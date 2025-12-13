Titan AI 4All

Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation

Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots.
Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen.
Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick, MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden.
Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente Entscheidungen über verschiedene Märkte hinweg treffen.

Titan AI ist als Portfolio-Handelssystem konzipiert, das mehrere KI-Strategien gleichzeitig verwaltet, wobei jede auf unterschiedliche Marktbedingungen spezialisiert ist.
Diese Architektur ermöglicht maximale Profitabilität bei minimalem Drawdown und macht einen Margin Call nahezu unmöglich.

Titan AI 4All – Installation und Konfiguration

Titan AI 4All wurde für Trader entwickelt, die intelligente Automatisierung, Präzision auf institutionellem Niveau und eine einfache Einrichtung benötigen.
Dank Deep-Learning-Technologie und Training mit den besten Tick-Datensätzen weltweit ist dieses EA sofort einsatzbereit und liefert stabile Gewinne auf Gold und allen wichtigen Forex-Paaren.

1. Installation

• Ziehen Sie Titan AI 4All aus dem Navigator-Fenster in ein beliebiges Chart (Gold oder Ihr bevorzugtes Forex-Paar).
• Aktivieren Sie Algo Trading und stellen Sie sicher, dass AutoTrading eingeschaltet ist.

Titan AI 4All ist nun aktiv und bereit, den Markt mit seinem fortschrittlichen neuronalen Netzwerk zu analysieren.

2. Übersicht der Eingabeeinstellungen

Titan AI 4All bietet ein übersichtliches und intuitives Konfigurationspanel, das sowohl Anfängern als auch erfahrenen Tradern volle Kontrolle ermöglicht.

Parameter Beschreibung
Money Management Original AI Dynamic Mode oder Fixed Lot. Der dynamische Modus passt die Positionsgröße automatisch anhand von Kapital, Volatilität und Modellvertrauen an.
% SL per Trade Prozentualer maximaler Risikoanteil pro Trade (Standard: 2%).
% Trailing Stop Aktiviert den intelligenten Trailing Stop zur Gewinnsicherung.
% Trailing Stop Activation Gewinnschwelle (%) für die Aktivierung des Trailing Stops.
Maximum Lot Maximal zulässige Positionsgröße.
Fixed Lot Für festen Lot-Handel.
Allow Trading on Symbols Auswahl der Handelssymbole für Titan AI 4All.

3. Empfohlene Einstellungen

• Timeframe: M15 oder H1
• Hebel: 1:100 oder höher
• Mindestkapital: 500 USD
• VPS: Empfohlen
• Paare: XAUUSD + alle Haupt-Forex-Paare

Titan AI 4All ist speziell für Gold (XAUUSD) optimiert, zeigt aber dank seiner Portfolio-KI-Struktur auch auf anderen Instrumenten starke Leistung.

4. Intelligentes Risiko- und Gewinnmanagement

Titan AI 4All enthält ein KI-basiertes Kapitalmanagementsystem, das sich kontinuierlich an die Marktvolatilität anpasst:

  • minimale Drawdowns, selbst bei starken Marktbewegungen

  • automatisches Positions-Scaling

  • intelligente SL- und TP-Neukalibrierung

Der Trailing Stop kann aktiviert werden, um Gewinne zu schützen.
Sobald der Preis den definierten Aktivierungsprozentsatz erreicht, beginnt das System automatisch, die Stop-Position anzupassen.

5. Individuelle Handelsanpassung

Sie haben die volle Kontrolle.
Nur Gold handeln?
Aktivieren Sie lediglich XAUUSD und deaktivieren Sie andere Paare.

Komplettes Forex-Portfolio?
Alle Paare aktiviert lassen – die KI analysiert Korrelationen und Volatilität in Echtzeit zur optimalen Handelsverteilung.

Alle Änderungen werden automatisch mit der Entscheidungsengine von Titan AI synchronisiert.

