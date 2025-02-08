Maximus Forex Gladius usdcad divergence patterns

5

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert.


Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im USDCAD-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform.

Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre.

Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preisbewegung, ihre Stärke und den Trend analysiert und geduldig auf die besten Gelegenheiten wartet, um seine Arbeit mit äußerster Präzision zu erledigen.

Der EA basiert auf den DIVERGENCE PATTERNS-Strategien und verwendet auch viele eigene und proprietäre Indikatoren.


LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247

LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242


Hauptmerkmale:

Dieser EA analysiert kontinuierlich die Kursbewegungen, und wenn er die besten Gelegenheiten erkennt, sendet er eine einzige limitierte Order und eröffnet damit eine Position.

Jede Position hat von Anfang an einen festen Take Profit (TP) und einen festen Stop Loss (SL).

Das Lot wird ebenfalls automatisch aus den Eingaben berechnet und festgelegt.

Immer sicher: Dieser EA ist sehr SICHER, er verwendet KEINE Grid-, Martingale- oder Hedge-Strategien. Alle Trades haben nur einen Eintrag pro Trade und sind durch einen harten Stop-Loss geschützt.

Dieser EA ist seine sehr starke RESILIENT auf High-Impact NEWS (FOMC, FED, Payroll, EZB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA oder RBNZ) oder jede andere abrupte Preisbewegungen. Sie brauchen nichts zu tun, der EA schützt sich selbst.


Drei Betriebsmodi:

Feste Lotgröße: Sie können die gewünschte feste Lotgröße in die Eingabefelder eingeben.

Fester Gewinn: Sie können den gewünschten Gewinnbetrag in USD in die Eingabefelder eingeben. Dieser Betrag wird festgesetzt und die Lotgröße wird automatisch berechnet.

AutoLot: Sie können den Prozentsatz des Guthabens, der als Zielgewinn verwendet werden soll, in die Eingabefelder eingeben.


Wie zu installieren:

  1. Laden Sie diesen EA herunter,
  2. Stellen Sie sicher, dass alle Paare (USDCAD) in der Marktbeobachtung sind (Strg+M),
  3. Stellen Sie den (USDCAD) Chart auf den H1-Zeitrahmen,
  4. Platzieren Sie diesen EA auf dem (USDCAD) Chart,
  5. Überprüfen Sie die Parameter und passen Sie sie wie unten gezeigt an,
  6. Klicken Sie zum Aktivieren auf OK,
  7. Geschafft!


    INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Wenn Sie den EA anpassen möchten, gibt es diese Parameter:

    • [#01] Magische Zahl,
    • [#02] Betriebsmodus (Feste Lotgröße oder Fester Gewinn oder AutoLot),
    •   ---   Wenn [#02] Fixed Lot ist,
    •   ---   Wenn [#02] Fixed Profit (USD) ist,
    •   ---   Wenn [#02] AutoLot ist,
    • [#06] Kommentar,
    • [#07] Suffix.


    Ich bin bestrebt, alle meine EAs ständig zu optimieren und zu verbessern, um Ihnen und mir die bestmögliche Handelserfahrung zu bieten. Sie erhalten alle UPDATES KOSTENLOS und ich füge dem EA auch neue Funktionen hinzu, die auf Kundenvorschlägen basieren.


    Die Hauptstrategie dieses Experten ist - DIVERGENCE PATTERNS - von Charles Dow


    Eine Divergenz liegt vor, wenn sich der Preis eines Vermögenswerts in eine Richtung bewegt, ein Indikator wie RSI oder MACD jedoch in die entgegengesetzte Richtung. Diese Differenz zwischen Preis und Indikator kann ein Zeichen dafür sein, dass sich der aktuelle Trend bald ändern könnte. Experten verwenden Divergenzmuster, um potenzielle Umkehrungen oder Fortsetzungen auf dem Markt zu erkennen.

