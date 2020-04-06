Titanium Guard Pro AI

English Description)
Title: Titanium Guard Pro - The Ultimate Equity Protection Shield
Tired of losing your gains to market volatility or emotional trading? Stop worrying! Titanium Guard Pro is your professional "Safety Switch." It monitors your account equity 24/7. The moment your pre-set Profit Target or Max Loss percentage is hit, it instantly flattens all positions and deletes pending orders to secure your capital.
Key Benefits:
Automated Risk Control: Set your Daily Profit & Loss limits and trade with peace of mind.
Lightning-Fast Execution: Closes all orders simultaneously to avoid slippage.
Real-Time Dashboard: A clean visual display of your current P/L percentage on the chart.
Full Compatibility: Works on all symbols (Forex, Gold, Indices) and supports all brokers.
🔥 EXCLUSIVE LAUNCH OFFER! 🔥
To celebrate our launch on the Market, we are offering a massive discount for the FIRST 5 CUSTOMERS ONLY:

Get the Unlimited Lifetime Version for just $49! Be among the first five to grab this professional tool at a fraction of its original price and protect your trading future!


أولاً: الوصف بالعربية (Arabic Description)

العنوان: Titanium Guard Pro - درع الحماية الذكي لحسابك

هل تعاني من ضياع أرباحك بسبب الطمع؟ أو تخشى من انعكاسات السوق المفاجئة التي قد تعصف بحسابك؟

إليك الحل النهائي! Titanium Guard Pro ليس مجرد مؤشر، بل هو "صمام أمان" يعمل كرقيب ذكي على حقوق الملكية (Equity) في حسابك. بمجرد وصول حسابك للربح المستهدف أو الخسارة القصوى التي حددتها، يقوم الروبوت فوراً وبسرعة البرق بإغلاق كافة الصفقات المفتوحة وحذف الأوامر المعلقة.

لماذا تختار Titanium Guard Pro؟

إدارة مخاطر آلية: حدد نسبة الربح (Profit Target) ونسبة الخسارة (Max Loss) واترك الباقي علينا.

تنفيذ فوري: إغلاق الصفقات يتم في أجزاء من الثانية لضمان الخروج بأفضل سعر.

واجهة تفاعلية: لوحة بيانات (Dashboard) أنيقة تعرض لك نسبة أرباحك الحالية لحظة بلحظة.

مرونة كاملة: متوافق مع كافة أزواج العملات، الذهب، والمؤشرات، ويعمل مع جميع وسطاء التداول.

🔥 عرض خاص وحصري لفترة محدودة! 🔥

لأننا نثق في كفاءة أداتنا، نقدم خصمًا هائلًا لأول 5 عملاء فقط:

احصل على النسخة الكاملة (غير المحدودة) بسعر 49 دولار فقط بدلاً من السعر الأصلي!

اغتنم الفرصة الآن وكن من الخمسة الأوائل لتأمين حسابك بأقل تكلفة.

