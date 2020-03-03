Metatron MT5


Metatron – Adaptives Trend- und Smart-Grid-Handelssystem

Metatron ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der speziell für Trader entwickelt wurde, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen intelligenten Trendfolge-Einstiegen und kontrolliertem Positionsmanagement wünschen. Dank seiner institutionellen Logik kombiniert Metatron EMA-Trendbestätigung, ADX-Stärkefilterung, Smart-Grid-Durchschnittsbildung und volatilitätsbasiertes Risikomanagement, um eine stabile langfristige Performance auf den Forex- und Goldmärkten zu erzielen.

Dieser Expert Advisor kann vollautomatisch oder als professioneller Trade-Manager für manuelle Trader eingesetzt werden.

Hauptmerkmale:
1. Trendfolge-Einstiegslogik
Vermeidet zufällige Einstiege – Trades werden nur bei starken Trendrichtungen platziert.

2. Intelligentes Durchschnittsbildungssystem (Kontrolliertes Raster)
Eröffnet zusätzliche Positionen, wenn der Markt entgegen dem Haupttrend korrigiert.
Der Rasterabstand ist über eine dynamische Pip-Schritt-Tabelle vollständig anpassbar.
Die Lot-Skalierung erfolgt mittels einer sicheren geometrischen Progression mit einem anpassbaren Multiplikator.

3. Volatilitätsadaptives Risikomanagement
Metatron passt seine Ziele automatisch an die Marktvolatilität in Echtzeit an:

Dadurch bleibt Metatron in Trend- und Seitwärtsmärkten flexibel und stabil.

4. Vollautomatisierter oder halbmanueller Handel
Metatron bietet zwei Betriebsmodi:

• AUTO-Modus
Der Expert Advisor (EA) übernimmt alle Vorgänge – Einstiege, Durchschnittsbildung, Stop-Loss/Take-Profit, Trailing-Stop und Positionsschließung.

• MANUELLER Modus
Ideal für diskretionäre Trader:
Der EA verwaltet ausschließlich manuell eröffnete Positionen.
Integrierte Kauf-/Verkauf-/Alle schließen-Buttons für schnelle Ausführung.
Die Magic Number wird automatisch auf 0 gesetzt, um reibungsloses manuelles Trading zu ermöglichen.
5. Zeitbasierter Schutz
Handelsfensterfilter (Handel starten/stoppen)
Optionales Schließen aller Positionen zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Verhindert unerwünschte Trades während Nachrichten- oder Rollover-Perioden.
6. Übersichtliche Benutzeroberfläche & Chart-Steuerung
Minimalistisches Informationsfeld
Handelsbuttons im Chart (Kaufen/Verkaufen/Alle schließen)
Einfache Konfiguration, benutzerfreundliches Layout.

Hinweise
Kein Martingal im gefährlichen Sinne – Metatron verwendet eine kontrollierte Grid-Logik mit volatilitätsbasierten Ausstiegen für sicheres und konsistentes Management.
Testen Sie immer im Demokonto, bevor Sie live handeln.
Passen Sie Grid- und Multiplikatorwerte an die Volatilität Ihres Symbols an.

Metatron – Präzision. Kontrolle. Anpassungsfähigkeit.
Metatron wurde für Trader entwickelt, die eine leistungsstarke, anpassungsfähige und hochgradig konfigurierbare Trading-Plattform suchen.

Egal, ob Sie eine vollständige Automatisierung bevorzugen oder einen intelligenten Assistenten für Ihre manuellen Transaktionen wünschen, Metatron verschafft Ihnen den entscheidenden Vorteil.
Video Metatron MT5
