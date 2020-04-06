Titanium Guard Pro AI

Title: Titanium Guard Pro - The Ultimate Equity Protection Shield
Tired of losing your gains to market volatility or emotional trading? Stop worrying! Titanium Guard Pro is your professional "Safety Switch." It monitors your account equity 24/7. The moment your pre-set Profit Target or Max Loss percentage is hit, it instantly flattens all positions and deletes pending orders to secure your capital.
Key Benefits:
Automated Risk Control: Set your Daily Profit & Loss limits and trade with peace of mind.
Lightning-Fast Execution: Closes all orders simultaneously to avoid slippage.
Real-Time Dashboard: A clean visual display of your current P/L percentage on the chart.
Full Compatibility: Works on all symbols (Forex, Gold, Indices) and supports all brokers.
🔥 EXCLUSIVE LAUNCH OFFER! 🔥
To celebrate our launch on the Market, we are offering a massive discount for the FIRST 5 CUSTOMERS ONLY:

Get the Unlimited Lifetime Version for just $49! Be among the first five to grab this professional tool at a fraction of its original price and protect your trading future!


أولاً: الوصف بالعربية (Arabic Description)

العنوان: Titanium Guard Pro - درع الحماية الذكي لحسابك

هل تعاني من ضياع أرباحك بسبب الطمع؟ أو تخشى من انعكاسات السوق المفاجئة التي قد تعصف بحسابك؟

إليك الحل النهائي! Titanium Guard Pro ليس مجرد مؤشر، بل هو "صمام أمان" يعمل كرقيب ذكي على حقوق الملكية (Equity) في حسابك. بمجرد وصول حسابك للربح المستهدف أو الخسارة القصوى التي حددتها، يقوم الروبوت فوراً وبسرعة البرق بإغلاق كافة الصفقات المفتوحة وحذف الأوامر المعلقة.

لماذا تختار Titanium Guard Pro؟

إدارة مخاطر آلية: حدد نسبة الربح (Profit Target) ونسبة الخسارة (Max Loss) واترك الباقي علينا.

تنفيذ فوري: إغلاق الصفقات يتم في أجزاء من الثانية لضمان الخروج بأفضل سعر.

واجهة تفاعلية: لوحة بيانات (Dashboard) أنيقة تعرض لك نسبة أرباحك الحالية لحظة بلحظة.

مرونة كاملة: متوافق مع كافة أزواج العملات، الذهب، والمؤشرات، ويعمل مع جميع وسطاء التداول.

🔥 عرض خاص وحصري لفترة محدودة! 🔥

لأننا نثق في كفاءة أداتنا، نقدم خصمًا هائلًا لأول 5 عملاء فقط:

احصل على النسخة الكاملة (غير المحدودة) بسعر 49 دولار فقط بدلاً من السعر الأصلي!

اغتنم الفرصة الآن وكن من الخمسة الأوائل لتأمين حسابك بأقل تكلفة.