Рекомендуем также
CryptoSlayer
VALU VENTURES LTD
Эксперты
Crypto Slayer EA v2.3 - Multi-Strategy Crypto Trading System Crypto Slayer EA v2.3 is a comprehensive trading system designed for cryptocurrency markets, featuring multiple integrated strategies and advanced risk management. Trading Strategies The system includes 25 trading strategies organized into three categories: Technical Analysis Strategies: MA Crossover RSI Momentum MACD Signal Bollinger Bands Market Structure Multi-timeframe Analysis Breakout Trading ATR Position Sizing Support/Resista
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Эксперты
Introducing the   Punisher Scalper MT5, EA for NZDUSD   currency pair. It analyzes market data in real time to identify :    Correct entry moment.    Trend beginning, reversal, direction and strenght.   Support and Resistance.   Self-optimize TP and SL. To do it Punisher Scalper is using :   Data from few time frames at the same time.   Over 10 unique code functions.    44 price action patterns.   8 indicators. Other properties :   The TP to SL ratio is usually around 1:1
MAM White
Matei-Alexandru Mihai
4 (1)
Эксперты
Осталось только 7/10 копий по стартовой цене $85! Философия — «Строить только тогда, когда рынок говорит "да".» Большинство сеток просто расставляют уровни и надеются. MAM White сначала спрашивает разрешение — у тренда, у волатильности и у вашего брокера. Она строит одностороннюю LIMIT-сетку только тогда, когда быстрая EMA совпадает с сильным медленным EMA-трендом, а цена находится на правильном расстоянии от центра. Нет тренда? Нет построения. Новый разворот? Период охлаждения. Слишком шир
FREE
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
4.05 (44)
Эксперты
Советник находит наибольший объём на рынке и определяет уровень для входа. После пересечения уровня в сторону пробоя открывается ордер по рынку. Советник выстраивает двухстороннюю сетку ордеров, подстраиваясь под рынок. Каждое направление ордеров работает отдельно и имеет свой тейкпрофит. Таким образом, советник охватывает весь тренд, начиная с его старта, при этом советник прекрасно проходит и флэтовое состояние рынка, торгуя оба направления. Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми моими продуктами:
FREE
Bollingerpro
Marouane Benhmidane
Эксперты
BollingerPro - Your Complete Solution for Leveraging Bollinger Bands and Volume BollingerPro is a sophisticated Expert Advisor (EA) designed for traders who want to capitalize on Bollinger Bands, volume, and ATR (Average True Range). This robot is ideal for traders looking to use an automated strategy based on reversal signals, incorporating proven technical indicators to maximize potential gains while controlling risk. Key Data Utilized: Bollinger Bands : to identify dynamic support and resista
News Trading Ultimate Robot
FXRaid UK Ltd
Эксперты
Introducing the ultimate news trading robot for forex MetaTrader 5 - designed specifically for traders who want to profit from market volatility during news events. With this robot, you can easily set up two pending orders - buy stop and sell stop - just 10 minutes before the news release. Simply set the time on the robot to 10 minutes prior to the news release time (for example, if the news is scheduled for 6:30, set the time on the robot to 6:20), and the robot will take care of the rest. But
Nexus Range Breakout
Mohammed Kaddour
Эксперты
Это классическая система Range BreakOut. Диапазон определяется минимальным количеством баров и максимальной шириной в пипсах. Пользователь может настроить оба параметра. Советник Range Breakout может использоваться для торговли во временных диапазонах. Часто рынок устанавливает свое направление утром, а затем следует этому тренду в течение дня. Этот советник предназначен для торговли этими трендами после утреннего прорыва. Тем не менее, с помощью этой программы можно торговать различными времен
CCI swing scalper
Pavel Golovko
5 (1)
Эксперты
Check out the new pull back strategy Expert Advisor that I'm working on right now. Get it while it's still free! https://www.mql5.com/en/market/product/97610 Before you buy this expert adviser I strongly recommend to download FREE DEMO and test it in your Strategy tester few times. When you are satisfied with the results, you can come back to this page to buy full version for your real account. This expert adviser was designed specifically for Volatility 75 index ( VIX75 ), also shows outst
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Эксперты
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Joyful
Roland Aimua Akenuwa
Эксперты
Joyful EA for MT5 – Precision Scalping & Smart Swing Trading Joyful EA is a high-performance Expert Advisor designed for traders who want fast, accurate scalping and reliable swing trading.  It intelligently adapts to trend, breakout, reversal, and range conditions using a combination of ZigZag , Fractals  and Stochastic indicators. Optimized for: Scalping short-term moves with tight SL/TP and fast execution Low-spread, fast-execution brokers (ECN preferred), but good for all brokers Feat