6. Warum Trader Titan AI 4All lieben

• Deep Learning, trainiert mit Real Tick, MBP, MBO
• Kein Martingale, kein Grid
• Über 80 % Gewinnrate auf Gold (XAUUSD)
• Vollständig autonom
• Voll kompatibel mit den MQL5 Market-Standards

Unterstützte Symbole

Titan AI wurde auf folgenden Instrumenten trainiert und getestet:
XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURGBP, EURJPY, EURCHF, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPJPY, GBPCHF, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, CHFJPY, CADJPY, AUDJPY, AUDCHF, AUDCAD, AUDNZD, NZDJPY, NZDCHF, CADCHF, XAGUSD, NZDCAD, US30

Besonders herausragende Ergebnisse erzielt es bei XAUUSD, dank KI-basierter Spezialoptimierung.

Technische Spezifikationen

• Typ: Expert Advisor (Portfolio-basiert)
• Kern: Deep-Learning-Neuronales Netzwerk
• Trainingsdaten: Real Tick, MBP, MBO
• Handelsstil: Multi-Strategie ohne Martingale/Grid
• Timeframes: M15, H1
• Risikokontrolle: Dynamischer SL, Volatilitätsfilter, Kapitalschutz
• Plattform: MT4
• Mindestkapital: 500 USD
• Empfohlener Hebel: 1:100 oder höher
• VPS: Empfohlen

Performance und Zuverlässigkeit

Titan AI wurde mit Live- und historischen Tick-Daten getestet und zeigt Robustheit und Stabilität in allen Marktphasen – auch während stark volatiler Nachrichtenzeiten.
Die KI passt sich permanent an aktuelle Marktdaten an, erhöht die Präzision und reduziert Drawdowns.

Ideal sowohl für professionelle Portfoliomanager als auch für private Trader.

Wichtige Hinweise

• Keine riskanten Strategien wie Martingale, Grid oder Averaging
• Jede Position wird unabhängig und risiko­kontrolliert eröffnet
• Backtests mit hochwertigen Tickdaten durchgeführt
• Vollständig konform mit den MQL5 Market-Regeln

Credits

Entwickelt von MX Robots – einem Team von Spezialisten für künstliche Intelligenz und Finanzmärkte.


