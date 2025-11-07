Killzone Liquidity Sweep EV

Killzone Liquidity Sweep EA Pro

von EV Trading Labs



Dieser Expert Advisor basiert auf institutionellen Konzepten (Smart Money / ICT-Methodik) und konzentriert sich auf die Identifizierung und Ausführung von Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit während der Londoner und New Yorker Killzones. Das System kombiniert direktionale Tendenzen, Liquiditätsbestätigungen und präzise Stop-Entries, die mit der institutionellen Handelslogik abgestimmt sind.

Der Algorithmus arbeitet auf dem M15-Zeitrahmen und handelt nur, wenn der Markt eine saubere direktionale Struktur aufweist, die durch den EMA 50, den EMA 100 und den EMA 200 bestätigt wird. Dadurch wird der Handel in Konsolidierungs- und Gegentrendsituationen vermieden. Der EA nutzt das Hoch oder Tief der vorangegangenen Sitzung, um Liquiditätsschwankungen zu erkennen, und wartet auf eine Umkehrkerze mit klarer Ablehnung, bevor er Stop-Einträge platziert.

Sobald die Bedingungen übereinstimmen, platziert der EA schwebende Stop-Orders für eine präzise Ausführung:

Buy Stop oberhalb des Hochs der Umkehrkerze

Sell Stop unter dem Tiefpunkt der Umkehrkerze

Der Stop-Loss wird automatisch einen Pip über das entgegengesetzte Kerzenextrem hinaus gesetzt, wobei die Option besteht, alle Parameter in Pips oder Rohpunkten zu definieren. Eingaben können einen zusätzlichen Eingabepuffer enthalten, um falsche Auslöser zu reduzieren.

Zu den Funktionen für das Handelsmanagement gehören Trailing Stop, Break-Even-Aktivierung und ein optionaler fester Take Profit. Das System kann auf einen Handel oder einen schwebenden Auftrag pro Sitzung beschränkt werden, um ein diszipliniertes Engagement zu gewährleisten. Alle Sitzungszeiten (Londoner und New Yorker Killzones) sind vom Benutzer auf der Grundlage der Broker-Serverzeit konfigurierbar.

Operative Filter umfassen:

Kontrolle des maximalen Spreads

Validierung des Sitzungsfensters

Automatische Löschung schwebender Aufträge nach der Sitzung

Isolierung der Magic Number

Backtest- und Optimierungsunterstützung

Der EA ist für Märkte optimiert, die eine saubere Session-Struktur aufweisen, wie z.B. EURUSD, GBPUSD und XAUUSD, und kann an Indizes (NAS100 / US30) angepasst werden, indem auf punktbasierte Parameter umgeschaltet wird. ECN-Broker und Umgebungen mit niedriger Latenz werden empfohlen.