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Эксперты
FSilverTrend - Expert Advisor for USDJPY Trading FSilverTrend is an Expert Advisor (EA) designed to trade USDJPY, taking advantage of market trends with precision and efficiency. Based on an advanced algorithmic approach, this EA identifies the prevailing market direction and executes optimized trades to capture sustainable movements. Key Features: Trend-Based Strategy: Uses indicators and price action patterns to identify the predominant USDJPY trend and trade in its direction.  Smart Filters
FFF Forts
Denis Chebatarev
Эксперты
FFF Forts - полностью автоматический торговый робот для торговли фьючерсами на российском срочном рынке ФОРТС (РТС, Сбербанк, Газпром, Рубль и т.д.). Робот торгует только по тренду. Вход в сделку происходит на откатах. Размер отката робот определяет автоматически, исходя из волатильности инструмента, либо трейдер задает размер отката в пунктах самостоятельно. Настройки Type trade - направление торговли Topping up on a trend - разрешить/запретить доливки по тренду Use Times Filters - включить/от
BOS Recovey Zone EA
Mohamad Saad Samsudin
Эксперты
The   BOS Recovery Zone EA   is a sophisticated automated trading system that combines Break of Structure (BOS) strategy with robust dual-mode recovery management. Designed for serious traders who demand reliability and advanced risk management, this EA offers unparalleled flexibility with both Netting and Hedging modes to adapt to any broker environment.
FREE
Morgen und Uhr open
Grigorii Isaakian
3 (1)
Эксперты
Э ксперт создан для  скальпирования на  открытии торгов ММВБ ( начинает работу через несколько секунд после 10=00) и продолжает скальпировать на открытии каждого бара.. Является продолжением продукта  Morgen Open   https://www.mql5.com/ru/market/product/47596 Эксперту желательно работать на часовом  или M30 таймфрейме.  Эксперт работает на указанное пользователем целое количество лотов, проверка минимальна, мартингейл не предусмотрен!!!.  Эксперт при начале работы выставляет 2 отложенных ордера
FREE
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Эксперты
Introducing the Barber Scalper MT5, EA for USDJPY currency pair. It analyzes market data in real time to identify :  Correct entry moment.  Trend beginning, reversal, direction and strenght. Support and Resistance. Self-optimize TP and SL. To do it Barber Scalper is using : Data from few time frames at the same time. Over 10 unique code functions.  44 price action patterns. 8 indicators. Other properties : The TP to SL ratio is usually around 1:1. Barber Scalper trades
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Эксперты
Note: minimum investment 1000 usd or (100 usd is Account Cent (10000 Cent)) Run At 0.01 lot start.  Trading with an Expert Advisor (EA) on the M1 timeframe (1-minute chart) can be quite challenging due to the rapid price movements and increased noise in such short timeframes. However, it's not impossible, and some traders do use EAs on the M1 chart for specific strategies. Here are some considerations for trading with an EA on the M1 timeframe: 1. Strategy Selection:   Choose a trading strategy
Crypto Price Action EA
Bjoern Tegetmeyer
Эксперты
Crypto Price Action EA is a trading robot specially designed for forex trading as well as trading crypto-currencies (as soon as the latter ones can be traded for reasonable spreads again). The EA uses the ATR indicator. A trade is opened when the price within a candle moves away from the opening price by an adjustable ATR factor ("Open trade factor"). Many currency pairs have the tendency of continuing a trend once it has started so that exactly the direction the price has exceeded the factored
M5GoldenX
Ibrahim Fathallah Abdel Halim Abdel Khaleq
Эксперты
M5GoldenX >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Minimum Leverage to use this EA is 1:500 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Best Performance:   XAUUSD (Gold) – 5-Minute Timeframe   Consistent Scalping & Swing Opportunities   – Captures short-term gold movements.   Tested with Strong Risk-Reward Ratio   – Designed to maximize gains while minimizing losses. Key Features:   Fu Risk Management  – Smart stop-loss and trailing features. Ideal For:   Gold Traders  – Specifically tuned for XAUUSD.   5-Min Scalpers & Day T
SecUnit B22
Jawad Ait Ali Ouichou
Эксперты
SecUnit B22 is a professional   ATR Trailing Stop strategy   designed specifically for XAUUSD (Gold) trading on 4-hour timeframe. Built with prop firm challenges in mind, it combines dynamic trend following with 15 layers of advanced risk protection. Strategy Overview The EA uses an intelligent ATR-based trailing stop system that adapts to market volatility. It enters trades when price crosses the dynamic ATR stop line and exits when the trend reverses, ensuring you capture strong trends while m
