierte X-Position für die Schaltflächen des vierten Symbolfeldes (-1 = auto).
PosY_4 - benutzerdefinierte Y-Position für die Schaltflächen des vierten Symbolfeldes (-1 = auto).
Kommission_4 - manuelle Kommission pro Lot für das vierte Symbol.
PosX_5 - benutzerdefinierte X-Position für die Schaltflächen des fünften Symbolfeldes (-1 = auto).
PosY_5 - benutzerdefinierte Y-Position für die Schaltflächen des fünften Symbolfeldes (-1 = auto).
Kommission_5 - manuelle Kommission pro Los für das fünfte Symbol.
Eine seltene Art von Tool auf MQL4 - konzentriert auf Arbeitsabläufe, saubere Charts und Risikomanagement, nicht auf "magische" Einträge. Entwickelt für Händler, die wissen, was sie tun, und wollen, dass die Plattform ihren Plan mit minimaler Bildschirmzeit ausführt. Mit diesem Tool können Sie Ihren Plan und die Positionsgröße festlegen und dann sicher eine Pause einlegen, während der EA Ihre Trades überwacht. Es schützt offene Positionen und nimmt den Gewinn mit, wenn sich der Preis nicht mehr in die von Ihnen gewünschte Richtung bewegt, und kann, wenn es auf einem VPS verwendet wird, die Trades über mehrere Sitzungen hinweg zuverlässig verwalten. Diskrete, leise Töne melden nur, was wichtig ist: neue Trades, SL/TP-Platzierung, Trailing-Updates und Close All / Close Profit-Aktionen. Während Ihres normalen Tages brauchen Sie nicht auf den Chart zu starren - wenn Sie nichts hören, passiert auch nichts Wichtiges; ein kurzer Ton sagt Ihnen sofort, ob ein Handel eröffnet, geändert oder geschlossen wurde.
Das Tool ist auch ideal für Scalping: Es kann eine beliebige Anzahl offener Positionen auf jedem Instrument schützen und sofort alle Trades auf allen Symbolen oder nur auf dem ausgewählten Symbol schließen, sobald Sie sich dafür entscheiden.
Dies ist ein Handelsmanagement EA. Er eröffnet keine Geschäfte selbst; alle Eingänge werden manuell oder von anderen EAs eröffnet, und dieses Tool verwaltet nur bestehende Positionen.