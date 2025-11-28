EA Pips Hunter

Bevor wir zu den technischen Details kommen, gibt es zwei Dinge, die du wissen musst:

  • PipsHunter wird durch ein echtes Monitoring-Signal mit realem Geld bestätigt. Der EA läuft seit mehreren Monaten auf einem echten Konto (Pepperstone), und das Monitoring ist vollständig öffentlich. Keine Simulationen, keine versteckten Konten, keine „perfekten Backtests“ – echte Handelsergebnisse bestätigen die tatsächliche Performance.
  • Backtests sind zu 100% ehrlich. Kein Curve-Fitting, keine Manipulation historischer Daten, kein unrealistisches Modellieren. Das, was du im Strategietester siehst, entspricht exakt dem Verhalten des EAs im realen Handel. Keine Magie, keine Goldstaub-Tricks – nur eine zeiterprobte Strategie, die sowohl im Live-Handel als auch im Tester funktioniert. Aus diesem Grund ist PipsHunter einer der transparentesten und ehrlichsten Expert Advisors auf dem MQL5-Markt, entwickelt nach einem einzigen Prinzip: sichere, stabile, reale Handelssysteme ohne künstliche „Booster“ aufzubauen.
  • Dieser Roboter ist nicht nur sicher – er ist supersicher, dank strikter Stop-Loss-Absicherung und dem vollständigen Verzicht auf Martingale und Averaging.

Kernstrategie: Intraday-Scalping + Swing-Reversal-Logik

  • PipsHunter kombiniert zwei professionelle Handelsansätze in einer Engine: DayTrading-Logik – Erfassung von Intraday-Schwankungen – und SwingReversal-Logik – präzise Einstiege bei korrektiven Rücksetzern.
  • Jeder Käufer erhält Set-Dateien zur Erstellung von drei verschiedenen Portfolios: "Katana", "Knife" und "Razor". Dadurch kannst du verschiedene Einstellungskombinationen auf deinem Handelskonto simulieren und deine Ergebnisse maximal diversifizieren.
  • Alles funktioniert auf dem M15-Zeitrahmen, was schnellen und strukturierten Handel ermöglicht, ohne Positionen mehrere Tage zu halten.
  • Durchschnittliche Haltedauer: etwa 17 Stunden. Kein langes Warten, keine Trendrisiko-Akkumulation.
  • Kein Martingale, kein Grid, kein Averaging – niemals.
  • Jeder Trade ist durch einen festen Stop-Loss geschützt.
  • Der dynamische Stop-Loss-Algorithmus reduziert Verluste in schnellen Märkten.
  • Nicht empfindlich gegenüber dem Spread (RAW/ECN empfohlen, aber nicht erforderlich).
  • Funktioniert bei jedem Broker weltweit (USA, EU, UK, Asien).
  • Vollständig FIFO-konform.
  • Funktioniert mit jedem Hebel (1:30 bis 1:1000).
  • Mindestkapital ab 200 USD.

Warum Trader PipsHunter wählen

  • Echtes Monitoring bestätigt die Stabilität.
  • Daher sollte eine große Menge Signalhistorie im Kurschart sichtbar sein. Backtests spiegeln authentisches Handelsverhalten wider.
  • Nicht abhängig von künstlicher Optimierung.
  • Intraday-Struktur vermeidet lange Trendexposition.
  • Zwei kombinierte Strategien erhöhen die Anpassungsfähigkeit.
  • Supersichere Ausführung mit strenger Risikokontrolle.
  • Funktioniert bei jedem Broker, jedem Hebel, jeder Region.

Wichtiger Hinweis

Auch wenn kein EA das Marktrisiko vollständig eliminieren kann, wurde PipsHunter so entwickelt, dass er katastrophale Szenarien vermeidet – durch feste Stop-Loss-Absicherung und den Verzicht auf gefährliche Methoden wie Martingale oder Averaging.

Fazit

PipsHunter ist ein sauberes, ehrliches, transparentes Intraday-System für Trader, die Folgendes suchen:

  • Stabilität
  • Sicherheit
  • Echtes Monitoring
  • Keine Tricks
  • Kein Curve-Fitting

Wenn du echten algorithmischen Handel ohne Hype schätzt – PipsHunter ist für dich gemacht!


Bewertungen 6
DozerTrader
94
DozerTrader 2025.11.29 01:46 
 

Got this at launch because Ihor is simply that good at creating reversion EAs. Keen to test this one out as well before adding to my portfolio proper. So far from backtests seems like Razor is the one with best Return/DD and decent CAGR and net profit, and knife is most diversified. will test more and see. and is good to note that Ihor does not simply abandon his previous EAs, he constantly updates them too while creating new ones. When does he sleep? nobody knows...one thing though Ihor, would be good if you can consolidate all the forex pairs into one chart so that we only need to open one chart and load one set file (you can combine the set files into 1 set file with different symbol fields), this way my VPS wont be overloaded running way too many charts because many of us run several of your EAs...

Kali
329
Kali 2025.12.25 17:30 
 

Great EA, but agree with the others that charts need to be consolidated into one. My VPS cannot handle it otherwise. I will update my review when this feature is included.

liganss
531
liganss 2025.12.15 19:42 
 

I noticed an issue, there seems to be no spread filter. During periods of low liquidity, the spreads become excessively wide, and many positions are closed when the spread is large. Trades that should have been closed at breakeven end up incurring losses due to the wide spread, resulting in liquidation at unreasonable price levels.