FREE
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Эксперты
FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
The Last Pharaon
Alexander Oropesa Marrero
Эксперты
Put to work now The Last Pharaon this incredible EA was carefully made and tested for the EUR / USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is to keep your capital safely behind this incredible EA and your account never reaches to $ 0. This EA can be used with little capital $ 100, I have tested it with $ 50 and it works perfectly but it is advisable to start with a minimum of $ 100, I recommend using a VPS. You can also work a higher capital, you just have to raise the
Scalper Master Pro
VALU VENTURES LTD
Эксперты
Scalper Master PRO - Multi-Strategy Scalping System Scalper Master PRO is an Expert Advisor that combines multiple trading strategies into a single system designed for high-frequency trading across various market conditions. Trading Strategies: Mean Reversion Strategy:   Utilizes Bollinger Bands and RSI for trading range-bound market conditions. Market Maker Strategy:   A liquidity-based strategy designed for spread capture and order flow analysis. Momentum Strategy:   Uses MACD and volume conf
Rock Digger
Taha Saber Ashour Kamel
Эксперты
Rock Digger Mt5 EA is is an automated trading system designed for  forex pairs , gold and also BTC it is using smart Ai advanced strategy to predict market trends by many accurate calculations it is supported by so many options in parameters also it has advantage of symbol loop you can open one chart only apply that ea and add symbols names in inputs it will switch trading between all these pairs by following strong signals
Tech EA
Heiko Kendziorra
Эксперты
Buy the dip - sell the spike of the US Tech 100 Index No martingale, no grid, always just one order open with StopLoss.  Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2196371 The starting price is only for the first buyers, next price USD 399 and every week that ends with a profit, it increases by another 100. The default settings  are for the US 100 Tech(Cash) CFD   M15  chart, the default lotsizes are for an account of USD 10000.   The minimum account balance is USD 100 to trade 0.01 buy and
FVG Pattern Breakout
VALU VENTURES LTD
Эксперты
FVG Pattern Breakout - Fair Value Gap Breakout EA Professional Forex Trading Expert Advisor for MetaTrader 5 Description The Fair Value Gap Breakout EA is an advanced algorithmic trading system that identifies and trades Fair Value Gaps (FVGs) formed during the Asian trading session. This sophisticated EA combines institutional trading concepts with precise market structure analysis to capture high-probability trading opportunities. Key Features Fair Value Gap Detection Automatically identifies
Rice Martingale
Quang Dang Tong
Эксперты
Rice Martingale is an EA, which uses the Martingale algorithm with a low DD rate (not for XAUUSD, not TimeFrame M1) Rice Martingale can open two sides:   buy and sell at the same time. We can set the maximum number of orders, the number of Martingale, and the number of the first orders. Especially, if the number of orders reach the point that users want to start the risk parameters, Rice Martingale can manage risks. It will cut loss at the point of the nearest average price which users set befor
Mercury MT5
Marta Gonzalez
Эксперты
Mercury MT5    it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices.The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert. Mercury MT5       It is an advanced trading system.  The system is ideal for consolidated market.       You can download the demo and test it yourself. Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first" approach in development. Stress-tests on historical data  for         multiple  pairs. Broker type: Low spread, fast
Gridingale MT5
Arthur Hatchiguian
4.63 (8)
Эксперты
Gridingale - это новый сложный советник, сочетающий в себе сетку и мартингейл. Он создает сетку ордеров в соответствии с настройками, но также добавляет к ней мартингейл. Таким образом, он будет фиксировать прибыль на малых и больших движениях.  Встроена система покрытия убытков, позволяющая восстанавливать ордера, которые слишком удалены от текущей цены. Есть возможность фильтровать открытие нового цикла с помощью индикатора. Он может работать на обеих сторонах одновременно, но интересно, чтоб
FREE
Max
Carlos Alfonso Barboza Espinoza
Эксперты
·          MAX   En este producto se utiliza una estrategia de trading con uno de los indicadores comúnmente utilizados en el mercado, esto en conjunto con otro indicador no tan utilizado en el mercado, pero al utilizarlo en conjunto con el primer indicador entrega resultados que podrá ver a continuación. Los indicadores de los que hablamos son SMMA y ADX. Por otro lado, el Take Profit, así como el Stop Loss serán fijados en ciertos pips que pueden ser modificados por el usuario si este así lo
