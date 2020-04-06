DUO Gold BitCoin ict optimal

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - 本智能交易系统专为您的使用而设计、开发和优化。





这是一款功能强大的智能交易系统 (EA)，可在 H1 时间框架和 MT5 平台上，在美元兑加元 (GOLD or BITCOIN) 符号的所有趋势阶段，自始至终利用最佳和最大的机会。

在过去 3 年的回溯测试中，其准确性、性能和一致性令人印象深刻。

该 EA 就像一个猎人、一个狙击手，分析价格走势、力度和趋势，耐心等待最佳时机，极其精准地完成任务。

该 EA 以 ICT OPTIMAL TRADING ENTRY 策略为基础，还使用了许多本地专有指标。





主要特点

该 EA 会持续分析价格走势，一旦发现最佳机会，就会发送一个有限订单，从而建立头寸。

每个仓位在开仓时就已设定好固定的止盈（TP）和止损（SL）点位。

手数也是根据输入自动计算和确定的。

始终安全： 该 EA 非常安全，不使用网格、马丁格尔或对冲策略。每笔交易只有一次进场机会，并有严格的止损保护。

该 EA 对影响较大的新闻（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA 或 RBNZ）或任何其他突然的价格变动具有很强的抵御能力。你不需要做任何事情，EA 会自我保护。





三种操作模式：



固定仓位：您可以在输入框中输入所需的固定仓位。

固定利润：您可以在输入框中输入所需的利润金额（以美元为单位）。该金额将保持固定，仓位将自动计算。

自动仓位：您可以在输入框中输入作为目标利润使用的账户余额百分比。





如何安装

下载此 EA、 确保所有货币对（GOLD or BITCOIN）都在 Market Watch（Ctrl+M）中、 将 (GOLD or BITCOIN) 图表设置为 H1 时间框架、 将此 EA 放置在 (GOLD or BITCOIN) 图表上、 检查并调整参数，如下图所示、 单击 “确定 ”激活、 完成！





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - 如果您想自定义，可以使用以下参数：

[#01] 魔法数字，

[#02] 操作模式（固定仓位或固定利润或自动仓位），

--- 如果 [#02] 为固定仓位，

--- 如果 [#02] 为固定利润（美元），

--- 如果 [#02] 为自动仓位，

[#06] 评论，

[#07] 后缀 。





我致力于不断优化和改进我的所有 EA，为您和我提供最好的交易体验。您将免费收到所有更新，我还会根据客户建议为 EA 添加新功能。





该专家的主要策略是 - ICT Optimal Trading Entry (OTE) - by Michael J. Huddleston





最优交易入场点（OTE）技术由ICT（核心圈交易者）开发，是一种旨在识别已形成价格结构中高概率反转点的入场方法。该方法主要依托斐波那契回撤位的精准运用，结合价格位移、流动性及风险缓释等概念，为交易者提供客观高效的入场路径，实现卓越的风险回报比。





理想回撤结构

OTE理论基于这样的认知：在显著趋势性行情后，价格往往会回撤至特定区域后延续主趋势。62%至79%斐波那契回撤区间被视为最佳入场点，因该区域集中了机构投资者留下的流动性与缓冲空间。此窗口兼顾安全与效率，使交易者能设置紧止损与宽目标位。





OTE框架下的流动性与失衡分析

要验证OTE策略，ICT强调必须分析流动性流向。价格常在OTE区域触及历史高低点后反转，形成理想入场时机。此外，交易者应关注失衡或公允价值缺口——这些区域往往在回调时被重新测试，可作为价格重整阵脚以恢复主趋势的额外确认信号。





入场确认与执行

执行OTE策略不仅依赖回调，更需价格确认信号表明即将反转。ICT建议关注目标区域内的结构性内部突破（iBOS）、明确的拒绝信号及K线形态表现。确认后，可在关键回调位下方或上方设置止损位，并根据未来流动性设定目标位，从而构建符合机构市场行为的结构化交易。





该专家策略还基于一组指标体系，核心指标为开发者自主研发并优化的独家专属指标。