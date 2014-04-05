Symbol Positions Panel

Positions Profit Monitor Indikator (MT5)


Der Positions Profit Monitor ist ein leichtgewichtiger Indikator, der in Echtzeit Gewinn/Verlust, Positionszahlen und SL-Zähler für alle offenen Positionen auf ausgewählten Instrumenten anzeigt. Er funktioniert auf jedem Chart und zeigt immer die Positionen des gesamten MT5-Kontos an, unabhängig vom aktuellen Symbol oder Zeitrahmen. Das Tool verwendet nur einen Timer und Textbeschriftungen, so dass es die Plattform nicht belastet (minimale CPU/RAM-Nutzung), und funktioniert identisch auf Live- und Demokonten bei allen MT5-Brokern, sowohl für Hedging- als auch für Netting-Konten.


Bedienung und Konfiguration


Der Indikator liest die Symbole aus der SymbolsList (Standard: "XAUUSD, DE40, US30, USTEC, BTCUSD") und die Kommissionen aus der CommissionsList und kann bis zu 50 Instrumente mit beliebigen Namen (z.B. "XAUUSD", "GOLD", "BTCUSD", "GER30"), einschließlich Broker-Suffixen, verarbeiten. Es berechnet Gewinn/Verlust einschließlich Swap und Kommission (Gewinn + Swap - Kommission) und zeigt Etiketten mit: Symbol, Wert (grün für Gewinn, rot für Verlust), Positionsanzahl (blau) und SL-Anzahl (rot). Alle Positionen, Farben, Schriftarten und Panel-Ecken sind vollständig konfigurierbar. Der Toggle-Button speichert seine Position und seinen Status in INI-Dateien, was eine Synchronisation über Charts, Sitzungen und MT5-Neustarts hinweg ermöglicht.


Perfekte EA-Integration (optional)


Der Indikator kann EAs wie One Click B MT5, One Click B2 MT5 oder One Click B3 MT5 perfekt ergänzen, indem er die gleichen Instrumente von PanelSymbols mit passenden Commission_1-20-Werten anzeigt. Während solche EAs TP/SL, Trailing und das Schließen von Positionen auf Knopfdruck verwalten, bietet dieser Indikator einen sofortigen Überblick über den Nettogewinn und das Risiko (SL count) über mehrere Instrumente hinweg. Er kann auch völlig eigenständig als kompaktes Überwachungspanel für offene Positionen verwendet werden.


Zusätzliche Funktionen


Der Indikator löscht automatisch die Beschriftungen, wenn er deaktiviert wird, so dass keine grafische Unordnung auf dem Chart zurückbleibt. Er ist VPS-freundlich und unterstützt bis zu 50 Symbole - Sie können beliebige Instrumentennamen hinzufügen (z.B. "PLNUSD", "SP500m", "NQ100#"), was ihn zu einem praktischen Tool für die Überwachung von Multi-Asset-Portfolios macht.


Sprache - wählt die vom Indikator für Beschriftungen und Meldungen verwendete Schnittstellensprache aus.

EnableIndicator - aktiviert oder deaktiviert die Funktionalität der Positionsgewinnanzeige.

SchaltflächeX - legt die horizontale (X) Position der Umschalttaste vom rechten Rand aus fest.

ButtonY - legt die vertikale (Y) Position der Umschalttaste vom oberen Rand aus fest.

ColorOn - legt die Hintergrundfarbe der Umschalttaste fest, wenn die Anzeige aktiviert ist (ON).

ColorOff - legt die Hintergrundfarbe des Toggle-Buttons fest, wenn der Indikator deaktiviert ist

(OFF).

corner - wählt aus, welche Diagrammecke (0-3) als Ankerpunkt für die Profit-Labels verwendet wird.

symbol_x_offset - horizontaler (X) Offset für Symbolnamen von der ausgewählten Ecke aus.

value_x_offset - horizontaler (X) Offset für Profit-Werte von der ausgewählten Ecke aus.

y_offset - vertikaler (Y) Basis-Offset für das erste Profit-Label von der ausgewählten Ecke aus.

font_size - Schriftgröße, die für alle Profit-Display-Labels verwendet wird.

font_name - Schriftfamilie, die für alle Gewinnanzeige-Etiketten verwendet wird.

symbol_color - Textfarbe, die für Symbolnamen in der Gewinnanzeige verwendet wird.

profit_color - Textfarbe, die für positive Gewinnwerte verwendet wird.

loss_color - Textfarbe, die für negative Gewinnwerte verwendet wird.

show_position_count - aktiviert oder deaktiviert die Anzeige der Positionszählungen pro Symbol.

count_x_offset - horizontaler (X) Versatz für Positionszählungs-Etiketten von der ausgewählten Ecke.

count_color - Textfarbe, die für Positionszählungs-Etiketten verwendet wird.

SymbolsList - kommagetrennte Liste der Symbole, die für die Gewinnanzeige überwacht werden sollen.

