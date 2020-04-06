One Click B3 MT4
- Experten
- Mariusz Franciszek Szczepanczyk
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
One Click B3 MT4 - sauberes Ein-Klick-Handelsmanagement-Panel mit TS und Auto TP
One Click B3 MT4 ist ein workflow-orientierter Handelsmanagement-EA für MetaTrader 5. Er hält Ihre Charts sauber und gibt Ihnen ein paar leistungsstarke Schaltflächen, um alle offenen Positionen zu verwalten: Close All, Close Profit, Pro-Symbol-Kontrolle, Trailing-Stop und automatischer TP in Pips - damit Sie sich auf das Lesen der Preise konzentrieren können, anstatt auf das Terminal zu klicken.
One Click B3 MT4 - EA mit automatischem SL, Trailing Stop Button und Full Auto TP (20 benutzerdefinierte Instrumente)
Trade Management EA für MT4, der den anfänglichen SL setzt, den Trailing Stop über einen TS-Button auf dem Chart verwaltet und den automatischen TP für neue Positionen setzt. Der EA funktioniert mit allen Brokern; der Benutzer gibt die genauen Namen von bis zu 20 Instrumenten in den PanelSymbols-Parameter ein (kommagetrennt). Wenn Sie eine Version für 5 Instrumente benötigen, verwenden Sie den One Click B2 MT4 EA.
Hauptmerkmale
Der EA ist für Hedging-Kontotypen konzipiert und funktioniert mit allen MT4-Brokern, die Hedging unterstützen und mehrere gleichzeitige Positionen auf demselben Symbol verwalten. Er arbeitet mit einer geschlossenen Plattform, daher wird ein 24-Stunden-VPS für den kontinuierlichen Betrieb empfohlen. Der Code ist leichtgewichtig, erzeugt praktisch keine CPU-Last und ist für minimale Ausführungsverzögerungen optimiert. Die Schaltflächen können in MT4inal, B_SL_TS_TP MT4, B_Pipsy MT4 und B_Asr MT4 positioniert werden und können sowohl von Anfängern als auch von fortgeschrittenen Händlern auf Real- und Demokonten verwendet werden, sowohl für langfristige Positionen als auch für Scalping.
Zwei Kontroll-Panels
Das Haupt-Panel schließt alle Positionen oder nur profitable Positionen über alle Charts der Plattform. Das Instrumenten-Panel arbeitet mit bis zu 20 benutzerdefinierten Symbolen, die in PanelSymbols definiert werden (zum Beispiel: "BTCUSD,US30,USTEC,DE40,XAUUSD,EURUSD,GBPUSD,USDJPY,USDCAD,AUDUSD,NZDUSD,FTSE100,HK50,NQ100,SILVER,PLNUSD,COPPER,GER30,JP225,SP500") und schließt alle Positionen oder nur profitable Positionen für jedes ausgewählte Instrument auf allen Charts.
Automatischer SL und Trailing Stop
Der automatische SL wird aktiviert, nachdem eine Position einen konfigurierbaren Gewinn in Pips erreicht hat, und setzt den Stop Loss auf Break-even plus einen Offset vom Eröffnungskurs. Die TS-Schaltfläche (grün = TS EIN, rot = TS AUS) hat eine konfigurierbare Größe (4 mm Standard), X- und Y-Position, Ecke und Farben, und ihr Status wird über alle Charts hinweg synchronisiert. Trailing verwendet konfigurierbare Trigger- und Step-Werte, eine minimale Bewegung in Pips und einen Zeitfilter zwischen den Änderungen, während die vorherigen SL- und TP-Werte während der Updates erhalten bleiben.
Auto TP
Auto TP setzt automatisch den Take Profit bei der ersten offenen Position ohne TP. Sie wendet TP nicht erneut an, wenn der Benutzer sie manuell entfernt, und wird zusammen mit dem EA-Hauptschalter deaktiviert. TP-Abstand und -Aktivierung werden über die Parameter EnableAutoTP und AutoTP_Pips gesteuert, mit präziser Pip-Berechnung für verschiedene Instrumententypen. Ein akustischer Alarm bestätigt, wenn TP gesetzt ist.
