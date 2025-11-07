Killzone Liquidity Sweep EV
- Experten
- Enrique Valeros Muriana
- Version: 1.55
- Aktualisiert: 28 Dezember 2025
Killzone Liquidity Sweep EA Pro
von EV Trading Labs
Dieser Expert Advisor basiert auf institutionellen Konzepten (Smart Money / ICT-Methodik) und konzentriert sich auf die Identifizierung und Ausführung von Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit während der Londoner und New Yorker Killzones. Das System kombiniert direktionale Tendenzen, Liquiditätsbestätigungen und präzise Stop-Entries, die mit der institutionellen Handelslogik abgestimmt sind.
Der Algorithmus arbeitet auf dem M15-Zeitrahmen und handelt nur, wenn der Markt eine saubere direktionale Struktur aufweist, die durch den EMA 50, den EMA 100 und den EMA 200 bestätigt wird. Dadurch wird der Handel in Konsolidierungs- und Gegentrendsituationen vermieden. Der EA nutzt das Hoch oder Tief der vorangegangenen Sitzung, um Liquiditätsschwankungen zu erkennen, und wartet auf eine Umkehrkerze mit klarer Ablehnung, bevor er Stop-Einträge platziert.
Sobald die Bedingungen übereinstimmen, platziert der EA schwebende Stop-Orders für eine präzise Ausführung:
-
Buy Stop oberhalb des Hochs der Umkehrkerze
-
Sell Stop unter dem Tiefpunkt der Umkehrkerze
Der Stop-Loss wird automatisch einen Pip über das entgegengesetzte Kerzenextrem hinaus gesetzt, wobei die Option besteht, alle Parameter in Pips oder Rohpunkten zu definieren. Eingaben können einen zusätzlichen Eingabepuffer enthalten, um falsche Auslöser zu reduzieren.
Zu den Funktionen für das Handelsmanagement gehören Trailing Stop, Break-Even-Aktivierung und ein optionaler fester Take Profit. Das System kann auf einen Handel oder einen schwebenden Auftrag pro Sitzung beschränkt werden, um ein diszipliniertes Engagement zu gewährleisten. Alle Sitzungszeiten (Londoner und New Yorker Killzones) sind vom Benutzer auf der Grundlage der Broker-Serverzeit konfigurierbar.
Operative Filter umfassen:
-
Kontrolle des maximalen Spreads
-
Validierung des Sitzungsfensters
-
Automatische Löschung schwebender Aufträge nach der Sitzung
-
Isolierung der Magic Number
-
Backtest- und Optimierungsunterstützung
Der EA ist für Märkte optimiert, die eine saubere Session-Struktur aufweisen, wie z.B. EURUSD, GBPUSD und XAUUSD, und kann an Indizes (NAS100 / US30) angepasst werden, indem auf punktbasierte Parameter umgeschaltet wird. ECN-Broker und Umgebungen mit niedriger Latenz werden empfohlen.
Review: Killzone Liquidity Sweep EV Killzone Liquidity Sweep EV is one of the most impressive free Expert Advisors I’ve tested. It applies institutional trading logic with precision, focusing on liquidity sweeps during the London and New York killzones. Entries are clean and disciplined, with pending stop orders placed only after liquidity grabs and reversal confirmation. Risk management is robust, with stop losses, trailing stops, break-even activation, and spread filters ensuring safe execution. On major currency pairs (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD), the EA delivers consistent setups with reduced noise. On indices such as NASDAQ, S&P500, and GER DAX, it adapts smoothly using point-based parameters, handling volatility effectively while maintaining structure. The ability to restrict trades to one per session adds further discipline, making it suitable for both algorithmic and discretionary traders. Strengths include: Institutional-grade logic and session-based precision Adaptability across FX majors and leading indices Strong risk controls and trade management features Backtest and optimization support for refined setups For a free EA, Killzone Liquidity Sweep EV stands out as professional, reliable, and versatile. With refined set files from the designer, it could easily rival premium systems—already, it is one of the best free EAs in my opinion.