    Ein Beispiel:

    • Bei einer zinsbullischen Divergenz erreicht der Kurs niedrigere Tiefststände, der Indikator jedoch höhere Tiefststände. Das bedeutet, dass der Verkaufsdruck schwächer wird, obwohl der Kurs fällt, und dass eine Aufwärtsbewegung bevorstehen könnte.
    • Bei einer bärischen Divergenz erreicht der Kurs höhere Hochs, der Indikator jedoch niedrigere Hochs. Dies deutet darauf hin, dass die Kaufkraft abnimmt und der Kurs bald fallen könnte.
    • In tendenziellen Märkten: Versteckte Divergenzmuster bestätigen, dass sich der Trend fortsetzen wird. In einem Aufwärtstrend kann eine Aufwärtsdivergenz beispielsweise darauf hindeuten, dass der Trend weiterhin stark ist.
    • In seitwärts tendierenden Märkten: Regelmäßige Divergenzen sind nützlich, um Umkehrungen zu erkennen, wenn sich der Kurs innerhalb einer Spanne ohne klare Richtung bewegt.


    REGELMÄSSIGE BULLISCHE DIVERGENZ

    Die Bildung von niedrigeren Tiefstständen im Kurs und höheren Tiefstständen im Oszillator wird als bullische Divergenz bezeichnet. Bei dieser Art von Divergenz des Oszillators kehrt der Kurs von einem Abwärtstrend in einen Aufwärtstrend um. Eine bullische Divergenz ist ein Hinweis auf eine Trendumkehr.


    REGELMÄSSIGE BÄRISCHE DIVERGENZ

    Die Bildung von höheren Hochs im Kurs und niedrigeren Hochs im Oszillator wird als bärische Divergenz bezeichnet. Sie bedeutet, dass die Käufer schwächer werden und die Verkäufer sich darauf vorbereiten, in den Markt einzutreten. Dies führt zu einer Trendumkehr des Kurses vom Aufwärtstrend zum Abwärtstrend. Eine bärische Divergenz ist ein Zeichen für eine Trendumkehr.


    VERSTECKTE ZINSBULLISCHE DIVERGENZ

    Wenn der Oszillator ein niedrigeres Tief bildet, der Kurs aber ein höheres Tief auf dem Chart ausbildet, wird diese Art von Divergenz als versteckte bullische Divergenz bezeichnet. Sie deutet darauf hin, dass die Käufer stärker werden und sich der vorherige Aufwärtstrend fortsetzen wird. Eine versteckte bullische Divergenz ist ein Zeichen für eine Trendfortsetzung.


    VERSTECKTE BÄRISCHE DIVERGENZ

    Wenn der Oszillator ein höheres Hoch bildet und der Kurs ein niedrigeres Hoch bildet, wird diese Art von Divergenz als versteckte bärische Divergenz bezeichnet. Sie führt zu einer Fortsetzung des Abwärtstrends, da mehr Verkäufer auf den Markt zurückkehren. Versteckte bärische Divergenz ist ein Hinweis auf eine Trendfortsetzung.


    Dieser Experte verwendet auch einen Korb von Indikatoren als Grundlage, wobei der Hauptindikator ein einzigartiger und exklusiver Indikator ist, der vom Entwickler erstellt und optimiert wurde.


    Bewertungen 1
    Gabriel Saletti Pinotti
    338
    Gabriel Saletti Pinotti 2025.06.26 18:31 
     

    Damian is an excellent developer who provides fast and efficient support. He is always willing to help and answer all your questions. I have added his EAs to my portfolio and will be testing them on a live account over the coming months. So far, no issues at all. In backtests, the results are excellent with a relatively low drawdown.

