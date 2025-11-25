GoldZ AI
- Experten
- Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
- Version: 2.3
- Aktualisiert: 25 November 2025
- Aktivierungen: 10
Vom berühmten Gold Mining EA Entwickler - SJ präsentiert GoldZ AI - Das Gold Trading Powerhouse der nächsten Generation
💎 Präzision. Intelligenz. Profit.
GoldZ AI ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter - es ist Ihr Hochgeschwindigkeits-, Markt-versierte Goldhandelspartner, gebaut, um XAUUSD mit einer leistungsstarken Fusion von Preis-Aktion-Meisterschaft, intelligente Trend-Erkennung und maschinelles Lernen Intelligenz zu erobern.
Im Kern lebt GoldZ AI von derDynamikder asiatischen Schlusskurse, der Londoner Eröffnung und derNew Yorker Eröffnungssitzung . Durch das Erkennen und Handeln von Ausbrüchen aus wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus werden die explosivsten Bewegungen des Marktes erfasst - genau dann, wenn Gold zum Leben erwacht. maximal 1-2 Trades pro Tag.
🔥 Warum GoldZ AI sich abhebt
-
Perfekte Preisaktion - Handelt nur dann, wenn die Marktstruktur nach einer Gelegenheit schreit, und zwar mit chirurgischer Präzision bei Durchbrüchen von Unterstützungen/Widerständen.
-
Intelligenter Erholungsmodus - Ein risikoangepasstes Erholungssystem, das sich schnell von Verlusten erholt. Der Multiplikator ist einstellbar für diejenigen, die einen konservativeren Ansatz bevorzugen.
-
Intelligenter Trendfilter - Blockiert gefälschte Signale durch Analyse der Marktrichtung in Echtzeit und stellt sicher, dass jeder Einstieg mit den stärksten Trends übereinstimmt.
-
News-Aware Trading - Integriert in Forex Factory, um tote Markttage ohne wichtige Nachrichten zu vermeiden und Ihre Trades dort zu halten, wo die Action ist.
⏱ Optimiert für das perfekte Fenster
-
Auto GMT - Erkennt automatisch die GMT Ihres Brokers im Live-Handel für perfektes Timing.
-
Manuelle GMT-Einstellung für Backtests
⚙ Spezifikationen
|Merkmal
|Einzelheiten
|Symbol
|XAUUSD (Gold)
|Zeitrahmen
|M5
|Erforderliches Kapital
|Mindestens $100
|Broker-Typ
|Jeder (Raw/ECN empfohlen)
|Hebelwirkung
|1:500+
|VPS
|Jeder zuverlässige VPS
📊 Getestet & bewährt
Backtesting von 15 Jahren historischer Daten (2010-2025) auf IC Markets mit einer Modellierungsqualität von 99,90%, die eine konsistente Leistung über mehrere Marktzyklen hinweg zeigt.
✅ Was GoldZ AI nicht verwendet
-
❌ Kein Grid-Handel
-
❌ Keine Absicherung
-
❌ Keine aggressiven, kontoverbrennenden Strategien
GoldZ AI ist auf Langlebigkeit, Stabilität und skalierbares Wachstum ausgelegt - ein zuverlässiger Partner sowohl für die Herausforderungen von Wertpapierfirmen als auch für den langfristigen persönlichen Handel. Fühlen Sie sich frei, mich bei Fragen zu kontaktieren:https://t.me/SJ_SOFT. um das tägliche EA Performance-Update zu sehen Klicken Sie hier, um meiner Gruppe beizutreten👉https://t.me/GoldZ_AI