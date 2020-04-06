Pro Multi Sniper mw

PRO MULTI SNIPER EA ist ein hochwertiges automatisches Handelssystem mit einer Genauigkeit von ca. 90 % für die MT4-Plattform.

Dieser profitable Scalping-EA ist derzeit eines der stabilsten Systeme auf dem Markt.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das ausschließlich auf dieser MQL5-Website angeboten wird.

Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter:

Einzigartige Funktionen des EA:
– Machine-Learning-Methoden werden verwendet.
– Implementierte Zinseszinsmethode und Scalping-Techniken.
– Das System legt den dynamischen SL automatisch abhängig von der Marktvolatilität fest.
– Der EA verfügt standardmäßig über ein automatisches Risikomanagement (Lot-Berechnung) und feste Lot-Optionen.
– Einstellbarer Parameter für die Handelseinstiegssensitivität.
– Keine offenen Orders von Freitag bis Montag, um Lücken zu vermeiden.
– Präziser Betriebszeitfilter mit einer Genauigkeit von einer Minute.
– Der Roboter verfügt über eine Break-Even-Funktion.
– Hebelwirkung des Kontos: beliebig im Bereich von 1:30 bis 1:2000.
- Die am häufigsten empfohlenen Paare sind GBPCAD und GBPAUD.
- Keine gefährlichen Martingale/Raster. Jede Order verfügt über einen eigenen SL zum Schutz des Kontos.
- Betriebszeit: Der EA sucht vom Ende der US-Handelssitzung bis zur Mitte der asiatischen Sitzung nach Einstiegsmöglichkeiten gemäß dem Zeitfilter in den Einstellungen. Wenn das System während der Betriebszeit keine Orders geöffnet hat, bedeutet dies, dass im Chart keine Einstiegssignale verfügbar waren. Bitte beachten Sie, dass dieser EA ein Sniping-Handelssystem ist.
- Zeitrahmen: nur M15.
- Integrierte Info-Spread-Swap-Anzeige: Zeigt den aktuellen Spread und die Swaps des Forex-Paares an, an das es gebunden ist.
- Außerdem werden Kontostand, Eigenkapital und Margins angezeigt.
- Die Info-Spread-Swap-Anzeige kann in jeder Ecke des Charts platziert werden:
0 – oben links, 1 – oben rechts, 2 – unten links, 3 – unten rechts.

Installation:
– Das System benötigt ein MT4-Handelskonto mit engen Spreads (Raw Spread oder ECN).
– Öffnen Sie GBPCAD- und GBPAUD-Charts.
– Wählen Sie den M15-Zeitrahmen für jeden Chart.
– Hängen Sie den EA an jeden Chart an.
– Wenden Sie die entsprechende Set_file-Datei auf den EA für jeden Chart an. Stellen Sie sicher, dass der Parameter „Trading_Flag“ = „true“ ist.
– Der Roboter erledigt alles automatisch – Sie müssen ihn lediglich auf MT4 installieren und den PC laufen lassen (oder einfach VPS verwenden).

WICHTIG!!! Für eine optimale Leistung des Handelssystems beachten Sie die folgenden Empfehlungen:
– ARBEITSZEITEN: Es wird dringend empfohlen, MT4 zu verwenden, wobei market_watch = GMT+2 (im Standardzeitraum) und GMT+3 (im Sommerzeitraum) ist. Wenn der Server Ihres Brokers eine andere GMT-Zeitzone hat, müssen die EA-Zeiteinstellungen angepasst werden. Senden Sie mir dazu einfach eine Nachricht (um die Zeitzone Ihres Brokers zu überprüfen). Ich helfe Ihnen bei der Überprüfung und stelle bei Bedarf die entsprechenden Set_files zur Verfügung.
- SPREAD und BROKER: Für eine optimale Performance ist es sehr wichtig, ein Konto mit engen Spreads (Raw Spread oder ECN) auszuwählen.
- EA-UPDATES: Es ist notwendig, die neueste EA-Version zu verwenden.

