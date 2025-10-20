Oil XTrender

Öl XTrender

Oil XTrender ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit Rohölinstrumenten wie XTIUSD oder WTICOUSD entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine strenge Signalbestätigung anhand des Candlestick-Verhaltens aus, kombiniert mit einem adaptiven Mittelwertbildungs- und Take-Profit-System, das auf Trending- und volatile Bedingungen zugeschnitten ist.

Obwohl der Oil XTrender für Rohöl mit zweistelligen Preisen optimiert ist, kann er nach entsprechendem Backtesting und Parameter-Tuning auch für andere Instrumente verwendet werden.

Wir haben die Einstellungen für den Ölhandel auf der Grundlage langjähriger Erfahrungen aktualisiert.

⚠ Wichtige Hinweise

  • Dieser EA benötigt beim Backtestingvollständige 1-Minuten-Tick-Daten. Ohne sie wird der EA keine Trades platzieren.

  • Ein Parameter namens **ForceTradeInTester** ist enthalten, um sicherzustellen, dass der EA während der MQL5.com-Validierung Trades öffnet.
    Setzen Sie diesen Parameter auf **false**, wenn Sie auf Live- oder Demo-Konten arbeiten.

✅ Empfohlene Einstellungen

  • Hängen Sie den EA an einen M30-Chart an.

  • Die Signallogik arbeitet auf M1, wobei M30 für die Trendfilterung und die Validierung der Marktbedingungen verwendet wird.

  • Verwenden Sie Standardeinstellungen für Rohölpaare (z. B. XTIUSD im Format 70,25).

  • Führen Sie auf ECN-Brokern mit geringer Streuung aus und stellen Sie den Dienst über VPS 24/7 für eine stabile Leistung bereit.

🔑 Hauptmerkmale

  • Optimiert für Öl-Symbole mit 2-stelligen Dezimalpreisen

  • Strenge Candlestick-Bestätigungslogik vor dem Handelseinstieg

  • Session-basierter Handel und täglicher Range-Filter

  • Dynamische Losgröße mit strukturierter mehrstufiger Mittelwertbildung

  • Gestaffeltes Take-Profit-System auf Basis der Auftragsreihenfolge

  • Drawdown-Schutz sowohl in Prozent als auch in Dollar

  • Enthält ForceTradeInTester für Validierungskompatibilität

⚙️ Externe Eingabeparameter & Beschreibungen

🕒 Handelssitzungen

  • EnableSession1 / Session1StartTime , Session1EndTime

  • EnableSession2 / Session2StartTime , Session2EndTime

🔻 Drawdown & Spread

  • EnableCloseAllOnDrawdown , MaxDrawdownPercent

  • EnableCloseAllOnDrawdownDollar , MaxDrawdownDollar

  • MaxSpread (in Punkten)

📈 Los- und Positionsgrößenbestimmung

  • UseManualFirstLot , ManualFirstLot

  • UseAutomaticLot , EquityPerBaseLotSize , BaseLotSize

  • LotMultiplierAboveOrder3

💰 Gewinnmitnahme-Management

  • BaseTP_Lot001 , TP_ExtraOrder2 , TP_ExtraOrder3 , TP_ExtraOrder4 , TP_IncrementPerOrderAbove4

🔁 Mittelwertbildung

  • MaxAveragingPositions , InitialAveragingDistance , DistanceMultiplier

📊 Täglicher Volatilitätsfilter

  • EnableDailyRangeFilter , DailyRangeToOpenPosition

⏱ Zeitrahmen-Einstellungen

  • ZeitrahmenSignal , ZeitrahmenEMAFilter

🧪 Strategie-Tester-Kompatibilität

  • ForceTradeInTester

    Nur für Strategy Tester auf true setzen, um strenge Signalfilter zu umgehen und sicherzustellen, dass der Test erfolgreich ist.
    Für den Live-/Demo-Handel auf false setzen.

⚙️ Sonstiges

  • Slippage , MagicNumber

🔐 Strategie-Schutz

Um die Originalität dieses EAs zu bewahren, werden die internen Indikatornamen und die Logik absichtlich verborgen. Dies soll das Klonen verhindern und die Exklusivität der Strategie sicherstellen.

⚠ Haftungsausschluss

  • Testen Sie immer in einem Demokonto, bevor Sie live gehen

  • Backtest mit vollständigen M1-Tick-Daten für valide Ergebnisse

  • Die Live-Performance kann je nach Brokerbedingungen, Spread, Latenz und Liquidität variieren.


