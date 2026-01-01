XGen AI Scalper MT4
- Experts
- Burak Baltaci
- Versão: 1.3
- Ativações: 11
XGen AI Scalper MT4 | Sistema de negociação automatizado com inteligência artificial
O XGen AI Scalper é um sofisticado Expert Advisor com algoritmos baseados em redes neurais integrados diretamente na sua arquitetura central. O sistema utiliza padrões de aprendizagem automática para identificar entradas de mercado com alta probabilidade em todos os instrumentos de negociação.
Principais características
Compatibilidade universal
Compatível com todos os pares de moedas, metais preciosos, criptomoedas e índices
Intervalos de tempo recomendados para scalping: M5 e M15
Otimizado para mercados em tendência e em variação
Tecnologia de IA avançada
Algoritmo proprietário de varredura de ondas com integração de rede neural
Aprendizagem adaptativa em tempo real com base nas condições do mercado
Processos de tomada de decisão impulsionados por IA incorporados na estrutura do código
Reconhecimento automático de padrões e análise de tendências
Gestão profissional de negociação
Dimensionamento adaptativo de posições com base no saldo da conta
Trailing stops dinâmicos ajustados à volatilidade
Confirmação em vários intervalos de tempo para maior precisão
Filtragem integrada de spreads para uma execução ideal
Painel de controlo
Métricas da conta e estatísticas de desempenho em tempo real
Visualização de ondas mostrando a interpretação do mercado pela IA
Histórico completo de negociações e monitorização do estado do sistema
Gestão de risco
Colocação inteligente de stop loss e take profit
Dimensionamento de posições com base na volatilidade
Proteção máxima contra perdas
Especificações técnicas
Plataforma: MetaTrader 4
Ativos compatíveis: Todos os pares de moedas, metais, criptomoedas e índices
Intervalos de tempo recomendados: M5, M15 (scalping)
Arquitetura: estrutura de algoritmo integrada com IA
O XGen AI Scalper combina inteligência artificial de ponta com princípios comprovados de gestão de risco para oferecer um desempenho de negociação automatizado consistente em todas as condições de mercado.
As primeiras 20 cópias estão a ser vendidas para fins promocionais ao preço de US$ 199. O preço subsequente será de US$ 1.999.