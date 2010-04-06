Pro Multi Sniper mw
- Experts
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 25.19
- Attivazioni: 15
PRO MULTI SNIPER EA è un sistema di trading automatico di alta qualità con una precisione di circa il 90% per la piattaforma MT4.
Questo EA di scalping redditizio è davvero uno dei sistemi più stabili attualmente sul mercato.
È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.
Scarica i file EA Set_files per test e trading:
Caratteristiche uniche dell'EA:
- Vengono utilizzati metodi di apprendimento automatico.
- Implementazione del metodo dell'interesse composto e tecniche di scalping.
- Il sistema imposta automaticamente uno SL dinamico in base alla volatilità del mercato.
- L'EA dispone di una gestione automatica del rischio (calcolo del lotto) di default e opzioni di lotto fisso.
- Parametro di sensibilità all'ingresso delle negoziazioni regolabile.
- Nessun mantenimento degli ordini aperti da venerdì a lunedì per evitare gap.
- Filtro orario di funzionamento preciso con precisione di 1 minuto.
- Il robot ha la funzione BreakEven.
- Leva finanziaria del conto: qualsiasi nell'intervallo da 1:30 a 1:2000. - Le coppie più consigliate sono GBPCAD e GBPAUD
- Nessuna martingala/griglia pericolosa. Ogni ordine ha un proprio SL per la protezione dell'account.
- Orario di apertura: l'EA cerca opportunità di ingresso dalla fine della sessione di trading statunitense fino a metà della sessione asiatica, in base al filtro temporale impostato nelle impostazioni. Se il sistema non ha aperto ordini durante l'orario di apertura, significa che non c'erano segnali di ingresso disponibili sul grafico: non dimenticare che questo EA sta prendendo di mira il sistema di trading.
- Intervallo di tempo: solo M15.
- Display Info Spread Swap integrato: mostra lo spread e gli swap correnti della coppia forex a cui è associato.
- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini.
- È possibile posizionare il display Info Spread Swap in qualsiasi angolo del grafico:
0 - per l'angolo in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.
Come installare:
- Il sistema richiede un conto di trading MT4 con spread ridotti (Raw spread o ECN).
- Aprire i grafici GBPCAD, GBPAUD.
- Selezionare l'intervallo temporale M15 su ciascun grafico.
- Allegare l'EA a ciascun grafico.
- Applicare il "Set_file" corrispondente all'EA su ciascun grafico. Assicurarsi che il parametro Trading_Flag sia impostato su true.
- Il robot esegue tutto automaticamente: è sufficiente installarlo su MT4 e lasciare il PC in funzione (o utilizzare un VPS).
IMPORTANTE!!! Per prestazioni ottimali del sistema di trading, seguire le seguenti raccomandazioni:
- ORARI DI APERTURA: Si consiglia vivamente di utilizzare MT4 con market_watch = GMT+2 (nel periodo di ora solare) e GMT+3 (nel periodo di ora legale). Se il server del tuo broker ha un fuso orario GMT diverso, sarà necessario modificare le impostazioni orarie di EA. Inviami semplicemente un messaggio a riguardo (per verificare il fuso orario del tuo broker). Ti aiuterò a verificarlo e, se necessario, ti fornirò i relativi Set_file.
- SPREAD e BROKER: è molto importante selezionare un conto con spread ridotti (Raw spread o ECN) per ottenere le migliori prestazioni.
- AGGIORNAMENTI EA: è necessario utilizzare l'ultima versione di EA.