Empfohlene Produkte
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experten
GMMA Trade X ist ein EA, der auf GMMA basiert. GMMA-Parameter wie MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 und CandlestickShift1-24 können angepasst werden. GMMA Trade X nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch GMMA Trade X wahr werden. Viel Erfolg! == == Anfragen == == == E-Mail:support@btntechfx.com
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
MyTraderEA
Khayelihle Tosh
Experten
AutoTraderEA Beschreibung Wie der Name schon sagt, ist dies ein Autotrading-Roboter. Er handelt auf dem H1-Zeitrahmen. Er sucht nach klaren Trades und ist sehr genau, nimmt aber trotzdem ein paar Trades pro Woche. Ansonsten werden Verluste durch einen StopLoss von 130 Pips minimiert, der geändert werden kann. AutoTrader gibt dem Benutzer die Möglichkeit zu wählen, ob das Handelsvolumen gleich bleibt oder sich direkt proportional zur Veränderung des Kontokapitals ändert. Der EA wurde nur auf dem
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Experten
Verwendung des MACD-Werts als Richtungsindikator. Verwendung des RSI als Umkehrindikator. Verwendung der offenen Handelsstunde. (Empfohlen werden die Stunden 10, 11, 15 und 19: MT4-Time) Gegenhandel bei fehlgeschlagenem Signal. Cutloss Handel, wenn Signal fehlgeschlagen. Automatische Losberechnung basierend auf Zielgewinn und Take-Profit. Sie können den Wert für den Gegenhandel festlegen. Geeignet für Rohstoffe und Währungen. Zeitrahmen H1. Möglichkeit, ein offenes Limit zu setzen. Möglichkeit,
Magic Win
Reni
4 (2)
Experten
EA MAGIC WIN ist ein fortschrittliches Handelssystem, das lange Zeit unter verschiedenen Marktbedingungen mit schweren Belastungstests getestet wurde. Basierend auf unserer benutzerdefinierten Indikator, der mit Mean Reversion Konzept zusammen mit einigen anderen Algorithmus unterstützt wird diese Produkte passt sich in den aktuellen Marktbedingungen und entsprechend handeln. Unterstützte Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Empfohlener TF: M15. Das Setfile kann von hier herunt
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experten
Jet Punch ist ein weiterer bester Expert Advisor für MT4, der Ihnen helfen kann, Geld zu verdienen, während Sie schlafen, indem er automatisch Trades eröffnet und schließt. Die Software ist sehr einfach und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden. Jet Punch wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommissionen, die den realen Marktbedingungen nahe kommen, erfolgreich bestanden. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD Zeitrahmen: M30 Mindestguthaben: 1
Aero Trade
Alprian
Experten
AERO EA basierend auf Adaptive Engine Range Over (AERO) Handel mit Single Possiton mit TP SL und Schließen durch Signal Kein Marti Kein Raster Kein Hitory Reader Echte Backtesting-Ergebnisse Strategie hat Backtesting seit 2020 - 2024 EA funktioniert unter verschiedenen Marktbedingungen Empfehlungen: Mindesteinlage :$100 Paar : GBPCAD Zeitrahmen : M1 Für bessere Ergebnisse USE ECN/RAW/LOW SPREAD ACCOUNT Risiko-Warnung: Bevor Sie den AERO EA kaufen, sollten Sie sich über die damit verbu
RSI Intelligent MT4
Sabil Yudifera
Experten
RSI Intelligent ist ein vollautomatischer Scalping-Roboter, der eine sehr effiziente Relative-Stärke-Index (RSI) Breakout-Strategie, Probabilistische Analyse mit (RSI) verwendet. Am effektivsten im Preis kumulative Wahrscheinlichkeit einer Normalverteilung, die den Großteil der Marktzeit einnimmt. Transaktionen passieren fast jeden Tag wie Scalping folgen Trend. Ein Forex-Roboter, der den Relative Strength Index (RSI)-Indikator in Kombination mit einem künstlichen neuronalen Netz verwendet, wäre
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
Der Berater umfasst drei unabhängige Strategien, die nach den Methoden der Verteilung von Trendphasen für die Ausarbeitung jeder der Strategien arbeiten. Der Mittelwertbildungsmodus wird angewendet, der es Ihnen ermöglicht, eine Gruppe von Aufträgen ohne Verlust zu schließen. Der EA hat die Möglichkeit, alle Aufträge notfallmäßig zu schließen, wenn sie den in den Einstellungen angegebenen Betrag und Gesamtgewinn in der Einzahlungswährung erreichen. Der Berater bestimmt automatisch den 4- und
GoldHunterCheaper
ZORAN RAJKOV
Experten