Cryptex Scalper
Wilna Barnard
Эксперты
Limited-Time Promotion – Price Increases on 1 January Take advantage of this special offer before the price returns to $199 . Cryptex Scalper — Советник для торговли криптовалютными пробоями (M5) Обзор Cryptex Scalper — это советник, разработанный специально для криптовалютных инструментов (BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD). Он основан на проверенной пробойной логике, но адаптирован к особенностям крипторынка: расширенные спреды, круглосуточная торговля (24/7), высокая волатильность, гэпы на выходных. C
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Другие продукты этого автора
Titanium Algo Guard Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
​اسم المنتج: Titanium Algo Guard Lite (مجاني) ​الوصف: روبوت تداول آلي مصمم خصيصاً للمتداولين الذين يبحثون عن الأمان والاستقرار. يعتمد "Titanium Algo Guard" على استراتيجية تداول ذكية تعتمد على حركة السعر (Price Action) مع نظام صارم لإدارة المخاطر لضمان حماية حسابك من التقلبات العنيفة. ​المميزات الرئيسية: ​إدارة مخاطر متقدمة: يقوم الروبوت بحساب حجم اللوت تلقائياً بناءً على رصيد حسابك ليتوافق مع شروط البروكر. ​حماية من "Stop Out": نظام ذكي يمنع استنزاف الهامش ويضمن بقاء الحساب آمناً حتى في أصعب ظر
FREE
Gold Vortex Safe Manager
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
Description: Smart Trade Manager Safe is a simple and safe automated trading robot for MT5, designed for both beginners and professional traders. It automatically opens buy trades while managing risk with fixed Stop Loss and Take Profit. Features: Automatically opens buy trades on any currency pair. Manages risk with fixed Stop Loss and Take Profit levels. Uses a unique Magic Number to distinguish its trades. Works on any timeframe and major Forex pairs. Lightweight and does not consume s
Auto Expiry Update EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
Auto-Expiry Update EA – Professional Automated Trading Robot Description: Auto-Expiry Update EA is a fully-featured trading robot designed for MetaTrader 5. It automatically opens Buy and Sell trades alternately without the need for complex indicators. The EA comes with an automatic Stop Loss and Take Profit system to protect your capital and secure consistent profits. Key Features: Automatic Buy/Sell trade execution in alternating order. Adjustable maximum number of open positions. Automa
Gold MACrossover RSI EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
AutoTrader Pro EA – Professional Automated Trading Robot Description: AutoTrader Pro EA is a fully-featured automated trading robot for MetaTrader 5. It opens Buy and Sell trades alternately automatically without relying on complex indicators. The EA includes automatic Stop Loss and Take Profit to protect your capital and secure consistent profits. Key Features: Automatic Buy/Sell trade execution in alternating order. Adjustable maximum number of open positions. Automatic Stop Loss and Tak
Aura Gold Scalper X
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
Aura Gold Scalper X is a sophisticated and reliable Expert Advisor specifically optimized for scalping XAUUSD (Gold) on M5 and M15 timeframes. Key Features: Advanced Moving Average Crossover strategy combined with RSI filter to eliminate false signals and capture high-probability trades Intelligent risk management with customizable Stop Loss, Take Profit, and lot sizing No dangerous techniques like Martingale or Grid – focuses on consistent, long-term profitability One trade at a time for preci
Gold Vortex AI
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
بناءً على الكود الذي صممناه بلغة MQL5، إليك وصفاً احترافياً وشاملاً لهذا الروبوت (Expert Advisor) لتعرف كيف يعمل، وما هي فلسفته في التداول، وكيف تديره: اسم الروبوت: Gold Vortex AI - Pro Edition 1. الفلسفة الاستراتيجية (Trading Logic) يعتمد الروبوت على استراتيجية "الارتداد من القمم والقيعان" (Mean Reversion) مدمجة مع "فلتر الزخم" (Momentum Filter). تحديد النطاق: يستخدم مؤشر Bollinger Bands لتحديد حدود حركة السعر. عندما يخرج السعر عن هذه الحدود، يُعتبر الذهب في حالة "تطرف سعري". تأكيد الانعكاس: ل
Gold Trend Pullback EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
Gold Trend Pullback EA is a professional Expert Advisor designed specifically for trading XAUUSD (Gold) on MT5. The EA trades with the main trend using a pullback strategy based on: EMA 200 for trend direction EMA 50 for pullback entry RSI for confirmation ATR-based dynamic Stop Loss Key Features: Trades only XAUUSD Optimized for M15 timeframe One trade at a time (safe trading) Risk-based lot calculation (1% by default) Automatic Stop Loss & Take Profit (1:2 RR) No martingale – No g
XAU Smart Trend EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
