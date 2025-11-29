DUO Gold BitCoin ict optimal

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Bu Uzman Danışman, özellikle kendi kullanımınız için tasarlanmış, geliştirilmiş ve optimize edilmiştir.





Bu, GOLD or BITCOIN sembolündeki en iyi ve en büyük fırsatlardan, trendin tüm aşamalarında, baştan sona, H1 zaman diliminde ve MT5 platformunda yararlanmak için güçlü bir Uzman Danışmandır (EA).

Son 3 yıldaki geriye dönük testlerde etkileyici doğruluk, performans ve tutarlılık.

EA bir avcı, bir keskin nişancı gibi çalışır, fiyat hareketini, gücünü ve trendini analiz eder, sabırla işini son derece hassas bir şekilde yapmak için en iyi fırsatları bekler.

EA, ICT OPTIMAL TRADING ENTRY stratejilerine dayanır ve birçok yerel ve tescilli göstergeyi de kullanır.





Temel özellikler:

Bu EA, fiyat hareketini sürekli olarak analiz eder ve en iyi fırsatları belirlediğinde, tek bir sınırlı emir gönderir, böylece bir pozisyon açar.

Her pozisyonun başlangıçtan itibaren sabit bir Kar Hedefi (TP) ve sabit bir Zarar Durdurma (SL) seviyesi vardır.

Lot ayrıca girdilerden otomatik olarak hesaplanır ve belirlenir.

Her Zaman Güvenlik: Bu EA çok GÜVENLİDİR, Izgara, Martingale veya Hedge stratejilerini KULLANMAZ. Tüm işlemlerin işlem başına yalnızca bir girişi vardır ve sert bir stop loss ile korunur.

Bu EA, yüksek etkili HABERLERE (FOMC, FED, Bordro, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA veya RBNZ) veya diğer ani fiyat hareketlerine karşı çok güçlü DİRENÇLİDİR. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok, EA kendini korur.





Üç Çalışma Modu:



Sabit Lot: Giriş alanlarına istediğiniz sabit lotu girebilirsiniz.

Sabit Kar: Giriş alanlarına istediğiniz kar tutarını USD cinsinden girebilirsiniz. Bu tutar sabit olacak ve lot otomatik olarak hesaplanacaktır.

Otomatik Lot: Giriş alanlarına Hedef Kar olarak kullanılacak bakiyenin yüzdesini girebilirsiniz.





Nasıl kurulur:

Bu EA'yı indirin, Tüm çiftlerin (GOLD or BITCOIN) Piyasa İzleme'de olduğundan emin olun (Ctrl+M), H1 zaman diliminde (GOLD or BITCOIN) grafiğine sahip olun, Bu EA'yı (GOLD or BITCOIN) grafiğine yerleştirin, Parametreleri aşağıda gösterildiği gibi kontrol edin ve ayarlayın, Etkinleştirmek için Tamam'a tıklayın, Bitti!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Özelleştirmek isterseniz, bu parametreler vardır:

[#01] Sihirli Sayı,

[#02] Çalışma Modu (Sabit Lot veya Sabit Kar veya Otomatik Lot),

--- [#02] Sabit Lot ise,

--- [#02] Sabit Kar (USD) ise,

--- [#02] Otomatik Lot ise,

[#06] Yorum,

[#07] Sonek.





Bu uzmanın ana stratejisi şudur - ICT Optimal Trading Entry (OTE) - by Michael J. Huddleston





ICT (Inner Circle Trader) tarafından geliştirilen Optimal Trading Entry (OTE) tekniği, halihazırda belirlenmiş bir fiyat yapısı içinde yüksek olasılıklı tersine dönüş noktalarını belirlemek için tasarlanmış bir giriş yöntemidir. Bu teknik, öncelikle Fibonacci geri çekilmelerinin hassas kullanımına dayanır ve fiyat kayması, likidite ve risk azaltma gibi kavramlarla birleştirilerek, yatırımcılara mükemmel risk-getiri oranlarına sahip verimli girişler bulmak için objektif bir yol sunar.





İDEAL GERİ ÇEKİLME YAPISI

OTE, önemli bir yönlü hareketin ardından, fiyatın baskın yörüngesine devam etmeden önce belirli alanlara geri çekilme eğiliminde olduğu fikrine dayanır. 62% ve 79% Fibonacci geri çekilme seviyeleri arasındaki bölge, kurumsal oyuncuların geride bıraktığı ortak likidite ve hafifletme alanlarını yoğunlaştırdığı için optimal giriş noktası olarak kabul edilir. Bu pencere, güvenlik ve verimlilik arasında bir denge sağlar ve yatırımcıların sıkı stoplar ve geniş hedeflerle işlem yapmalarına olanak tanır.





OTE BAĞLAMINDA LİKİDİTE VE DENGESİZLİK

OTE'nin geçerliliğinin doğrulanması için ICT, likidite akışını analiz etmenin önemini vurgular. Fiyat, OTE bölgesinde tersine dönmeden önce genellikle önceki yüksek veya düşük seviyeleri aşmaya çalışır ve bu da girişler için elverişli bir ortam yaratır. Ayrıca, yatırımcılar geri çekilme sırasında yeniden gözden geçirilme eğiliminde olan dengesizlikleri veya gerçeğe uygun değer farklarını gözlemlemelidir, bu da fiyatın ana trendini sürdürmek için yeniden konumlandığını doğrulayan ek bir unsurdur.





GİRİŞİN ONAYLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİ

OTE'nin yürütülmesi yalnızca geri çekilmeye bağlı değildir; aynı zamanda yakın bir tersine dönüşü gösteren fiyat onayları da gerektirir. ICT, ilgi alanındaki bölgede iç yapı kırılmalarını (iBOS), açık reddetmeleri ve mum çubuğu davranışlarını izlemeyi önerir. Onaylandıktan sonra, giriş, kritik geri çekilme seviyesinin altında veya üstünde bir stop ile ve gelecekteki likiditeye dayalı hedeflerle yapılabilir, bu da kurumsal piyasa davranışına uygun yapılandırılmış işlemler yapılmasına olanak tanır.





Bu uzman ayrıca bir dizi göstergeyi temel alır; bunlardan en önemlisi, geliştirici tarafından oluşturulan ve optimize edilen benzersiz ve özel bir göstergedir.