EA speziell für das Währungspaar XAUUSD entwickelt. Es verwendet künstliche Intelligenz und komplexe mathematische Operationen, alles mit dem Ziel, so wenig Risiko wie möglich und konstanten Gewinn. Ich bin ein Elektroingenieur und ein Professor der Informatik, so dass alles mit mir ist auf das Maximum berechnet und es darf keine Fehler sein. Der EA liefert mathematisch aufbereitete Informationen mit dem Ziel, das Risiko so gering wie möglich zu halten, und wenn Sie wollen, können Sie das Lot er
Arda
Evgeniy Zhdan
Experten
2 Exemplare von 10 zu diesem Preis übrig, die nächsten 10 Exemplare $549. Arda ist ein Trading Expert Advisor, der auf der Dissonanz von technischen Indikatoren und Preismustern basiert. Unterstützung: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter Der Expert Advisor wurde auf realen historischen Daten von EURUSD, GBPUSD und XAUUSD (Gold) getestet. Sie können eine Demoversion eines beliebigen Programms (z.B. tickstory - es gibt eine kostenlose Version), das Kurse mit einer Qualität von 99,9% lie
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die Ind
GridScalper Hibrid
Nami O- Yoshi Ko-
Experten
GridScalper London Der EA hat auch eine lange Backtest-Historie von 10+ Jahren mit 99,00% Modellierungsqualität! Es handelt sich um ein Grid-System, das aber in den letzten 10 Jahren die Gewinne durch Money-Management stetig erhöht hat. Sie können auch einen Stop-Loss für jeden Handel setzen. EMPFEHLUNGEN. 1000$ Guthaben oder MEHR. GBPUSD,GBPCAD 5m. Hebel 500:1 oder 400:1 EINGABEN:. PlusProfit: Wenn Sie mehrere Positionen halten, schließen Sie, wenn der Gesamtgewinn diesen Parameterwert (Pu
Goldmine Ventures EA Gold
Sayan Vandenhout
Experten
Goldmine Ventures VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE GESCHÄFTE MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF DEM M15 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR EIN BELIEBIGES PAAR FÜR GENAUERE T
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experten
Aktion starten: Begrenzte Anzahl von Exemplaren zum Tagespreis erhältlich Endpreis: 990 $ NEU: Erhalte 1 EA gratis!   (für 2 Handelskonten) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Willkommen bei DayTrade Pro Algo!   Nachdem ich jahrelang die Märkte studiert und verschiedene Strategien programmiert habe, habe ich einen Algorithmus gefunden, der alles hat, was ein gutes Handelssystem braucht: Es ist
Benjan Expert
Profxtwins (Pty) LTD
Experten
Der Benjam ist ein vollautomatischer Handelsroboter. Der Roboter kauft einen Aufwärtstrend und verkauft einen Abwärtstrend. Der EA funktioniert nicht gut in einem Seitwärtsmarkt. Der Benutzer kann die Höhe des Stop Loss in Pips bestimmen. Der Benutzer kann die Höhe des Take Profit bestimmen. Der Benutzer kann die Menge des einzugebenden Volumens bestimmen. Der Benutzer kann die Anzahl der Trades festlegen, die der Roboter pro Trade öffnen soll.
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Werfen Sie einen Blick auf unser " Ultimate EA combo package " in unserem Promo-Blog ! Red Hawk ist ein "Mean Reversion"-Handelssystem, das in den ruhigen Zeiten des Marktes handelt. Es läuft derzeit auf 9 Paaren: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD und USDCAD. Empfohlener Zeitrahmen: M5 Da diese Art von Strategie am besten mit niedrigem Spread und schneller Ausführung funktionier
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
Experten
Stepping-GBPUSD - arbeitet im vollautomatischen Modus! Keine Einstellungen erforderlich, Sie können die Standardeinstellungen verwenden. Der Expert Advisor arbeitet wie ein Skalpell bei starken Kursbewegungen. Der Bot wurde mit echten Tickdaten mit einem echten Spread für einen Zeitraum von 19 Jahren von 2004 bis 2023 getestet (so viel Tickhistorie ist auf den Servern der Schweizer Broker verfügbar). Er bestand auch den Monte-Carlo-Stabilitätstest mit 5.000 Simulationszyklen der zufälligen Hand
MMM Japanese Candle Sticks
Andre Tavares
Experten
Die EA-Strategie : Er verfügt über einen eingebauten Indikator, der auf der Anordnung der japanischen Kerzen basiert, um die Signale zu bestimmen, und hat verschiedene Eingänge für Short- und Long-Positionen, um seine Präzision zu verbessern; Sie sollten diesen EA kaufen, weil : er seit langem getestet wurde; Sein Indikator wurde stark verbessert und optimiert; das Programm frei von Bugs ist; es sicher ist, weil seine Effizienz etwa 70% der Durchsetzungskraft beträgt; es ist mit der Trailing St