Kompatibilität, Zuverlässigkeit und Nutzung
Der EA unterstützt Hedging-Konten bei allen MT4-Brokern, verwendet GlobalVariables, um EA- und TS-Zustände über Charts hinweg zu synchronisieren, und speichert automatisch Schaltflächenpositionen, Farben und Zustände in INI-Dateien zur vollständigen Wiederherstellung nach einem Terminal-Neustart. Die Kommissionseinstellungen werden für jedes der 20 Instrumente separat konfiguriert (Commission_1 bis Commission_20) und werden bei der Berechnung des Nettogewinns verwendet. Der EA blockiert übermäßige Positionsänderungen, verfolgt bis zu 100 Tickets mit Änderungshistorie und generiert akustische Warnungen für wichtige Ereignisse wie SL, TP und Positionsschließung. Er hat keine OnTick-Verzögerung, verwendet einen Ein-Sekunden-Timer für die Statussynchronisation ohne CPU-Belastung, bietet eine konfigurierbare Slippage-Kontrolle und arbeitet auf einer beliebigen Anzahl von Charts gleichzeitig mit sofortiger ChartEvent-Reaktion auf Schaltflächenklicks. Um ihn zu verwenden, verbinden Sie den EA mit den Charts der ausgewählten Instrumente, geben Sie bis zu 20 Brokersymbole in PanelSymbols ein, ziehen Sie die Panels an die gewünschte Position, passen Sie Farben und Größen an und aktivieren Sie die TS-Schaltfläche (grün). Der EA verwaltet dann automatisch Stop-Loss, Trailing und Take-Profit für bereits geöffnete Positionen und bietet so eine vollständige Lösung für das Handelsmanagement mit nur einem Klick.
InitialEnableEA - Anfangszustand des EA (true = beim Start aktiviert).
TriggerPips - Gewinn in Pips zum Auslösen der ersten Gewinnmitnahme.
EnableAutoTP - aktiviert die automatische Take-Profit-Einstellung für neue Aufträge.
AutoTP_Pips - Gewinn in Pips zur Auslösung der Stop-Loss-Platzierung.
SL_Offset_Pips - Offset in Pips vom Eröffnungskurs für den anfänglichen SL.
Slippage - maximal zulässige Slippage für Orderoperationen.
TrailingTriggerPips - Trailing-Stop-Auslöseabstand in Pips vom aktuellen Kurs.
TrailingMovePips - Trailing-Stop-Abstand in Pips vom aktuellen Kurs.
MinSLMovePips - minimale SL-Bewegung, die für die Trailing-Aktualisierung erforderlich ist.
MinSecondsBetweenTrailing - Mindestabstand von Sekunden zwischen Trailing-Stop-Aktualisierungen.
EnableTrailingStop - aktiviert die Trailing-Stop-Funktionalität.
ColorOn - Hintergrundfarbe der TS-Schaltfläche, wenn Trailing aktiviert ist.
ColorOff - Hintergrundfarbe der TS-Schaltfläche, wenn das Trailing deaktiviert ist.
AnchorCorner - Chartecke für die Verankerung der Trailing-Stop-Schaltfläche (0-3).
ButtonSize_mm - Größe der TS-Schaltfläche in Millimetern.
ButtonPosX - horizontale Position der TS-Schaltfläche in Pixeln.
ButtonPosY - vertikale Position der TS-Schaltfläche in Pixeln.
PosFileName - Dateinamensvorlage zum Speichern der EA-Schaltflächenposition (%s = Symbol).
