Pro Multi Sniper mw

PRO MULTI SNIPER EA est un système de trading automatique de haute qualité avec une précision d'environ 90 % pour la plateforme MT4.





Ce système de scalping rentable est l'un des systèmes les plus stables du marché à l'heure actuelle.

Ce produit original est proposé exclusivement sur ce site web MQL5.





Téléchargez les fichiers de configuration EA pour les tests et le trading : GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file





Fonctionnalités uniques de l'EA :

- Méthodes d'apprentissage automatique utilisées.

- Méthodes d'intérêts composés et techniques de scalping mises en œuvre.

- Le système définit automatiquement un SL dynamique en fonction de la volatilité du marché.

- L'EA dispose d'une gestion automatique des risques (calcul des lots) par défaut et d'options de lots fixes.

- Paramètre de sensibilité d'entrée de transaction réglable.

- Pas de conservation des ordres ouverts du vendredi au lundi pour éviter les écarts.

- Filtre de temps de fonctionnement précis à la minute près.

- Fonction de seuil de rentabilité du robot.

- Effet de levier du compte : compris entre 1:30 et 1:2000.

- Les paires les plus recommandées sont GBPCAD et GBPAUD.

- Aucune martingale/grille dangereuse. Chaque ordre possède son propre SL pour la protection du compte.

- Période de fonctionnement : l'EA recherche des opportunités d'entrée de la fin de la séance américaine au milieu de la séance asiatique, selon le filtre temporel défini dans les paramètres. Si le système n'a pas ouvert d'ordres pendant cette période, cela signifie qu'aucun signal d'entrée n'était disponible sur le graphique. N'oubliez pas que cet EA utilise un système de trading de sniping.

- Période : M15 uniquement.

- Affichage des informations sur les spreads et les swaps intégré : il affiche le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.

- L'affichage indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.

- L'affichage des informations sur les spreads et les swaps peut être situé n'importe où sur le graphique :

0 - en haut à gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.





Installation :

- Le système nécessite un compte de trading MT4 avec des spreads serrés (spread brut ou ECN).

- Ouvrez les graphiques GBPCAD et GBPAUD.

- Sélectionnez l'unité de temps M15 sur chaque graphique.

- Associez un EA à chaque graphique.

- Appliquez le « Set_file » correspondant à l'EA sur chaque graphique. Assurez-vous que le paramètre Trading_Flag est défini sur true.

- Le robot gère tout automatiquement : il vous suffit de l'installer sur MT4 et de laisser votre ordinateur fonctionner (ou d'utiliser un VPS).





IMPORTANT ! Pour des performances optimales du système de trading, suivez les recommandations ci-dessous :

- HORAIRES DE TRAVAIL : Il est fortement recommandé d'utiliser MT4 avec market_watch = GMT+2 (heure normale) et GMT+3 (heure d'été). Si le serveur de votre courtier possède un fuseau horaire GMT différent, il sera nécessaire de modifier les paramètres horaires d'EA. Envoyez-moi simplement un message à ce sujet (pour vérifier le fuseau horaire de votre courtier). Je vous aiderai à vérifier cela et vous fournirai les fichiers Set_files associés si nécessaire.

- SPREAD et BROKER : Il est très important de sélectionner un compte avec des spreads serrés (spread brut ou ECN) pour de meilleures performances.

- MISES À JOUR EA : Il est nécessaire d'utiliser la dernière version d'EA.