GridMasterFx
Sergey Kruglov
Experten
GridMasterFx ist ein innovatives Tool für den automatisierten Devisenhandel, das auf einer Kombination aus einer Grid-Strategie und einem einzigartigen Trendberechnungsalgorithmus unter Verwendung des Indikators Gleitender Durchschnitt basiert. Diese Strategie ermöglicht es dem Expert Advisor, Positionen rechtzeitig zu öffnen und zu schließen, die Analyse des aktuellen Trends zu nutzen und sofort auf Marktveränderungen zu reagieren. GridMasterFx Expert Advisor ist eine ausgezeichnete Wahl für
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Experten
Der Algorithmus für die Arbeit des Advisors : Wenn der Expert Advisor in einem bestimmten Abstand zum Preis (first_step) gestartet wird, werden BuyStop- und SellStop-Aufträge erteilt. Je nachdem, in welche Richtung sich der Kurs entwickelt hat, wird eine von ihnen zum Markt, und die andere beginnt, dem Kurs hinterherzukriechen. Wenn der Preis zurückgeht, wird er ebenfalls zum Markt. Wenn wir einen bestimmten Gewinn in einer bestimmten Richtung erreicht haben, wird der Auftrag geschlossen und e
EA algostat
Francesco Lippo
Experten
Hier ist die Übersetzung der Beschreibung des Expert Advisors (EA) ins Deutsche: --- Dieser Expert Advisor (EA) ist dafür ausgelegt, automatisierte Handelsoperationen basierend auf einer Reihe technischer Kriterien auf einem 1-Stunden-Chart für das Währungspaar USDCHF durchzuführen. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Beschreibung seiner Funktionsweise: ### 1. **Lotgröße und maximale Anzahl von Einstiegen**    - **LotSize**: Die anfängliche Lotgröße für jede Operation ist auf 0,1 einges
Mistress
Natalya Sopina
Experten
Mistress - Hochgeschwindigkeits-EA-Skalierer. Mistress - der beste EA - aus meiner Sicht. Mistress -universell und einfach. Mistress - handelt akkurat, häufig und zügig. Mistress - unabhängig von TF. Mistress - funktioniert auf allen Währungspaaren. Mistress - verwendet keine Martingale und kein Raster Mistress - benötigt 20 Währungseinheiten für Lot 0.01 für jedes verwendete Währungspaar. Mistress EA Parameter : Handelszeiten HH . ММ (Serverzeit) : Handelszeitlimit on time : Zeit für den Begin
Gold Farming MT4
Sigit Hariyono
Experten
Gold Farming ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der einen komplexen Algorithmus verwendet, der hauptsächlich auf Standardabweichung, CCI und mehreren anderen Indikatoren als Bestätigung basiert. Diese Forex EA verwendet adaptive Take-Profit und Stop-Loss auf der Grundlage der Preis-Aktion, und feste harte Stop-Loss zu sichern Equity Drawdown. Dieser Forex-Handelsroboter funktioniert auf allen Zeitrahmen und allen Paaren, aber er ist speziell für den Gold H1-Zeitrahmen konzipiert. Hauptme
Portfolio UFO
Marek Kupka
Experten
Dieses PORTFOLIO von 5 Strategien wurde entwickelt, getestet und live auf GOLD (XAUUSD) M30 TF gehandelt. Mehrere EAs, die zusammen gehandelt werden, führen zu größeren Gewinnen und einer gleichmäßigeren Aktienkurve. 5 nicht korrelierte EAs Logiken für GOLD (XAUUSD) M30 zu einer einzigen Strategie verschmolzen. Sehr EINFACHE STRATEGIEN mit nur WENIGEN PARAMETERN. Jeder Handel hat seine eigene Logik für STOP LOSS. Um die Gewinne zu fangen, verwendet jede Strategie einen anderen Ansatz - einige h
Portfolio Superman
Marek Kupka
Experten
Dieses PORTFOLIO von 5 Strategien wurde entwickelt, getestet und live auf GOLD (XAUUSD) H1 TF gehandelt. Mehrere EAs, die zusammen gehandelt werden, führen zu größeren Gewinnen und einer gleichmäßigeren Aktienkurve. 5 nicht korrelierte EAs Logiken für GOLD (XAUUSD) H1 zu einer einzigen Strategie verschmolzen. Sehr EINFACHE STRATEGIEN mit nur WENIGEN PARAMETERN. Jeder Handel hat seine eigene Logik für STOP LOSS. Um die Gewinne zu fangen, verwendet jede Strategie einen anderen Ansatz - einige hab
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experten
Harvest GOLD VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WA
Apex Pro First Edition
Benhamza Oussama
Experten