CommissionsList - Komma-getrennte Kommissionswerte pro Lot, das der

SymbolsList-Reihenfolge

entspricht

.

show_sl_count - aktiviert oder deaktiviert die Anzeige der Stop-Loss-Positionszählungen pro Symbol.

sl_x_offset - horizontaler (X) Offset für SL-Zählungsbeschriftungen von der ausgewählten Ecke.

sl_color - Textfarbe, die für Stop-Loss-Zählungsbeschriftungen verwendet wird.





Weitere Produkte dieses Autors
Asia Session Levels MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Indikatoren
B_Asr MT4 - Asian Session Range (7 Linien, tageslimitierte Version) Asian Session Range Indikator für MT4, der 7 Kursniveaus (High, Low, Mid + 4 Erweiterungen) für ein konfigurierbares Session-Zeitfenster über mehrere Tage zeichnet. Der Indikator funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen und unterstützt sowohl Live-Session-Zeichnungen als auch abgeschlossene Session-Levels. Entwickelt für Price Action Trader, die den asiatischen Bereich für Londoner und New Yorker Ausbrüche, Range Trading u
Pips Label Last Trade MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Indikatoren
B_Pipsy MT4 - Letzte Position Pips Label Kompakter On-Chart-Indikator für MT4, der das aktuelle Floating-Ergebnis der zuletzt eröffneten Position auf dem Symbol in ganzen Pips anzeigt, mit automatischer Grün/Rot-Färbung für Gewinn oder Verlust. Funktioniert auf jedem Symbol und Zeitrahmen und ist vollständig konfigurierbar in Bezug auf Schriftart, Farbe und Bildschirmposition.[1][2] Hauptmerkmale: 1. Erkennt die zuletzt eröffnete Marktposition (KAUFEN oder VERKAUFEN) für das aktuelle Symbol u
SL TP Toggle Button MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Indikatoren
B SL_TS_TP MT4 - SL Toggle für EA One Click B,B2,B3 MT4 HAUPTZWECK: Toggle-Button zum AKTIVIEREN/DISAKTIVIEREN von EA One Click B MT4, One Click B2 MT4 und One Click B3 MT4 - blockiert die automatische SL/TP-Eröffnung mit einem Klick. Industrietauglicher SL-Knopf-Indikator für MT4 Build 5430+ mit Hardcore-Schutzsystem: automatische Reparatur beschädigter Dateien, Validierung von Positionen, Bereinigung alter Objekte, vollständige Status-Synchronisation über alle Charts. KEY FEATURES: 1 . EA On
Symbol Positions Panel MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Indikatoren
Positions Profit Monitor MT4 - Multi-Symbol Open Positions & SL Dashboard Der Positions Profit Monitor ist ein fortschrittlicher, leichtgewichtiger Indikator für MT4, der in Echtzeit Gewinne/Verluste, Positionszahlen und SL-Zähler für alle offenen Positionen in ausgewählten Instrumenten direkt auf jedem Chart anzeigt. Er liest die Positionen des gesamten MT4-Kontos (nicht nur des angehängten Charts), funktioniert identisch auf Live- und Demo-Konten und ist mit allen MT4-Brokern kompatibel, ein
Asia Session Levels
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Indikatoren
B_Asr MT5 - Asian Session Range (7 Lines, Day-Limited Version) Asian Session Range Indikator, der 7 Kursniveaus (High/Low/Mid + 4 Expansionsniveaus) für ein konfigurierbares Zeitfenster über die letzten 1-2 Tage zeichnet. Er wurde für Händler entwickelt, die die asiatische Range als Referenz für London/NY-Ausbrüche, Range-Trading und Intraday-Unterstützung/Widerstand verwenden. Hauptmerkmale Konfigurierbare Sitzungszeit im Format HH:MM (Standard 00:00-10:00), funktioniert mit jeder Broker-Ser
Pips Label Last Trade
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Indikatoren
B_Pipsy MT5 - Real-Time Last Position Pips Display Ultra-leichter Indikator, der den aktuellen Gewinn/Verlust in Pips für Ihre letzte offene Position auf dem aktuellen Symbol anzeigt. Er wird bei jedem Tick aktualisiert und zeigt Ihnen sofort an, wie viele Pips Ihr letzter Handel derzeit gewinnt oder verliert. Hauptmerkmale Echtzeit-Pips-Anzeige für die letzte offene Position auf dem Chart-Symbol (BUY oder SELL wird automatisch erkannt). Optionale Einbeziehung des Spreads für präzisere Berech
SL TP Toggle Button
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Indikatoren
SL TP Toggle Button für MT5 Utility-Indikator, der eine Schaltfläche auf dem Chart bietet, um die SL/TP-Logik in kompatiblen Expert Advisors zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Schaltfläche speichert ihren Status und ihre Position über Charts und Sitzungen hinweg mit Hilfe von INI-Dateien und globalen Variablen, um ein konsistentes Verhalten nach Neustarts und auf mehreren Charts zu gewährleisten. Hauptzweck Schaltfläche zum Aktivieren oder Deaktivieren des SL/TP-Managements in EAs wie O
