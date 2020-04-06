Titanium Guard Pro AI
- エキスパート
- Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
أولاً: الوصف بالعربية (Arabic Description)
العنوان: Titanium Guard Pro - درع الحماية الذكي لحسابك
هل تعاني من ضياع أرباحك بسبب الطمع؟ أو تخشى من انعكاسات السوق المفاجئة التي قد تعصف بحسابك؟
إليك الحل النهائي! Titanium Guard Pro ليس مجرد مؤشر، بل هو "صمام أمان" يعمل كرقيب ذكي على حقوق الملكية (Equity) في حسابك. بمجرد وصول حسابك للربح المستهدف أو الخسارة القصوى التي حددتها، يقوم الروبوت فوراً وبسرعة البرق بإغلاق كافة الصفقات المفتوحة وحذف الأوامر المعلقة.
لماذا تختار Titanium Guard Pro؟
إدارة مخاطر آلية: حدد نسبة الربح (Profit Target) ونسبة الخسارة (Max Loss) واترك الباقي علينا.
تنفيذ فوري: إغلاق الصفقات يتم في أجزاء من الثانية لضمان الخروج بأفضل سعر.
واجهة تفاعلية: لوحة بيانات (Dashboard) أنيقة تعرض لك نسبة أرباحك الحالية لحظة بلحظة.
مرونة كاملة: متوافق مع كافة أزواج العملات، الذهب، والمؤشرات، ويعمل مع جميع وسطاء التداول.
