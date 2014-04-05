Symbol Positions Panel

Positions Profit Monitor Indikator (MT5)

Der Positions Profit Monitor ist ein leichtgewichtiger Indikator, der in Echtzeit Gewinn/Verlust, Positionszahlen und SL-Zähler für alle offenen Positionen auf ausgewählten Instrumenten anzeigt. Er funktioniert auf jedem Chart und zeigt immer die Positionen des gesamten MT5-Kontos an, unabhängig vom aktuellen Symbol oder Zeitrahmen. Das Tool verwendet nur einen Timer und Textbeschriftungen, so dass es die Plattform nicht belastet (minimale CPU/RAM-Nutzung), und funktioniert identisch auf Live- und Demokonten bei allen MT5-Brokern, sowohl für Hedging- als auch für Netting-Konten.

Bedienung und Konfiguration

Der Indikator liest die Symbole aus der SymbolsList (Standard: "XAUUSD, DE40, US30, USTEC, BTCUSD") und die Kommissionen aus der CommissionsList und kann bis zu 50 Instrumente mit beliebigen Namen (z.B. "XAUUSD", "GOLD", "BTCUSD", "GER30"), einschließlich Broker-Suffixen, verarbeiten. Es berechnet Gewinn/Verlust einschließlich Swap und Kommission (Gewinn + Swap - Kommission) und zeigt Etiketten mit: Symbol, Wert (grün für Gewinn, rot für Verlust), Positionsanzahl (blau) und SL-Anzahl (rot). Alle Positionen, Farben, Schriftarten und Panel-Ecken sind vollständig konfigurierbar. Der Toggle-Button speichert seine Position und seinen Status in INI-Dateien, was eine Synchronisation über Charts, Sitzungen und MT5-Neustarts hinweg ermöglicht.

Perfekte EA-Integration (optional)

Der Indikator kann EAs wie One Click B MT5, One Click B2 MT5 oder One Click B3 MT5 perfekt ergänzen, indem er die gleichen Instrumente von PanelSymbols mit passenden Commission_1-20-Werten anzeigt. Während solche EAs TP/SL, Trailing und das Schließen von Positionen auf Knopfdruck verwalten, bietet dieser Indikator einen sofortigen Überblick über den Nettogewinn und das Risiko (SL count) über mehrere Instrumente hinweg. Er kann auch völlig eigenständig als kompaktes Überwachungspanel für offene Positionen verwendet werden.

Zusätzliche Funktionen

Der Indikator löscht automatisch die Beschriftungen, wenn er deaktiviert wird, so dass keine grafische Unordnung auf dem Chart zurückbleibt. Er ist VPS-freundlich und unterstützt bis zu 50 Symbole - Sie können beliebige Instrumentennamen hinzufügen (z.B. "PLNUSD", "SP500m", "NQ100#"), was ihn zu einem praktischen Tool für die Überwachung von Multi-Asset-Portfolios macht.





Sprache - wählt die vom Indikator für Beschriftungen und Meldungen verwendete Schnittstellensprache aus. EnableIndicator - aktiviert oder deaktiviert die Funktionalität der Positionsgewinnanzeige. SchaltflächeX - legt die horizontale (X) Position der Umschalttaste vom rechten Rand aus fest. ButtonY - legt die vertikale (Y) Position der Umschalttaste vom oberen Rand aus fest. ColorOn - legt die Hintergrundfarbe der Umschalttaste fest, wenn die Anzeige aktiviert ist (ON). ColorOff - legt die Hintergrundfarbe des Toggle-Buttons fest, wenn der Indikator deaktiviert ist (OFF). corner - wählt aus, welche Diagrammecke (0-3) als Ankerpunkt für die Profit-Labels verwendet wird. symbol_x_offset - horizontaler (X) Offset für Symbolnamen von der ausgewählten Ecke aus. value_x_offset - horizontaler (X) Offset für Profit-Werte von der ausgewählten Ecke aus. y_offset - vertikaler (Y) Basis-Offset für das erste Profit-Label von der ausgewählten Ecke aus. font_size - Schriftgröße, die für alle Profit-Display-Labels verwendet wird. font_name - Schriftfamilie, die für alle Gewinnanzeige-Etiketten verwendet wird. symbol_color - Textfarbe, die für Symbolnamen in der Gewinnanzeige verwendet wird. profit_color - Textfarbe, die für positive Gewinnwerte verwendet wird. loss_color - Textfarbe, die für negative Gewinnwerte verwendet wird. show_position_count - aktiviert oder deaktiviert die Anzeige der Positionszählungen pro Symbol. count_x_offset - horizontaler (X) Versatz für Positionszählungs-Etiketten von der ausgewählten Ecke. count_color - Textfarbe, die für Positionszählungs-Etiketten verwendet wird. SymbolsList - kommagetrennte Liste der Symbole, die für die Gewinnanzeige überwacht werden sollen.

CommissionsList - Komma-getrennte Kommissionswerte pro Lot, das der SymbolsList-Reihenfolge entspricht . show_sl_count - aktiviert oder deaktiviert die Anzeige der Stop-Loss-Positionszählungen pro Symbol. sl_x_offset - horizontaler (X) Offset für SL-Zählungsbeschriftungen von der ausgewählten Ecke. sl_color - Textfarbe, die für Stop-Loss-Zählungsbeschriftungen verwendet wird.