Here is a professional and compelling description of your Expert Advisor in English. You can use this for the MQL5 Market, a GitHub README, or your Personal Portfolio. XAU/USD Trend Master EA High-Precision Gold Trading Solution XAU/USD Trend Master is a fully automated Expert Advisor (EA) specifically engineered for trading Gold (XAU/USD) on the M15 timeframe. The EA combines institutional trend-following logic with momentum filtering and professional risk management to deliver a balanced and
XAU Gold Trend Expert
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
The EA uses a sophisticated "Triple-Filter" logic to identify high-probability entries: Trend Alignment: Uses a Dual EMA (50/200) Crossover system to identify the dominant market direction. It only trades in the direction of the long-term trend. Momentum Filter: Incorporates the Relative Strength Index (RSI) to ensure the price has enough velocity to reach its target, avoiding "flat" or sideways markets. Bar Execution: Operates strictly on New Bar Openings, which filters out market noise and sp
AurumTrend EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
**AurumTrend EA: Your Automated Gold (XAUUSD) Trading Companion** Unlock the power of consistent and effortless trading with AurumTrend EA, an Expert Advisor specifically engineered for steady trend following on Gold (XAUUSD) within the MetaTrader 5 platform. Leveraging a robust Simple Moving Average (SMA) strategy, AurumTrend EA intelligently analyzes the market and executes Buy/Sell trades based on candle closes, providing you with a calm and effective automated trading experience. **Why Ch
Titanium Scalper Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
Titanium Scalper Pro V1.0 – Smart Momentum Trading Titanium Scalper Pro is a professional algorithmic trading system designed specifically for the MetaTrader 5 platform. This EA (Expert Advisor) focuses on high-probability momentum bursts, using a combination of Price Action analysis and RSI Dynamic Filtering to capture rapid market moves. Why Titanium Scalper Pro? No Dangerous Methods: Strictly NO Martingale, NO Grid, and NO Averaging. Every trade is protected by a dedicated Stop Loss. Momentu
Gold Sentinel AI
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
روبوت Gold Sentinel AI هو ثمرة دمج بين خبرة تداول البرايس أكشن وأحدث تقنيات البرمجة الآلية. تم تصميمه خصيصاً ليتناسب مع تقلبات معدن الذهب (XAUUSD). ​المميزات الرئيسية: ​استراتيجية SMC: يعتمد الروبوت على تحديد مناطق كسر الهيكل (BOS) للدخول مع الاتجاه القوي فقط. ​إدارة صارمة للمخاطر: لا يستخدم الروبوت نظام المارتينجال أو الهيدج، كل صفقة لها وقف خسارة وهدف محدد. ​نظام ملاحقة الأرباح: مزود بتقنية Trailing Stop لحجز الأرباح وتأمين الصفقات مع تحرك السعر. ​فلتر الأخبار: نظام ذكي يتجنب التداول في أوقات
BTC Quantum Predator
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
Title: BTC Quantum Predator MT5 ​Subtitle: High-Precision Bitcoin & Forex Trend Hunter by Mabrouk Mahdy ​Product Description: ​BTC Quantum Predator is an advanced algorithmic trading system specifically engineered to tackle the high volatility of the Cryptocurrency market, with a primary focus on Bitcoin (BTCUSD). Developed by Mabrouk Mahdy, this Expert Advisor uses a sophisticated blend of volatility-based envelopes and momentum filtering to identify high-probability breakout trades. ​Unlike s
Titanium News Sniper
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
Product Description (نسخة المتجر) ​Headline: SPECIAL LAUNCH OFFER: Grab your copy for only $49! (Next price: $79, Final price: $149) ​Titanium News Sniper AI is a professional-grade trading system specifically designed to dominate the market during high-impact news events. Unlike traditional bots that gamble on news, this Expert Advisor uses advanced Liquidity Sweep Logic and Volatility Analysis to identify institutional "traps" and trade alongside Smart Money. ​Why Titanium News Sniper A
Crystal Capital Sentinel
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
English Description (MQL5 Product Page) (Add this at the end of the description) SPECIAL LAUNCH OFFER Standard Price: ~~$249~~ Current Price: $149 (Only for the first 5 copies!) Next Price: $199 (After 5 sales) Why the discount? We want to build a community of successful users and gather the first 5-star reviews. Grab your "Sentinel" protector now before the price climbs to its original value! الوصف العربي (للمنصات العربية أو الوصف الإضافي) (أضف هذه الجزئية في نهاية الوصف) عرض الإطلاق الخ
Titanium Prop Guard Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
Headline: Ultimate Account Protection for Prop Firm Traders! Are you afraid of hitting your Daily Drawdown? Titanium Prop Guard Pro is your professional silent partner that monitors your equity 24/7. It is specifically designed for traders who want to secure their funded accounts and never worry about breaching Prop Firm rules again. Main Features: ️ Smart Daily Loss Limit: Automatically closes all trades if your loss hits the limit. Target Profit Locker: Reach your daily goal? The EA will
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв