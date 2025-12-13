Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots.

Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen.

Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick, MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden.

Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente Entscheidungen über verschiedene Märkte hinweg treffen.

Titan AI ist als Portfolio-Handelssystem konzipiert, das mehrere KI-Strategien gleichzeitig verwaltet, wobei jede auf unterschiedliche Marktbedingungen spezialisiert ist.

Diese Architektur ermöglicht maximale Profitabilität bei minimalem Drawdown und macht einen Margin Call nahezu unmöglich.

Titan AI 4All wurde für Trader entwickelt, die intelligente Automatisierung, Präzision auf institutionellem Niveau und eine einfache Einrichtung benötigen.

Dank Deep-Learning-Technologie und Training mit den besten Tick-Datensätzen weltweit ist dieses EA sofort einsatzbereit und liefert stabile Gewinne auf Gold und allen wichtigen Forex-Paaren.

1. Installation

• Ziehen Sie Titan AI 4All aus dem Navigator-Fenster in ein beliebiges Chart (Gold oder Ihr bevorzugtes Forex-Paar).

• Aktivieren Sie Algo Trading und stellen Sie sicher, dass AutoTrading eingeschaltet ist.

Titan AI 4All ist nun aktiv und bereit, den Markt mit seinem fortschrittlichen neuronalen Netzwerk zu analysieren.

2. Übersicht der Eingabeeinstellungen

Titan AI 4All bietet ein übersichtliches und intuitives Konfigurationspanel, das sowohl Anfängern als auch erfahrenen Tradern volle Kontrolle ermöglicht.

Parameter Beschreibung Money Management Original AI Dynamic Mode oder Fixed Lot. Der dynamische Modus passt die Positionsgröße automatisch anhand von Kapital, Volatilität und Modellvertrauen an. % SL per Trade Prozentualer maximaler Risikoanteil pro Trade (Standard: 2%). % Trailing Stop Aktiviert den intelligenten Trailing Stop zur Gewinnsicherung. % Trailing Stop Activation Gewinnschwelle (%) für die Aktivierung des Trailing Stops. Maximum Lot Maximal zulässige Positionsgröße. Fixed Lot Für festen Lot-Handel. Allow Trading on Symbols Auswahl der Handelssymbole für Titan AI 4All.

3. Empfohlene Einstellungen

• Timeframe: M15 oder H1

• Hebel: 1:100 oder höher

• Mindestkapital: 500 USD

• VPS: Empfohlen

• Paare: XAUUSD + alle Haupt-Forex-Paare

Titan AI 4All ist speziell für Gold (XAUUSD) optimiert, zeigt aber dank seiner Portfolio-KI-Struktur auch auf anderen Instrumenten starke Leistung.

4. Intelligentes Risiko- und Gewinnmanagement

Titan AI 4All enthält ein KI-basiertes Kapitalmanagementsystem, das sich kontinuierlich an die Marktvolatilität anpasst:

minimale Drawdowns, selbst bei starken Marktbewegungen

automatisches Positions-Scaling

intelligente SL- und TP-Neukalibrierung

Der Trailing Stop kann aktiviert werden, um Gewinne zu schützen.

Sobald der Preis den definierten Aktivierungsprozentsatz erreicht, beginnt das System automatisch, die Stop-Position anzupassen.

5. Individuelle Handelsanpassung

Sie haben die volle Kontrolle.

Nur Gold handeln?

Aktivieren Sie lediglich XAUUSD und deaktivieren Sie andere Paare.

Komplettes Forex-Portfolio?

Alle Paare aktiviert lassen – die KI analysiert Korrelationen und Volatilität in Echtzeit zur optimalen Handelsverteilung.

Alle Änderungen werden automatisch mit der Entscheidungsengine von Titan AI synchronisiert.

6. Warum Trader Titan AI 4All lieben

• Deep Learning, trainiert mit Real Tick, MBP, MBO

• Kein Martingale, kein Grid

• Über 80 % Gewinnrate auf Gold (XAUUSD)

• Vollständig autonom

• Voll kompatibel mit den MQL5 Market-Standards

Titan AI wurde auf folgenden Instrumenten trainiert und getestet:

XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURGBP, EURJPY, EURCHF, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPJPY, GBPCHF, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, CHFJPY, CADJPY, AUDJPY, AUDCHF, AUDCAD, AUDNZD, NZDJPY, NZDCHF, CADCHF, XAGUSD, NZDCAD, US30

Besonders herausragende Ergebnisse erzielt es bei XAUUSD, dank KI-basierter Spezialoptimierung.

• Typ: Expert Advisor (Portfolio-basiert)

• Kern: Deep-Learning-Neuronales Netzwerk

• Trainingsdaten: Real Tick, MBP, MBO

• Handelsstil: Multi-Strategie ohne Martingale/Grid

• Timeframes: M15, H1

• Risikokontrolle: Dynamischer SL, Volatilitätsfilter, Kapitalschutz

• Plattform: MT4

• Mindestkapital: 500 USD

• Empfohlener Hebel: 1:100 oder höher

• VPS: Empfohlen

Titan AI wurde mit Live- und historischen Tick-Daten getestet und zeigt Robustheit und Stabilität in allen Marktphasen – auch während stark volatiler Nachrichtenzeiten.

Die KI passt sich permanent an aktuelle Marktdaten an, erhöht die Präzision und reduziert Drawdowns.

Ideal sowohl für professionelle Portfoliomanager als auch für private Trader.

• Keine riskanten Strategien wie Martingale, Grid oder Averaging

• Jede Position wird unabhängig und risiko­kontrolliert eröffnet

• Backtests mit hochwertigen Tickdaten durchgeführt

• Vollständig konform mit den MQL5 Market-Regeln

Entwickelt von MX Robots – einem Team von Spezialisten für künstliche Intelligenz und Finanzmärkte.