Apex Pro First Edition Ein sicherer, smarter und stabiler EA zur Vermehrung kleiner Konten Kurz & knapp Speziell für kleine Konten entwickelt (bereits ab 30 USD nutzbar) Schnelles, sicheres Wachstum – kein Kontoplatzerisiko ️ Einfach zu installieren – auch für Einsteiger verständlich Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen Demo-Version verfügbar – testen vor dem Kauf möglich Dieser EA ist perfekt für Trader mit wenig Kapital, die Sicherheit und Stabilität suchen
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experten
EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experten
Live-Signal - Final realen Preis ist 999$ - Rabatt und Preis ist 199$, Preis wird nach dieser Woche erhöht werden. Willkommen, Gold GANN Expert öffnet automatisch Handel mit Highly Gewinn, Feste kleine Stop-Loss. Nach dem Kauf, Sie erhalten einen weiteren EA kostenlos! Kontaktieren Sie mich für diesen BONUS! (KAUFE 1, BEKOMME 1 GRATIS) - Lebenslanges Update kostenlos Kein Martingal, kein Raster, kein Betrug Ich bin darauf konzentriert, meinen Kunden zu helfen, nicht nur zu verdien
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experten
Über Warp Drive Forex AI ist ein GBPUSD-Scalper, der zur Nachtzeit handelt, wenn das Volumen gering und die Gewinnchancen hoch sind. Er verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die durch eine einzigartige und effektive Risikomanagement-Technik unterstützt wird. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei , um weitere nützliche Informationen und Produkt-Updates zu erhalten. Außerdem können Sie die MT5-Version hier erhalten . Dies ist die Pro-Version von W Drive Forex AI. In der Pro-Version kann der
Dark Gold
Marco Solito
4.74 (91)
Experten
Dark Gold ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading auf Gold , Bitcoin , Eurusd und Gbpusd. Dieser Expert Advisor braucht Aufmerksamkeit, in der Tat präsentiert hoch anpassbar. Dark Gold basiert auf Dark Support Resistance Indikator ( es zu besitzen ist nicht notwendig) , diese Trades können mit einigen Strategien verwaltet werden. Wenn Sie diesen Expert Advisor kaufen , können Sie ein Feedback an den Markt schreiben und erhalten Dark Support Resistance Indikator kostenlos ,
Weitere Produkte dieses Autors
Range Perfect
Amirbehzad Eslami
Indikatoren
Einführung in den Range Perfect Indikator Range Perfect (RP) ist ein proprietärer MetaTrader-5-Indikator, der von MX Robots entwickelt wurde. Er wurde speziell für Trader konzipiert, die in Seitwärtsmärkten oder in Phasen der Trenderschöpfung handeln. Der Indikator erkennt die Ermüdung eines Trends und markiert hochwahrscheinliche Umkehrzonen in Märkten wie XAUUSD, EURUSD, den wichtigsten Forex-Währungspaaren, Kryptowährungen wie Bitcoin und anderen volatilen Finanzinstrumenten. Im Gegensatz zu
Macd ea mt4 Powerful Trading Robot
Amirbehzad Eslami
Experten
MACD EA ist ein professioneller und fortschrittlicher Handelsroboter, der auf dem besten Momentum MT4 Indikator namens MACD basiert. Dieser leistungsstarke MACD Expert Advisor handelt auf der Grundlage von vier separaten MACD-Signalen. Sie müssen nicht mehrere MACD EAs kaufen, um alle diese Signale zu nutzen. Alle diese Handelsmethoden sind in einem MACD-Experten enthalten, den Sie durch Kauf erwerben können. MACD EA-Signale Der MACD EA erkennt gut die Divergenzen, die im Preis auftreten, und z
SuperTrend EA MT4 Automated Forex Trading Robot
Amirbehzad Eslami
Experten
SuperTrend EA ist ein Expert Advisor oder Handelsroboter, der auf dem Supertrend Buy-Sell Magic Indicator basiert. Er ist in der Lage, sowohl kleine als auch große Trends zu erkennen und zu verfolgen. SuperTrend EA MT4 basiert auf Algorithmen der künstlichen Intelligenz, die von der Firma MXRobots entwickelt wurden. Dieser EA enthält neben dem SuperTrend-Indikator auch andere Instrumente, die zu den Aktivitäten dieses intelligenten Handelsroboters beitragen, den Sie als Algo Trend EA (supertren
Fibonacci EA MT4 Wonderful Trading Robot
Amirbehzad Eslami
Experten
Fibonacci EA MT4 ist ein Expert Advisor, der auf einem leistungsstarken MT4-Indikator namens Fibonacci basiert. Dieser EA kann mit den von diesem Instrument bereitgestellten Retracement- und Extensionssignalen handeln. Die Handelsstrategie dieses Fibonacci EA besteht darin, starke und unsichtbare Unterstützungs- und Widerstandsebenen zu erkennen. Mit Hilfe der exklusiven MXRobots-Indikatoren kann er auch mit geringerem Risiko handeln und Gewinne erzielen, ohne Geld zu verlieren. Um all diese Si
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension