XGen AI Scalper MT4
- 专家
- Burak Baltaci
- 版本: 1.3
- 激活: 11
XGen AI 剥头皮交易系统 MT4 | 人工智能驱动的自动化交易系统
XGen AI 剥头皮交易系统是一款采用神经网络算法的先进智能交易系统，该算法直接集成于其核心架构。系统运用机器学习模式，在所有交易品种中识别高概率市场入场点。
核心特性
通用兼容性
兼容所有货币对、贵金属、加密货币及指数
短线交易推荐周期：M5与M15
趋势行情与震荡行情双模式优化
先进AI技术
神经网络集成专有波段扫描算法
基于市场状况的实时自适应学习
代码结构内嵌AI驱动决策流程
自动形态识别与趋势分析
专业交易管理
基于账户余额的自适应仓位管理
动态追踪止损（随波动率调整）
多周期确认机制提升精准度
集成点差过滤功能优化执行效率
控制面板
实时账户指标与绩效统计
波浪可视化呈现AI市场解读
完整交易记录与系统状态监控
风险管理
智能止损与止盈设置
基于波动率的仓位规模控制
最大回撤保护机制
技术规格
平台：MetaTrader 4
兼容资产：所有外汇货币对、贵金属、加密货币、指数
推荐周期：M5、M15（短线交易）
架构：AI集成算法结构
XGen AI剥头皮交易系统融合尖端人工智能与成熟风险管理原则，在各类市场环境中持续提供稳定的自动化交易表现。
首批20套促销价199美元，后续定价为1,999美元。