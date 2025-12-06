Der EMA Trend Robot ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der starke Richtungsbewegungen mit Hilfe der doppelten EMA-Bestätigung verfolgt. Er vermeidet schwache Bereiche, wartet auf saubere Trend-Setups und führt Trades mit intelligenter Logik basierend auf Momentum, Preisstärke und Volatilität aus. Der EA verfügt über einen eingebauten Stop Loss, Take Profit und einen optionalen Trailing Stop, um Gewinne zu schützen und emotionales Handeln zu reduzieren. Er ist für Anfänger und Profis geeignet und funktioniert mit Forex-Paaren, GOLD und den wichtigsten Indizes. Sein Ziel ist einfach: Trends früh erkennen, sie länger halten und sicher und konsequent aussteigen. Wenn Sie ein Trendliebhaber sind, ist dieser Roboter für Sie gemacht.