    Empfohlene Produkte
    Risk Guard Pro
    Muniz Machado Thiago
    Experten
    RiskGuard PRO - Intelligente Verteidigung für ernsthafte Trader auf EURJPY M15 RiskGuard PRO ist ein hochleistungsfähiger Expert Advisor, der ausschließlich für das EURJPY-Paar im M15-Zeitrahmen entwickelt wurde und sich ganz auf Kapitalerhalt, fortschrittliches Risikomanagement und die strategische Ausführung mehrerer operativer Ansätze konzentriert. Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs wurde RiskGuard PRO mit einer proprietären Technologie und intelligenten Architektur entwickelt, die in der Lag
    Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
    Rodrigo Oliveira Malaquias
    Experten
    Der Inside Bar e ist eine Umkehr-/Fortsetzungskerzenformation und eines der am häufigsten gehandelten Kerzenmuster. Mit Robot F1 können Sie verschiedene Handelsstrategien konfigurieren, Day Trade oder Swing Trade, basierend auf dem Inside Bar als Ausgangspunkt. Für die Ausführung dieses Musters sind nur zwei Kerzen erforderlich. Robot F1 nutzt dieses äußerst effiziente Muster, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um die Operationen noch effektiver zu gestalten, verfügt er über Indikator
    Luna AI Pro MT5
    Profalgo Limited
    5 (1)
    Experten
    Promo starten: Nur 1 Exemplare für 399 $ erhältlich Endpreis: 2000$ Es wird nur eine begrenzte Anzahl verkaufter Exemplare dieses EA geben Entfesseln Sie die Kraft der künstlichen Intelligenz und bringen Sie Ihren Handel auf beispiellose Höhen mit dem   Luna AI Pro EA   , dem fortschrittlichsten „Mean Reverse“-Handelsroboter auf dem Markt. Dieses hochmoderne KI-gesteuerte System wurde sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger entwickelt und ist mit einer Vielzahl von Funktionen ausgest
    CalcWave
    Mohit Kumar
    Experten
    CalcWave EA: Eine robuste, indikatorfreie Handelslösung (nur für EURUSD daily & H1 chart) CalcWave ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der sich ausschließlich auf mathematische Modelle und Money-Management-Regeln stützt - es werden keine Chart-Indikatoren für die Handelsausführung verwendet. Gestützt auf über 20 Jahre Handelserfahrung behandelt dieser EA den Handel als ein Geschäft, nicht als Glücksspiel, und passt sich den dynamischen Märkten von heute an. Hauptmerkmale Verwendet
    RwTPro
    Joel Brito De Mesquita
    Experten
    RwTPro - Verwandeln Sie Ihr Daytrading-Geschäft mit absoluter Präzision Verlassen Sie sich nicht mehr auf Ihr Gefühl oder den Zufall! RwTPro wurde für Trader entwickelt, die mit professioneller Disziplin, Zuverlässigkeit und Sicherheit handeln wollen, ohne den Markt ständig beobachten zu müssen. Support und Fragen: WhatsApp +55 (85) 99276-1423 Was RwTPro einzigartig macht Intelligente Zielverwaltung Legen Sie Ihr Gewinnziel und Verlustziel fest und der Roboter passt sich automatisch an
    Indominous auto NASDAQ scalper
    Joao Paulo Casarin Lourenco
    Experten
    Dieser Expert Advisor ist einfach eine automatisierte Strategie, die keine Wunder vollbringen wird. Es ist genau das, was es als eine konsistente gute Strategie sein soll. Es macht keine overtrade, keine martingale, kein Raster, es wird nur Handel 1 Position zu einer Zeit, wenn die Bedingung erfüllt ist mit gewünschten Risiko pro Handel und Rückkehr größer als das Risiko. Über die Strategie: Es handelt sich um eine Scalper-Strategie für NASDAQ, die versucht, ein Stück der Intraday-Bewegung zu b
    SemisScalpel
    Andriy Sydoruk
    Experten
