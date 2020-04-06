XGen AI Scalper MT4

XGen AI 스캘퍼 MT4 | AI 기반 자동 거래 시스템


XGen AI 스캘퍼는 핵심 아키텍처에 직접 통합된 신경망 기반 알고리즘을 특징으로 하는 정교한 전문가 자문(EA)입니다. 이 시스템은 머신 러닝 패턴을 활용하여 모든 거래 상품에서 높은 확률의 시장 진입점을 식별합니다.



주요 기능

범용 호환성

모든 통화쌍, 귀금속, 암호화폐, 지수 호환

스캘핑 권장 시간대: M5 및 M15

추세장 및 횡보장 모두에 최적화


고급 AI 기술

신경망 통합 독자적 파동 스캐닝 알고리즘

시장 상황에 기반한 실시간 적응형 학습

코드 구조에 내장된 AI 기반 의사 결정 프로세스

자동 패턴 인식 및 추세 분석


전문적 거래 관리

계좌 잔고 기반 적응형 포지션 사이징

변동성에 맞춰 조정되는 동적 트레일링 스탑

정확도 향상을 위한 다중 시간대 확인

최적의 체결을 위한 통합 스프레드 필터링



제어판

실시간 계좌 지표 및 성과 통계

AI 시장 해석을 보여주는 파동 시각화

완전한 거래 내역 및 시스템 상태 모니터링



리스크 관리

지능형 손절매 및 이익실현 설정

변동성 기반 포지션 사이징

최대 손실 보호




기술 사양

플랫폼: 메타트레이더 4

호환 자산: 모든 외환 쌍, 금속, 암호화폐, 지수

권장 시간대: M5, M15 (스캘핑)

아키텍처: AI 통합 알고리즘 구조




XGen AI 스캘퍼는 최첨단 인공지능과 검증된 리스크 관리 원칙을 결합하여 모든 시장 환경에서 일관된 자동 거래 성과를 제공합니다.



프로모션 목적으로 최초 20개 복제본을 $199에 판매합니다. 이후 가격은 $1,999입니다.