StateFileName - Dateinamensvorlage zum Speichern des EA-Schaltflächenstatus (%s = Symbol).
xOffsetLeft - X-Positionsoffset für die Hauptschaltfläche "Gewinn schließen".
yOffsetLeft - Y-Positionsoffset für die Hauptschaltfläche "Gewinn schließen".
xOffsetRight - X-Positionsoffset für die Hauptschaltfläche "Alles schließen".
yOffsetRight - Y-Positionsoffset für die Hauptschaltfläche "Alle schließen".
btnColorProfit - Hintergrundfarbe für die Schaltfläche "Gewinn schließen".
txtColorProfit - Textfarbe für die Schaltfläche "Gewinn schließen".
btnColorAll - Hintergrundfarbe für die Schaltfläche "Alle schließen".
txtColorAll - Textfarbe für die Schaltfläche "Alle schließen".
ButtonFontSizeMainPanel - Schriftgröße für die Schaltflächen des Hauptfensters.
PanelSymbols - Komma-getrennte Liste von Symbolen für Schaltflächen des Panels (bis zu 20).
PanelCorner - Diagrammecke für die Panelpositionierung (0-3).
PanelX - horizontale Position des Panels in Pixeln.
PanelY - vertikale Position des Panels in Pixeln.
PanelWidthMM - Breite der Hauptschaltflächen des Panels in Millimetern.
PanelHeightMM - Höhe der Hauptschaltflächen des Panels in Millimetern.
ButtonGapMM - vertikaler Abstand zwischen den Schaltflächen des Panels in Millimetern.
ButtonWidthMM - Breite der Schaltflächen des Symbolfelds in Millimetern.
ButtonHeightMM - Höhe der Schaltflächen des Symbolfelds in Millimetern.
ButtonFontSizePanel - Schriftgröße für die Schaltflächen des Symbolfelds.
ButtonTextColor - Textfarbe für die Schaltflächen des Symbolfeldes.
ButtonCloseAllColor - Hintergrundfarbe für die Symbolschaltflächen "Alle schließen".
ButtonCloseProfitColor - Hintergrundfarbe für die Schaltflächen des Symbols "Gewinn schließen".
TS_TextColor - Textfarbe für die TS-Schaltfläche.
PosX_1 bis PosX_20 - benutzerdefinierte X-Positionen für die Schaltflächen 1-20 (-1 = auto).
PosY_1 bis PosY_20 - benutzerdefinierte Y-Positionen für die Schaltflächen 1-20 (-1 = auto).
Kommission_1 bis Kommission_20 - manuelle Kommission pro Los für die Symbole 1-20.
Sprache - wählt die Sprache der Anwendung (Polnisch, Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch).
Eine seltene Art von Tool auf MQL4 - konzentriert sich auf Workflow, saubere Charts und Risikomanagement, nicht auf "magische" Einträge. Entwickelt für Händler, die wissen, was sie tun, und wollen, dass die Plattform ihren Plan mit minimaler Bildschirmzeit ausführt. Mit diesem Tool können Sie Ihren Plan und die Positionsgröße festlegen und dann sicher eine Pause einlegen, während der EA Ihre Trades überwacht. Es schützt offene Positionen und nimmt den Gewinn mit, wenn sich der Preis nicht mehr in die von Ihnen gewünschte Richtung bewegt, und kann, wenn es auf einem VPS verwendet wird, die Trades über mehrere Sitzungen hinweg zuverlässig verwalten. Diskrete, leise Töne melden nur, was wichtig ist: neue Trades, SL/TP-Platzierung, Trailing-Updates und Close All / Close Profit-Aktionen. Während Ihres normalen Tages brauchen Sie nicht auf den Chart zu starren - wenn Sie nichts hören, passiert auch nichts Wichtiges; ein kurzer Ton sagt Ihnen sofort, ob ein Handel eröffnet, geändert oder geschlossen wurde.
Das Tool ist auch ideal für Scalping: Es kann eine beliebige Anzahl offener Positionen auf jedem Instrument schützen und sofort alle Trades auf allen Symbolen oder nur auf dem ausgewählten Symbol schließen, sobald Sie sich dafür entscheiden.
Dies ist ein Handelsmanagement EA. Er eröffnet keine Geschäfte selbst; alle Eingänge werden manuell oder von anderen EAs eröffnet, und dieses Tool verwaltet nur bestehende Positionen.