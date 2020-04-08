Pips Label Last Trade MT4

B_Pipsy MT4 - Letzte Position Pips Label

Kompakter On-Chart-Indikator für MT4, der das aktuelle Floating-Ergebnis der zuletzt eröffneten Position auf dem Symbol in ganzen Pips anzeigt, mit automatischer Grün/Rot-Färbung für Gewinn oder Verlust. Funktioniert auf jedem Symbol und Zeitrahmen und ist vollständig konfigurierbar in Bezug auf Schriftart, Farbe und Bildschirmposition.[1][2]

Hauptmerkmale:

1. Erkennt die zuletzt eröffnete Marktposition (KAUFEN oder VERKAUFEN) für das aktuelle Symbol und ignoriert alle anderen.

2. Berechnet das gleitende Ergebnis in Echtzeit in Pips, unter Verwendung der automatischen Erkennung der Pip-Größe für 4/5-stellige und 2/3-stellige Symbole.

3. Optionale Einbeziehung des Spreads über den Parameter IncludeSpread.

4. Zeigt nur den absoluten Wert der Pips an und färbt den Text mit ColorProfit für positive und ColorLoss für negative Werte.

5. Vollständig anpassbare Beschriftung: FontSize, FontName, Chart Corner, X_Offset und Y_Offset.

6. Zeichnet ein einzelnes leichtgewichtiges OBJ_LABEL namens PipsLabel ohne Hintergrund, nicht auswählbar und aus der Objektliste ausgeblendet, um Charts sauber zu halten.

7. Mehrsprachige Parameterbeschriftungen über Language (Polnisch, Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch).

8. Funktioniert sowohl auf Demo- als auch auf Realkonten und mit allen MT4-Kontotypen, einschließlich Hedging und Netting, da es nur offene Positionen ausliest und keine Orders verändert oder eröffnet.[3][4]

Verwendung:

1. Verbinden Sie B_Pipsy MT4 mit einem beliebigen Chart, auf dem Sie manuell oder mit einem EA handeln.

2. Passen Sie Ecke, X_Offset, Y_Offset, FontSize und FontName an, um das Label zu positionieren und zu gestalten.

3. Stellen Sie ColorProfit und ColorLoss so ein, dass sie zu Ihrem Chartthema passen.

4. Wählen Sie, ob Sie IncludeSpread in die Pip-Berechnung einbeziehen möchten.

5. Öffnen Sie eine Position auf dem Symbol; der Indikator zeigt automatisch seinen aktuellen Floating-Pips-Wert in Echtzeit an.

Sprache - wählt die Sprache der Benutzeroberfläche aus, die der Indikator für Beschriftungen und Meldungen verwendet.

FontSize - legt die Schriftgröße fest, die für die Beschriftung der Pips-Anzeige verwendet wird.

ColorProfit - legt die Textfarbe fest, die für positive Pips-Werte verwendet wird.

ColorLoss - legt die Textfarbe fest, die für negative Pips-Werte verwendet wird.

Ecke (0-3) - wählt die Diagrammecke aus, die als Ankerpunkt für das Pips-Label verwendet werden soll.

X_Offset - horizontaler (X) Offset des Pips-Labels von der ausgewählten Ecke.

Y_Offset - vertikaler (Y) Offset des Pips-Labels von der ausgewählten Ecke.

FontName - Schriftart, die für die Beschriftung der Kerne verwendet wird.

IncludeSpread - berücksichtigt den aktuellen Spread bei der Berechnung der Pips für eine genaue Gewinnanzeige.