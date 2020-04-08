SL TP Toggle Button MT4
- Indikatoren
- Mariusz Franciszek Szczepanczyk
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
B SL_TS_TP MT4 - SL Toggle für EA One Click B,B2,B3 MT4
HAUPTZWECK: Toggle-Button zum AKTIVIEREN/DISAKTIVIEREN von EA One Click B MT4, One Click B2 MT4 und One Click B3 MT4 - blockiert die automatische SL/TP-Eröffnung mit einem Klick. Industrietauglicher SL-Knopf-Indikator für MT4 Build 5430+ mit Hardcore-Schutzsystem: automatische Reparatur beschädigter Dateien, Validierung von Positionen, Bereinigung alter Objekte, vollständige Status-Synchronisation über alle Charts.
KEY FEATURES:
1. EA One Click B,B2,B3 MT4 Kontrolle - Grün = EA aktiv (SL/TP ON), Rot = EA deaktiviert (kein SL/TP).
2. industrietaugliche Zuverlässigkeit - überlebt Plattformabstürze, beschädigte Dateien, Neustarts.
3. kugelsichere Dateivalidierung - erkennt und repariert automatisch ungültige .ini-Positionen und -Zustände automatisch.
4. Multi-Chart-Synchronisation - GlobalVariables + .ini-Dateien = konsistenter Zustand auf der gesamten Plattform.
5. Drag & Drop-Positionierung - voll bewegliche Schaltfläche mit Positionsgrenzen (0-5000 px).
6.
Millimetergenaue Größenbestimmung - ButtonSize_mm konvertiert automatisch in Pixel.
7. 4-Ecken-Verankerung - TopLeft(0), TopRight(1), BottomLeft(2), BottomRight(3).
8. visuelles Status-Feedback - Grün = SL ON (EA aktiv), Rot = SL OFF (EA deaktiviert), silberner "SL"-Text.
9. null Konflikte - entfernt automatisch alte Objekte durch Präfix bei jedem Start.
10. 1s-Sync-Logik - häufige Status-Updates ohne CPU-Überlastung.
11. funktioniert auf Real- und Demo-Konten.
12. Hedging/Netting-Unterstützung - funktioniert mit allen MT4-Kontotypen.
Hardcore-Schutzsystem:
- Dateivalidierung: prüft X/Y-Grenzen (0-5000), repariert ungültige Positionen
- Statuswiederherstellung: lädt von .ini → GlobalVariable → Standardeinstellungen (klare Hierarchie)
- Objektbereinigung:
RemoveObjectsByPrefix() entfernt alle alten Schaltflächen beim Start.
- Positionsgrenzen:
IsValidPosition() verhindert Abstürze aufgrund falscher Koordinaten
- Ziehschutz: Setzt automatisch auf die Standardeinstellungen zurück, wenn vom Bildschirm weggezogen wird
- Mehrschichtige Sicherung: .ini-Dateien + GlobalVariables minimieren das Risiko von Datenverlusten.
Perfekte Button-Funktionen:
- Silberner "SL"-Text in Arial-Schrift, Größe abgeleitet von ButtonSize_mm (Standard 4.0) für pixelgenaue Konvertierung
- Konfigurierbare Größe in mm (hardwareunabhängige Skalierung).-
Ziehen aktiviert/deaktiviert über den AllowDrag-Parameter
- Z-Ordnung 100 - wird über den Diagrammobjekten angezeigt, ist aber voll interaktiv
- Echtzeit-Farbwechsel bei Klick und Synchronisation mit GlobalVariables.
Vollständige Synchronisationsarchitektur:
- EA_SL_Button_%s.ini - Position (X,Y)
- EA_button_state_%s.ini - ON/OFF Status.-
EA_Toggle_State_%s - GlobalVariable SL ON/OFF Status
- EA_Toggle_PosX_%s - GlobalVariable X Position
- EA_Toggle_PosY_%s - GlobalVariable Y Position.
Perfekter Einsatz:
1. an JEDEN Chart anhängen - generiert automatisch symbol-spezifische Dateien.
2. Button erscheint standardmäßig bei ButtonPosX/ButtonPosY (50,40) in Ecke 3 (BottomRight).
3. an beliebige Stelle ziehen ODER X/Y-Parameter manuell einstellen.
4.
Grün = EA One Click B,B2,B3 MT4 ENABLED (SL/TP aktiv), Rot = EA DISABLED (kein SL/TP).
5. automatische Synchronisierung von Status/Position in ALLEN Charts desselben Symbols.
6. überlebt Neustarts, Abstürze und Dateibeschädigungen dank einer mehrstufigen Wiederherstellungslogik.
Technische Überlegenheit:
- MmToPx() - 96 dpi / 25,4 mm = präzise Pixelumrechnung
- ValidateAndRepairFiles() - robuste Initialisierung und Selbstheilung.-
Periodische OnTick/OnTimer-Synchronisation - häufige Aktualisierungen ohne Überlastung
- RemoveObjectsByPrefix() - keine Konflikte mit alten Schaltflächen
- dreifaches Laden des Zustands: GlobalVariable → .ini → Standardeingaben.
Perfekter Begleiter für EA One Click B,B2,B3 MT4 - Umschalten des SL-Schutzes mit einem Klick, Zuverlässigkeit auf Industrie-Niveau, keine Wartung, bereit für den Live-Handel bei JEDEM Broker.
Sprache - wählt die Sprache aus, die der Indikator für Beschriftungen und Meldungen verwendet.
EnableIndicator - aktiviert oder deaktiviert die Funktionalität des SL-Button-Indikators.
ButtonPosX - legt die horizontale (X) Position der SL-Schaltfläche relativ zur ausgewählten Ecke fest.
ButtonPosY - legt die vertikale (Y) Position der SL-Schaltfläche in Bezug auf die ausgewählte Ecke fest.
Ecke (0-3) - wählt die Diagrammecke aus, die als Ankerpunkt für die SL-Schaltfläche verwendet werden soll.
AllowDrag - aktiviert oder deaktiviert das Ziehen der SL-Schaltfläche auf dem Diagramm.
FarbeEin - legt die Hintergrundfarbe der SL-Schaltfläche fest, wenn sie aktiviert ist (EIN).
ColorOff - legt die Hintergrundfarbe der SL-Schaltfläche fest, wenn sie deaktiviert ist (OFF).
ButtonSize_mm - definiert die Größe der SL-Schaltfläche auf dem Diagramm in Millimetern.
SL_TextColor - legt die Farbe des auf der Schaltfläche angezeigten "SL"-Textes fest.
PosFileNameTemplate - Name der Vorlagendatei, die zum Speichern der Schaltflächenposition für jedes Symbol verwendet wird.
StateFileNameTemplate - Name der Vorlagendatei, die zum Speichern des Schaltflächenstatus für jedes Symbol verwendet wird.