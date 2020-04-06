DUO Gold BitCoin ict optimal

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert.





Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im GOLD or BITCOIN-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform.

Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre.

Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preisbewegung, ihre Stärke und den Trend analysiert und geduldig auf die besten Gelegenheiten wartet, um seine Arbeit mit äußerster Präzision zu erledigen.

Der EA basiert auf den ICT OPTIMAL TRADING ENTRY-Strategien und verwendet auch viele eigene und proprietäre Indikatoren.





Hauptmerkmale:

Dieser EA analysiert kontinuierlich die Kursbewegungen, und wenn er die besten Gelegenheiten erkennt, sendet er eine einzige limitierte Order und eröffnet damit eine Position.

Jede Position hat von Anfang an einen festen Take Profit (TP) und einen festen Stop Loss (SL).

Das Lot wird ebenfalls automatisch aus den Eingaben berechnet und festgelegt.

Immer sicher: Dieser EA ist sehr SICHER, er verwendet KEINE Grid-, Martingale- oder Hedge-Strategien. Alle Trades haben nur einen Eintrag pro Trade und sind durch einen harten Stop-Loss geschützt.

Dieser EA ist seine sehr starke RESILIENT auf High-Impact NEWS (FOMC, FED, Payroll, EZB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA oder RBNZ) oder jede andere abrupte Preisbewegungen. Sie brauchen nichts zu tun, der EA schützt sich selbst.





Drei Betriebsmodi:



Feste Lotgröße: Sie können die gewünschte feste Lotgröße in die Eingabefelder eingeben.

Fester Gewinn: Sie können den gewünschten Gewinnbetrag in USD in die Eingabefelder eingeben. Dieser Betrag wird festgesetzt und die Lotgröße wird automatisch berechnet.

AutoLot: Sie können den Prozentsatz des Guthabens, der als Zielgewinn verwendet werden soll, in die Eingabefelder eingeben.





Wie zu installieren:

Laden Sie diesen EA herunter, Stellen Sie sicher, dass alle Paare (GOLD or BITCOIN) in der Marktbeobachtung sind (Strg+M), Stellen Sie den (GOLD or BITCOIN) Chart auf den H1-Zeitrahmen, Platzieren Sie diesen EA auf dem (GOLD or BITCOIN) Chart, Überprüfen Sie die Parameter und passen Sie sie wie unten gezeigt an, Klicken Sie zum Aktivieren auf OK, Geschafft!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Wenn Sie den EA anpassen möchten, gibt es diese Parameter:

[#01] Magische Zahl,

[#02] Betriebsmodus (Feste Lotgröße oder Fester Gewinn oder AutoLot),

--- Wenn [#02] Fixed Lot ist,

--- Wenn [#02] Fixed Profit (USD) ist,

--- Wenn [#02] AutoLot ist,

[#06] Kommentar,

[#07] Suffix.





Ich bin bestrebt, alle meine EAs ständig zu optimieren und zu verbessern, um Ihnen und mir die bestmögliche Handelserfahrung zu bieten. Sie erhalten alle UPDATES KOSTENLOS und ich füge dem EA auch neue Funktionen hinzu, die auf Kundenvorschlägen basieren.





Die Hauptstrategie dieses Experten ist - ICT Optimal Trading Entry (OTE) - by Michael J. Huddleston





Die von ICT (Inner Circle Trader) entwickelte Optimal Trading Entry (OTE)-Technik ist eine Einstiegsmethode, mit der sich innerhalb einer bereits etablierten Preisstruktur Punkte mit hoher Umkehrwahrscheinlichkeit identifizieren lassen. Sie stützt sich in erster Linie auf die präzise Verwendung von Fibonacci-Retracements in Kombination mit Konzepten wie Preisverschiebung, Liquidität und Risikominderung und bietet Händlern eine objektive Möglichkeit, effiziente Einstiegspunkte mit ausgezeichneten Risiko-Ertrags-Verhältnissen zu finden.





IDEALE RETRACEMENT-STRUKTUR

Die OTE basiert auf der Idee, dass der Preis nach einer signifikanten Richtungsbewegung dazu neigt, sich auf bestimmte Bereiche zurückzuziehen, bevor er seine vorherrschende Entwicklung fortsetzt. Der Bereich zwischen den Fibonacci-Retracement-Niveaus von 62 % und 79 % gilt als optimaler Einstiegspunkt, da sich hier die gemeinsamen Bereiche der Liquidität und Mitigation konzentrieren, die von institutionellen Akteuren hinterlassen wurden. Dieses Fenster bietet ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Effizienz und ermöglicht es Händlern, mit engen Stopps und breiten Zielen zu operieren.





LIQUIDITÄT UND UNGLEICHGEWICHT IM OTE-KONTEXT

Damit die OTE validiert werden kann, betont ICT die Bedeutung der Analyse des Liquiditätsflusses. Der Kurs versucht oft, frühere Hochs oder Tiefs zu erreichen, bevor er sich in der OTE-Zone umkehrt, was ein günstiges Umfeld für Einstiegsmöglichkeiten schafft. Darüber hinaus sollten Händler Ungleichgewichte oder Fair-Value-Lücken beobachten, die während des Rückgangs tendenziell wieder auftauchen und als zusätzliche Bestätigung dafür dienen, dass sich der Kurs neu positioniert, um seinen primären Trend wieder aufzunehmen.





BESTÄTIGUNG UND AUSFÜHRUNG DES EINSTIEGS

Die Ausführung eines OTE hängt nicht nur vom Retracement ab, sondern erfordert auch Kursbestätigungen, die auf eine bevorstehende Umkehr hindeuten. ICT empfiehlt, auf interne Strukturbrüche (iBOS), klare Ablehnungen und das Kerzenverhalten in der Zone von Interesse zu achten. Nach der Bestätigung kann der Einstieg mit einem Stop unterhalb oder oberhalb des kritischen Retracement-Niveaus und Zielen auf Basis der zukünftigen Liquidität erfolgen, was strukturierte Trades im Einklang mit dem institutionellen Marktverhalten ermöglicht.





Dieser Experte verwendet außerdem einen Korb von Indikatoren als Grundlage, wobei der wichtigste ein einzigartiger und exklusiver Indikator ist, der vom Entwickler erstellt und optimiert wurde.