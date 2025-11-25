GoldZ AI

Vom berühmten Gold Mining EA Entwickler - SJ präsentiert GoldZ AI - Das Gold Trading Powerhouse der nächsten Generation

💎 Präzision. Intelligenz. Profit.

GoldZ AI ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter - es ist Ihr Hochgeschwindigkeits-, Markt-versierte Goldhandelspartner, gebaut, um XAUUSD mit einer leistungsstarken Fusion von Preis-Aktion-Meisterschaft, intelligente Trend-Erkennung und maschinelles Lernen Intelligenz zu erobern.

Im Kern lebt GoldZ AI von derDynamikder asiatischen Schlusskurse, der Londoner Eröffnung und derNew Yorker Eröffnungssitzung . Durch das Erkennen und Handeln von Ausbrüchen aus wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus werden die explosivsten Bewegungen des Marktes erfasst - genau dann, wenn Gold zum Leben erwacht. maximal 1-2 Trades pro Tag.

🔥 Warum GoldZ AI sich abhebt

  • Perfekte Preisaktion - Handelt nur dann, wenn die Marktstruktur nach einer Gelegenheit schreit, und zwar mit chirurgischer Präzision bei Durchbrüchen von Unterstützungen/Widerständen.

  • Intelligenter Erholungsmodus - Ein risikoangepasstes Erholungssystem, das sich schnell von Verlusten erholt. Der Multiplikator ist einstellbar für diejenigen, die einen konservativeren Ansatz bevorzugen.

  • Intelligenter Trendfilter - Blockiert gefälschte Signale durch Analyse der Marktrichtung in Echtzeit und stellt sicher, dass jeder Einstieg mit den stärksten Trends übereinstimmt.

  • News-Aware Trading - Integriert in Forex Factory, um tote Markttage ohne wichtige Nachrichten zu vermeiden und Ihre Trades dort zu halten, wo die Action ist.

⏱ Optimiert für das perfekte Fenster

  • Auto GMT - Erkennt automatisch die GMT Ihres Brokers im Live-Handel für perfektes Timing.

  • Manuelle GMT-Einstellung für Backtests

⚙ Spezifikationen

Merkmal Einzelheiten
Symbol XAUUSD (Gold)
Zeitrahmen M5
Erforderliches Kapital Mindestens $100
Broker-Typ Jeder (Raw/ECN empfohlen)
Hebelwirkung 1:500+
VPS Jeder zuverlässige VPS

📊 Getestet & bewährt

Backtesting von 15 Jahren historischer Daten (2010-2025) auf IC Markets mit einer Modellierungsqualität von 99,90%, die eine konsistente Leistung über mehrere Marktzyklen hinweg zeigt.

✅ Was GoldZ AI nicht verwendet

  • ❌ Kein Grid-Handel

  • ❌ Keine Absicherung

  • ❌ Keine aggressiven, kontoverbrennenden Strategien

GoldZ AI ist auf Langlebigkeit, Stabilität und skalierbares Wachstum ausgelegt - ein zuverlässiger Partner sowohl für die Herausforderungen von Wertpapierfirmen als auch für den langfristigen persönlichen Handel. Fühlen Sie sich frei, mich bei Fragen zu kontaktieren:https://t.me/SJ_SOFT. um das tägliche EA Performance-Update zu sehen Klicken Sie hier, um meiner Gruppe beizutreten👉https://t.me/GoldZ_AI

