Pro Multi Sniper mw

O EA PRO MULTI SNIPER é um sistema de negociação automática de alta qualidade com precisão de cerca de 90% para a plataforma MT4.

Este EA de scalping lucrativo é realmente um dos sistemas mais estáveis ​​do mercado atualmente.
É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.

Baixe os arquivos de configuração (Set_files) do EA para teste e negociação:

Recursos exclusivos do EA:
- Métodos de aprendizado de máquina utilizados.
- Método de juros compostos e técnicas de scalping implementados.
- O sistema define o SL dinâmico automaticamente, dependendo da volatilidade do mercado.
- O EA possui gerenciamento de risco automático (cálculo de lote) por padrão e opções de lote fixo.
- Parâmetro de sensibilidade de entrada de negociação ajustável.
- Não é possível manter ordens abertas de sexta a segunda para evitar gaps.
- Filtro preciso de tempo de operação com precisão de 1 minuto.
- O robô possui função de ponto de equilíbrio.
- Alavancagem da conta: qualquer na faixa de 1:30 a 1:2000.
- Os pares mais recomendados são GBPCAD e GBPAUD.
- Sem martingale/grade perigosa. Cada ordem possui seu próprio SL para proteção da conta.
- Tempo de operação: o EA busca oportunidades de entrada do final do pregão dos EUA até meados do pregão da Ásia, de acordo com o filtro de tempo nas configurações. Se o sistema não abriu ordens durante o tempo de operação, significa que não havia sinais de entrada disponíveis no gráfico. Não se esqueça de que este EA está explorando o sistema de negociação.
- Período: apenas M15.
- Exibição integrada de informações sobre spread e swaps - exibe o spread e os swaps atuais do par de moedas ao qual está vinculado.
- A exibição também exibe o saldo da conta, o patrimônio líquido e as margens.
- É possível localizar a exibição de informações sobre spread e swaps em qualquer canto do gráfico:
0 - para o canto superior esquerdo, 1 - canto superior direito, 2 - canto inferior esquerdo, 3 - canto inferior direito.

Como instalar:
- O sistema requer uma conta de negociação MT4 com spreads reduzidos (Raw spread ou ECN).
- Abra gráficos GBPCAD e GBPAUD.
- Selecione o período M15 em cada gráfico.
- Anexe o EA a cada gráfico.
- Aplique o "Set_file" correspondente ao EA em cada gráfico. Certifique-se de que o parâmetro Trading_Flag = true.
- O robô faz tudo automaticamente - tudo o que você precisa é instalá-lo no MT4 e deixar o PC rodando (ou apenas usar o VPS).

IMPORTANTE!!! Para o melhor desempenho do sistema de negociação, siga as recomendações abaixo:
- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: É altamente recomendável usar o MT4 onde market_watch = GMT+2 (no horário padrão) e GMT+3 (no horário de verão). Se o servidor da sua corretora tiver um fuso horário GMT diferente, será necessário alterar as configurações de horário do EA. Basta me enviar uma mensagem sobre isso (para verificar o fuso horário da sua corretora). Ajudarei a verificar e fornecerei os Set_files relacionados, se necessário.
- SPREAD e CORRETORA: É muito importante selecionar contas com spreads reduzidos (Raw spread ou ECN) para obter o melhor desempenho.
- ATUALIZAÇÕES DO EA: É necessário usar a versão mais recente do EA.

