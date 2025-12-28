Stochastic OverBought OverSold EA MT5

Stochastic Strategy EA MT5 ist ein fortschrittliches automatisiertes Handelswerkzeug, das exklusiv für MetaTrader 5 entwickelt wurde und den Stochastik-Indikator nutzt, um Handelseinstiege und -ausstiege basierend auf überkauften und überverkauften Bedingungen zu automatisieren. Der EA unterstützt umgekehrte Handelssetups in diesen Zonen und bietet einen vielseitigen Ansatz für das Handelsmanagement. Umfassend getestet, bietet er präzise Einstiegsmethoden, flexible Ausstiegsregeln und minimalen Systemressourcenverbrauch für effizientes Trading.

Das System umfasst Tag-/Zeitfilter zur Sitzungssteuerung und unterstützt Tests mit historischen Daten zur Leistungsvalidierung. Ein Echtzeit-Dashboard zeigt offene Trades, Kontokapital und Systemmetriken an, während intuitive Eingabemenüs die Konfiguration vereinfachen. Für alle Einstellungen wird eine detaillierte Dokumentation bereitgestellt.

Für detaillierte Dokumentation: Allgemeine Einstellungen/Eingabeanleitung | Indikatoreinstellungen/Eingabeanleitung | Backtests und Konfigurationsdateien

Sie können die MT4-Version hier herunterladen: Stochastic Strategy EA MT4

Hauptmerkmale:

Handelssystem basierend auf dem Stochastik-Indikator mit anpassbaren Parametern (K-Periode, D-Periode, Verlangsamung)

Unterstützt mehrere Zeitrahmen für flexibles Trading

Mehrere Risikomanagement-Optionen: Stop-Loss, Take-Profit, Trailing Stops

Fortschrittliche Positionsgrößenverwaltung und Drawdown-Schutz

Zeit-/Tagfilter für kontrollierte Handelssitzungen

Echtzeit-Überwachungs-Dashboard

Pop-up-, E-Mail- und Push-Benachrichtigungen

Kompatibel mit MQL5 VPS für 24/7-Betrieb

Hinweis: Der Stochastic Strategy EA MT5 ist ein unverzichtbares Werkzeug für Trader, die Stochastik-basierte Strategien verwenden, und bietet umsetzbare Einblicke und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Er ist darauf ausgelegt, Trades basierend auf konfigurierten Strategien auszuführen, garantiert jedoch keine Gewinne.

Wichtiger Rat:

Dies ist ein professionelles Handelswerkzeug, kein System mit garantierten Gewinnen. Erwarten Sie normale Marktschwankungen:

Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto

Beginnen Sie mit geringem Risiko (0,5-1% pro Trade)

Verwenden Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können

Regelmäßige Updates und optimierte Konfigurationsdateien werden vierteljährlich veröffentlicht. Für die neuesten Empfehlungen überprüfen Sie den MQL5-Blog im obigen Dokumentationsabschnitt.

Schauen Sie sich alle meine Produkte an: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Kontaktieren Sie mich für Support: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessiert an einer kostenlosen 7-Tage-Testversion? Kontaktieren Sie mich über meinen Profilbereich.



