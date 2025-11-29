DUO Gold BitCoin ict optimal

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Questo Expert Advisor è stato progettato, sviluppato e ottimizzato appositamente per il vostro utilizzo.





Questo è un potente Expert Advisor (EA) per sfruttare le migliori e più grandi opportunità nel simbolo GOLD or BITCOIN, in tutte le fasi del trend, dall'inizio alla fine, sul timeframe H1 e sulla piattaforma MT5.

Precisione, performance e coerenza impressionanti nei backtest degli ultimi 3 anni.

L'EA lavora come un cacciatore, un cecchino, analizzando il movimento del prezzo, la sua forza e la sua tendenza, aspettando pazientemente le migliori opportunità per fare il suo lavoro con estrema precisione.

L'EA si basa sulle strategie ICT OPTIMAL TRADING ENTRY e utilizza anche molti indicatori nativi e proprietari.





Caratteristiche principali:

Questo EA analizza continuamente il movimento dei prezzi e quando identifica le migliori opportunità, invia un singolo ordine limitato, aprendo così una posizione.

Ogni posizione ha un Take Profit (TP) fisso e uno Stop Loss (SL) fisso impostati fin dall'inizio.

Anche il lotto viene calcolato e determinato automaticamente in base agli input.

Sicurezza sempre: Questo EA è molto sicuro, NON utilizza strategie Grid, Martingale o Hedge. Tutte le operazioni hanno una sola entrata per operazione e sono protette da un rigido stop loss.

Questo EA è molto resistente alle notizie ad alto impatto (FOMC, FED, Payroll, BCE, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o a qualsiasi altro movimento brusco dei prezzi. Non è necessario fare nulla, l'EA si protegge da solo.





Tre modalità operative:



Lotto fisso: è possibile inserire il lotto fisso desiderato nei campi di immissione dati.

Profitto fisso: è possibile inserire l'importo di profitto in USD desiderato nei campi di immissione dati. Tale importo sarà fisso e il lotto verrà calcolato automaticamente.

AutoLot: è possibile inserire la percentuale del saldo che verrà utilizzata come profitto target nei campi di immissione dati.





Come si installa:

Scaricate questo EA, Assicurarsi che tutte le coppie (GOLD or BITCOIN) siano nel Market Watch (Ctrl+M), Avere il grafico (GOLD or BITCOIN) sul timeframe H1, Posizionare questo EA sul grafico (GOLD or BITCOIN), Controllare e regolare i parametri come mostrato di seguito, Fare clic su OK per attivare, Fatto!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Se volete personalizzare, ci sono questi parametri:

[#01] Numero magico,

[#02] Modalità operativa (Lotto fisso o Profitto fisso o Lotto automatico),

--- Se [#02] è Lotto fisso,

--- Se [#02] è Profitto fisso (USD),

--- Se [#02] è Lotto automatico,

[#06] Commento,

[#07] Suffisso.





Mi impegno a ottimizzare e migliorare continuamente tutti i miei EA per offrire a voi e a me la migliore esperienza di trading possibile. Riceverete tutti gli AGGIORNAMENTI GRATUITI e aggiungerò nuove funzionalità all'EA in base ai suggerimenti dei clienti.





La strategia principale di questo esperto è - ICT Optimal Trading Entry (OTE) - by Michael J. Huddleston





La tecnica Optimal Trading Entry (OTE), sviluppata da ICT (Inner Circle Trader), è un metodo di ingresso progettato per identificare punti di inversione altamente probabili all'interno di una struttura di prezzo già consolidata. Si basa principalmente sull'uso preciso dei ritracciamenti di Fibonacci, combinato con concetti quali lo spostamento dei prezzi, la liquidità e la mitigazione, offrendo ai trader un modo oggettivo per trovare ingressi efficienti con eccellenti rapporti rischio/rendimento.





STRUTTURA DI RITRACCIAMENTO IDEALE

L'OTE si basa sull'idea che, dopo un movimento direzionale significativo, il prezzo tende a ritirarsi in aree specifiche prima di continuare nella sua traiettoria predominante. La zona compresa tra i livelli di ritracciamento di Fibonacci del 62% e del 79% è considerata il punto di ingresso ottimale perché concentra le aree comuni di liquidità e mitigazione lasciate dagli operatori istituzionali. Questa finestra offre un equilibrio tra sicurezza ed efficienza, consentendo ai trader di operare con stop stretti e obiettivi ampi.





LIQUIDITÀ E SQUILIBRIO NEL CONTESTO OTE

Affinché l'OTE sia convalidato, l'ICT sottolinea l'importanza di analizzare il flusso di liquidità. Il prezzo spesso cerca di superare i massimi o i minimi precedenti prima di invertire la tendenza nella zona OTE, creando un ambiente favorevole per gli ingressi. Inoltre, i trader dovrebbero osservare gli squilibri o i divari di fair value, che tendono a essere rivisitati durante il pullback, fungendo da ulteriore conferma che il prezzo si sta riposizionando per riprendere il suo trend primario.





CONFERMA ED ESECUZIONE DELL'ENTRATA

L'esecuzione di un OTE non si basa esclusivamente sul ritracciamento, ma richiede anche conferme del prezzo che indichino un'inversione imminente. L'ICT suggerisce di prestare attenzione alle rotture interne della struttura (iBOS), ai rifiuti chiari e al comportamento delle candele nella zona di interesse. Una volta confermato, l'ingresso può essere effettuato con uno stop posto al di sotto o al di sopra del livello critico di ritracciamento e obiettivi basati sulla liquidità futura, consentendo operazioni strutturate in linea con il comportamento del mercato istituzionale.





Questo esperto utilizza anche un paniere di indicatori come base, il principale dei quali è un indicatore unico ed esclusivo, creato e ottimizzato dallo sviluppatore.