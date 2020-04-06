One Click B2 MT4 - sauberes Ein-Klick-Handelsmanagement-Panel mit TS und Auto TP

One Click B2 MT4 ist ein workflow-orientierter Handelsmanagement-EA für MetaTrader 4. Er hält Ihre Charts übersichtlich und gibt Ihnen ein paar leistungsstarke Schaltflächen, um alle offenen Positionen zu verwalten: Close All, Close Profit, Pro-Symbol-Kontrolle, Trailing-Stop und automatischer TP in Pips - damit Sie sich auf das Lesen der Preise konzentrieren können, anstatt auf das Terminal zu klicken.

One Click B2 MT4 - EA mit automatischem SL, Trailing Stop Button und Full Auto TP (5 benutzerdefinierte Instrumente)

Trade Management EA für MT4, der den anfänglichen SL setzt, den Trailing Stop über einen TS-Button auf dem Chart verwaltet und den automatischen TP für neue Positionen setzt. Der EA funktioniert mit allen Brokern; der Benutzer gibt die genauen Namen von bis zu 5 Instrumenten in den PanelSymbols-Parameter ein (kommagetrennt). Wenn Sie eine Version für 20 Instrumente benötigen, verwenden Sie den One Click B3 MT4 EA.

Hauptmerkmale

Der EA arbeitet mit einer geschlossenen Plattform, daher wird ein 24-Stunden-VPS für den Dauerbetrieb empfohlen. Er ist leicht, belastet die CPU nicht und ist für minimale Ausführungsverzögerungen optimiert. Die Schaltflächen können überall auf dem Chart positioniert werden, jede Schaltfläche individuell, mit vollständig anpassbaren Farben, Größen und Schriftarten. Der EA ist kompatibel mit Indikatoren wie Terminal MT4, B SL_TS MT4, B_Pipsy MT4 und B_Asr MT4. Er funktioniert auf Real- und Demokonten, ist sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Trader geeignet und kann sowohl für langfristige Positionen als auch für Scalping verwendet werden.

Zwei Kontrollpanels

Das Hauptpanel schließt alle Positionen oder nur die profitablen über alle Charts der Plattform. Das Instrumenten-Panel arbeitet mit bis zu 5 benutzerdefinierten Symbolen, die in PanelSymbols definiert werden (zum Beispiel: "BTCUSD,US30,NASDAQ100,DAX40,GOLD") und schließt alle Positionen oder nur profitable für jedes ausgewählte Instrument auf allen Charts.

Automatischer SL und Trailing Stop

Der automatische SL wird aktiviert, nachdem eine Position einen konfigurierbaren Gewinn in Pips erreicht hat, und setzt den Stop Loss auf Break-Even plus einen Offset vom Eröffnungskurs. Die TS-Schaltfläche (grün = TS EIN, rot = TS AUS) hat eine konfigurierbare Größe (4 mm Standard), X- und Y-Position, Ecke und Farben, und ihr Status wird über alle Charts hinweg synchronisiert. Trailing verwendet konfigurierbare Trigger- und Step-Werte, eine minimale Bewegung in Pips und einen Zeitfilter zwischen den Änderungen, wobei die vorherigen SL- und TP-Werte während der Updates erhalten bleiben.

Auto TP

Auto TP setzt automatisch den Take Profit bei der ersten offenen Position ohne TP. Sie wendet TP nicht erneut an, wenn der Benutzer sie manuell entfernt, und wird zusammen mit dem EA-Hauptschalter deaktiviert. TP-Abstand und Aktivierung werden über die Parameter EnableAutoTP und AutoTP_Pips gesteuert, mit präziser Pip-Berechnung für alle unterstützten Instrumententypen. Ein akustischer Alarm bestätigt, wenn TP gesetzt ist.

Kompatibilität und Zuverlässigkeit

Der EA unterstützt Hedging-Kontotypen und funktioniert mit allen MT4-Brokern. Er verwendet GlobalVariables, um EA- und TS-Status über Charts hinweg zu synchronisieren und speichert automatisch Schaltflächenstatus und -farben, so dass alle Einstellungen nach einem Neustart des Terminals wiederhergestellt werden. Die Kommissionseinstellungen werden für jedes der 5 Instrumente separat konfiguriert (Commission_1 bis Commission_5) und werden bei der Berechnung des Nettogewinns verwendet. Der EA blockiert übermäßige Positionsänderungen, verfolgt bis zu 100 Tickets mit Änderungshistorie und generiert akustische Warnungen für wichtige Ereignisse wie SL, TP und Positionsschließung.

Technische Details und Verwendung

Der EA hat keine OnTick-Verzögerung, verwendet einen 1-Sekunden-Timer für die Statussynchronisation ohne CPU-Last, bietet eine konfigurierbare Slippage-Kontrolle und unterstützt mehrere Symbole auf einer beliebigen Anzahl von Charts gleichzeitig mit sofortiger ChartEvent-Reaktion auf Schaltflächenklicks. Um ihn zu verwenden, verbinden Sie den EA mit allen Charts der ausgewählten Instrumente, geben Sie 5 Instrumentennamen Ihres Brokers in PanelSymbols ein, passen Sie die Schaltflächenpositionen, -farben und -größen wie gewünscht an und schalten Sie die TS-Schaltfläche für Trailing auf grün. Der EA verwaltet dann automatisch Stop-Loss, Trailing und Take-Profit für bereits geöffnete Positionen gemäß Ihren Einstellungen und bietet so eine vollständige Lösung für das Handelsmanagement mit nur einem Klick.



