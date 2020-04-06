One Click B3 MT4 - sauberes Ein-Klick-Handelsmanagement-Panel mit TS und Auto TP

One Click B3 MT4 ist ein workflow-orientierter Handelsmanagement-EA für MetaTrader 5. Er hält Ihre Charts sauber und gibt Ihnen ein paar leistungsstarke Schaltflächen, um alle offenen Positionen zu verwalten: Close All, Close Profit, Pro-Symbol-Kontrolle, Trailing-Stop und automatischer TP in Pips - damit Sie sich auf das Lesen der Preise konzentrieren können, anstatt auf das Terminal zu klicken.

One Click B3 MT4 - EA mit automatischem SL, Trailing Stop Button und Full Auto TP (20 benutzerdefinierte Instrumente)

Trade Management EA für MT4, der den anfänglichen SL setzt, den Trailing Stop über einen TS-Button auf dem Chart verwaltet und den automatischen TP für neue Positionen setzt. Der EA funktioniert mit allen Brokern; der Benutzer gibt die genauen Namen von bis zu 20 Instrumenten in den PanelSymbols-Parameter ein (kommagetrennt). Wenn Sie eine Version für 5 Instrumente benötigen, verwenden Sie den One Click B2 MT4 EA.

Hauptmerkmale

Der EA ist für Hedging-Kontotypen konzipiert und funktioniert mit allen MT4-Brokern, die Hedging unterstützen und mehrere gleichzeitige Positionen auf demselben Symbol verwalten. Er arbeitet mit einer geschlossenen Plattform, daher wird ein 24-Stunden-VPS für den kontinuierlichen Betrieb empfohlen. Der Code ist leichtgewichtig, erzeugt praktisch keine CPU-Last und ist für minimale Ausführungsverzögerungen optimiert. Die Schaltflächen können in MT4inal, B_SL_TS_TP MT4, B_Pipsy MT4 und B_Asr MT4 positioniert werden und können sowohl von Anfängern als auch von fortgeschrittenen Händlern auf Real- und Demokonten verwendet werden, sowohl für langfristige Positionen als auch für Scalping.

Zwei Kontroll-Panels

Das Haupt-Panel schließt alle Positionen oder nur profitable Positionen über alle Charts der Plattform. Das Instrumenten-Panel arbeitet mit bis zu 20 benutzerdefinierten Symbolen, die in PanelSymbols definiert werden (zum Beispiel: "BTCUSD,US30,USTEC,DE40,XAUUSD,EURUSD,GBPUSD,USDJPY,USDCAD,AUDUSD,NZDUSD,FTSE100,HK50,NQ100,SILVER,PLNUSD,COPPER,GER30,JP225,SP500") und schließt alle Positionen oder nur profitable Positionen für jedes ausgewählte Instrument auf allen Charts.

Automatischer SL und Trailing Stop

Der automatische SL wird aktiviert, nachdem eine Position einen konfigurierbaren Gewinn in Pips erreicht hat, und setzt den Stop Loss auf Break-even plus einen Offset vom Eröffnungskurs. Die TS-Schaltfläche (grün = TS EIN, rot = TS AUS) hat eine konfigurierbare Größe (4 mm Standard), X- und Y-Position, Ecke und Farben, und ihr Status wird über alle Charts hinweg synchronisiert. Trailing verwendet konfigurierbare Trigger- und Step-Werte, eine minimale Bewegung in Pips und einen Zeitfilter zwischen den Änderungen, während die vorherigen SL- und TP-Werte während der Updates erhalten bleiben.

Auto TP

Auto TP setzt automatisch den Take Profit bei der ersten offenen Position ohne TP. Sie wendet TP nicht erneut an, wenn der Benutzer sie manuell entfernt, und wird zusammen mit dem EA-Hauptschalter deaktiviert. TP-Abstand und -Aktivierung werden über die Parameter EnableAutoTP und AutoTP_Pips gesteuert, mit präziser Pip-Berechnung für verschiedene Instrumententypen. Ein akustischer Alarm bestätigt, wenn TP gesetzt ist.

Kompatibilität, Zuverlässigkeit und Nutzung

Der EA unterstützt Hedging-Konten bei allen MT4-Brokern, verwendet GlobalVariables, um EA- und TS-Zustände über Charts hinweg zu synchronisieren, und speichert automatisch Schaltflächenpositionen, Farben und Zustände in INI-Dateien zur vollständigen Wiederherstellung nach einem Terminal-Neustart. Die Kommissionseinstellungen werden für jedes der 20 Instrumente separat konfiguriert (Commission_1 bis Commission_20) und werden bei der Berechnung des Nettogewinns verwendet. Der EA blockiert übermäßige Positionsänderungen, verfolgt bis zu 100 Tickets mit Änderungshistorie und generiert akustische Warnungen für wichtige Ereignisse wie SL, TP und Positionsschließung. Er hat keine OnTick-Verzögerung, verwendet einen Ein-Sekunden-Timer für die Statussynchronisation ohne CPU-Belastung, bietet eine konfigurierbare Slippage-Kontrolle und arbeitet auf einer beliebigen Anzahl von Charts gleichzeitig mit sofortiger ChartEvent-Reaktion auf Schaltflächenklicks. Um ihn zu verwenden, verbinden Sie den EA mit den Charts der ausgewählten Instrumente, geben Sie bis zu 20 Brokersymbole in PanelSymbols ein, ziehen Sie die Panels an die gewünschte Position, passen Sie Farben und Größen an und aktivieren Sie die TS-Schaltfläche (grün). Der EA verwaltet dann automatisch Stop-Loss, Trailing und Take-Profit für bereits geöffnete Positionen und bietet so eine vollständige Lösung für das Handelsmanagement mit nur einem Klick.



