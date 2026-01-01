XGen AI Scalper MT4
- エキスパート
- Burak Baltaci
- バージョン: 1.3
- アクティベーション: 11
XGen AI Scalper MT4 | AI搭載自動取引システム
XGen AI Scalperは、中核アーキテクチャに直接統合されたニューラルネットワークベースのアルゴリズムを備えた高度なエキスパートアドバイザーです。本システムは機械学習パターンを活用し、あらゆる取引商品において高確率の市場エントリーポイントを特定します。
主な特徴
ユニバーサル互換性
全通貨ペア、貴金属、仮想通貨、指数に対応
スキャルピング推奨時間枠：M5およびM15
トレンド相場とレンジ相場の両方に最適化
先進AI技術
ニューラルネットワーク統合型独自波動スキャンアルゴリズム
市場状況に基づくリアルタイム適応学習
コード構造に組み込まれたAI駆動型意思決定プロセス
自動パターン認識とトレンド分析
プロフェッショナルな取引管理
口座残高に基づく適応型ポジションサイジング
ボラティリティに連動する動的トレーリングストップ
精度向上のための複数時間軸確認
最適執行のための統合スプレッドフィルタリング
コントロールパネル
リアルタイム口座指標とパフォーマンス統計
AI市場解釈を示す波形可視化
完全な取引履歴とシステム状態監視
リスク管理
インテリジェントなストップロス・テイクプロフィット設定
ボラティリティに基づくポジションサイジング
最大ドローダウン保護
技術仕様
プラットフォーム：MetaTrader 4
対応資産：全通貨ペア、貴金属、暗号資産、指数
推奨時間枠：M5、M15（スキャルピング）
アーキテクチャ：AI統合アルゴリズム構造
XGen AI Scalperは、最先端の人工知能と実績あるリスク管理原則を融合し、あらゆる市場環境において安定した自動取引パフォーマンスを実現します。
プロモーション価格として、最初の20コピーを199ドルで販売中です。以降の価格は1,999ドルとなります。