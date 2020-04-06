Pro Multi Sniper mw

PRO MULTI SNIPER EA es un sistema de trading automático de alta calidad con una precisión de alrededor del 90 % para la plataforma MT4.

Este rentable EA de scalping es uno de los sistemas más estables del mercado actual.
Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web MQL5.

Descarga los archivos de configuración del EA para probar y operar:

Características únicas del EA:
- Se utilizan métodos de aprendizaje automático.
- Se implementa el método de interés compuesto y técnicas de scalping.
- El sistema establece automáticamente un SL dinámico según la volatilidad del mercado.
- El EA cuenta con gestión de riesgos automática (cálculo de lotes) por defecto y opciones de lotes fijos.
- Sensibilidad de entrada de operaciones ajustable.
- No se mantienen las órdenes abiertas de viernes a lunes para evitar gaps.
- Filtro de tiempo de funcionamiento preciso con una precisión de 1 minuto.
- El robot cuenta con función de punto de equilibrio.
- Apalancamiento de la cuenta: cualquiera en un rango de 1:30 a 1:2000. Los pares más recomendados son GBPCAD y GBPUSD.
- No se utilizan martingalas ni cuadrículas peligrosas. Cada orden tiene su propio SL para proteger la cuenta.
- Tiempo de funcionamiento: El EA busca oportunidades de entrada desde el final de la sesión estadounidense hasta mediados de la sesión asiática, según el filtro de tiempo en la configuración. Si el sistema no abre órdenes durante el tiempo de funcionamiento, significa que no hay señales de entrada disponibles en el gráfico. Recuerde que este EA es un sistema de trading de francotirador.
- Periodo temporal: solo M15.
- Pantalla de información de spread y swap integrada: muestra el spread y los swaps actuales del par de divisas al que está asociada.
- La pantalla también muestra el saldo, el capital y los márgenes de la cuenta.
- La pantalla de información de spread y swap se puede encontrar en cualquier esquina del gráfico:
0 - esquina superior izquierda, 1 - esquina superior derecha, 2 - esquina inferior izquierda, 3 - esquina inferior derecha.

Cómo instalar:
- El sistema requiere una cuenta de trading MT4 con spreads ajustados (spread bruto o ECN).
- Abra los gráficos GBPCAD y GBPUD.
- Seleccione el marco temporal M15 en cada gráfico.
- Adjunte un asesor experto (EA) a cada gráfico.
- Aplique el "Set_file" correspondiente al EA en cada gráfico. Asegúrese de que el parámetro Trading_Flag sea "true".
- El robot realiza todo automáticamente; solo necesita instalarlo en MT4 y dejar el PC encendido (o simplemente usar un VPS).

¡IMPORTANTE! Para un rendimiento óptimo del sistema de trading, siga las siguientes recomendaciones:
- HORARIO LABORABLE: Se recomienda usar MT4 donde market_watch = GMT+2 (horario estándar) y GMT+3 (horario de verano). Si el servidor de su bróker tiene una zona horaria GMT diferente, será necesario cambiar la configuración horaria del EA. Simplemente envíeme un mensaje al respecto (para verificar la zona horaria de su bróker). Le ayudaré a comprobarlo y le proporcionaré los Set_files relacionados si es necesario.
- SPREAD y BROKER: Es muy importante seleccionar una cuenta con spreads ajustados (spread bruto o ECN) para obtener el mejor rendimiento.
- ACTUALIZACIONES DEL EA: Es necesario usar la última versión del EA.

