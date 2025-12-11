GoldMax EA 4
- Experten
- Sergei Linskii
- Version: 3.50
- Aktualisiert: 11 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
GoldMax EA – einer der besten Expert Advisors für MetaTrader 4. Der einzigartige Algorithmus analysiert die Kursentwicklung unter Berücksichtigung technischer und mathematischer Faktoren, ermittelt profitable Ein- und Ausstiegspunkte und nutzt fortschrittliches Money Management, Lot-Multiplikator, Grid und einen Mechanismus zur Reduzierung von Kursverlusten.
|Next price will be $699 etc.
After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real accounts + Set file to optimization
Trading this EA in the real account >>> CLICK HERE
GoldMax EA public channel >>> CLICK HERE
Empfehlungen:
- Broker: RoboForex, Weltrade, FxPro, Alpari, Exness, IC Trading, FxOpen und/oder andere Anbieter, die Scalping zulassen.
- Kontotyp: Pro/Raw/ECN/Cent (mit Hedging).
- Zeitrahmen: beliebig, ich verwende M15.
- Handelspaar: XAUUSD (Gold) und/oder andere Währungen nach erfolgreicher Optimierung
- Einzahlung: Nach erfolgreicher Optimierung ab 5000 empfehle ich ab 10000.
- Hebel: ab 1:100, ich empfehle 1:500
- Handelsmodus: VPS (rund um die Uhr)
- Optimierungs- und Testzeitraum: 6–12 Monate
- Empfohlene Optimierungshäufigkeit: alle 3 Monate
Vorteile:
- Der Expert Advisor verwendet MT-Indikatoren, benötigt keine externen Ressourcen und ist unabhängig von Fundamentalanalysen und/oder Nachrichten.
- Der Expert Advisor handelt im Strategietester sowie auf Demo- und Echtgeldkonten nahezu identisch.
- Sie können mit allen Vermögenswerten handeln (Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien, Indizes usw.).
- Der Expert Advisor eignet sich für mittel- bis langfristige Investitionen sowie zur Erhöhung des Einzahlungsbetrags.
- Sie können einen Expert Advisor für den Handel auf einem Chart mit beliebigem Zeitrahmen installieren. Wichtige Parameter können in den Einstellungen des Expert Advisors geändert werden, sodass jeder Händler den Advisor einfach für seinen Broker, Kontotyp und seine Einzahlung optimieren und anpassen kann.
HINWEIS:
- Der Expert Advisor verfügt über eine integrierte Magic-Funktion für alle Orders. Wenn Sie einen Advisor für verschiedene Symbole desselben Handelsterminals verwenden, müssen Sie für jedes Symbol separat einen Advisor mit einer anderen Magic-Funktion installieren.
- Vergewissern Sie sich vor dem Kauf eines Expert Advisors, dass Sie über die entsprechende Erfahrung und den Computer verfügen, um den Expert Advisor zu optimieren und zu testen.
|WARNING:
+ All my Indicators and Expert Advisors are sold only through MQL5.
+ All my products that hackers are trying to sell through other sites and at a different price are counterfeit that will not work correctly and stably!!!
WARNUNG:
- Glauben Sie nicht an das Märchen, dass ein Expert Advisor auf jedem Kontotyp und bei jedem Broker gleich handelt. Das ist eine Lüge, da jeder Broker unterschiedliche Kursanbieter, Kursgenauigkeiten (4(2)-stellig oder 5(3)-stellig), Orderausführungsarten usw. verwendet.
- Vor der Installation des Expert Advisors auf einem realen Konto empfehle ich, den Expert Advisor für den jeweiligen Broker, Kontotyp, das Symbol und die Einzahlung, mit der der Advisor handeln soll, zu optimieren und zu testen.
💥 Der Gewinn aus dem Handel mit diesem Expert Advisor hängt von Ihrer Risikobereitschaft ab…!!!
💥 VPS für den Handel mit Expert Advisors >>> https://www.myforexvps.com/billing/aff.php?aff=1824
💥 Broker für den Handel mit Expert Advisors >>> https://rbfxdirect.com/en/lk/?a=kcgh
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Handel und stabile Gewinne!