    Der SemiScalpel Expert Advisor ist ein Semi-Scalping-System, das den Markt mithilfe eines Oszillators analysiert. Bei Tests verwenden Sie den Modus "Every tick". Der Experte arbeitet nur mit Konten wie "Netting". Passen Sie StopLoss , TakeProfit , TrailingStart , TrailingBreakeven und TrailingStop an , um den Betriebsmodus des Systems festzulegen: Scalping oder Standard. Es werden einfache überkaufte/überverkaufte Niveaus verwendet. Sie können einen der Indikatoren verwenden (wählen Sie den Wert
    DUO Gold GbpUsd harmonic patterns
    Damiem Marchand De Campos
    Experten
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im GOLD or GBPUSD-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der d
    Uni Bot
    Andriy Sydoruk
    2.73 (33)
    Experten
    Uni Bot ist ein trendiger, mit einem neuronalen Netzwerk trainierter Bot. Ein Expertensystem, das auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das auf einer neuen, speziell entwickelten Architektur (T-INN) Target-IntelNeuroNet basiert. Damit diese Variante des Expert Advisors funktioniert, ist es nicht notwendig, die Datei des trainierten neuronalen Netzwerks herunterzuladen, da für die Benutzerfreundlichkeit des Forex-Bots mit neuronalem Netzwerk die meisten Benutzer eine Reihe von neuronalen Netzwe
    Forex Market Scalper
    Dzintars Jakovlevs
    Experten
    FOREX MARKET SCALPER ist ein hybrider Scalping-Roboter für Hedge-Konten. Wenn Sie es mögen, wenn Ihr Roboter ständig handelt und Sie gleichzeitig das Gefühl haben, dass Sie die volle Kontrolle haben, dann ist dieser Roboter perfekt für Sie! Keine psychologische Erschöpfung mehr, wenn beim manuellen Handel nach der Handelseröffnung der Marktpreis in die entgegengesetzte Richtung geht und Sie die ständigen Drawdowns leid sind. Dieser Roboter handelt in beide Richtungen gleichzeitig und Sie werden
    Stceffe
    Fernando Souza Mendes
    Experten
    Entdecken Sie die Zukunft des automatisierten Tradings mit STCEFFE - Ihrem Elite-Expert Advisor für MetaTrader 5 ! Präzision und Zuverlässigkeit: STCEFFE ist der neueste Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die Exzellenz im automatisierten Trading suchen. Dieser EA nutzt eine fortschrittliche Kombination technischer Indikatoren wie gleitender Durchschnitt , RSI, Bollinger-Bänder , ADX und Stochastik , um hochgenaue Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Kombiniertes Signalsystem: Im
    ScriptBot Plus MT5
    Fabio Luis Pretti
    5 (1)
    Experten
    ScriptBot+ ist ein robuster programmierbarer Roboter, der es dem Benutzer ermöglicht, seine Strategie schnell zu entwickeln, mit weniger Einschränkungen und einer Vielzahl von Untersystemen und Auslösern, die auf logischen Ausdrücken basieren. Nützlichkeit: Mit ScriptBot+ ist es möglich, eine Vielzahl von TEXTEN in logische Ausdrücke zu konvertieren. Diese Ausdrücke, die aus Operatoren , Variablen und Funktionen bestehen, ermöglichen es, Berechnungen mit Daten aus Indikatoren , Charts , Aufträ
    Trend Roc Waves Robot
    Ekaterina Saltykova
    Experten
    Suchen Sie einen EA, um Ihre Handelsstrategie auf dem Forex-Markt zu automatisieren? TrendRocWaves Robot - Ihr treuer Begleiter in der Welt des Handels! Dieser 100% automatisierte EA bietet einzigartige Funktionen: - arbeitet ausschließlich auf hohen Timeframes (H1,H2,H3,H4) für eine bestätigte Reaktion auf Marktveränderungen. - verwendet die beliebtesten und liquidesten Währungspaare wie EURUSD, GBPUSD mit minimalen Spreads und schneller Transaktionsausführung. - wendet eine Scalping-Methode
    Regression Channel Pro MT5
    Volodymyr Hrybachov
    Experten
    Der EA arbeitet auf dem linearen Regressionskanal. Der EA handelt von den Kanalgrenzen aus, hat die Funktion, den Drawdown auf dem Konto durch Überlappung unrentabler Aufträge zu reduzieren. Das Diagramm zeigt Informationen zum Gewinn an und zeichnet den Regressionskanal selbst. MT4-Version https://www.mql5.com/en/market/product/56494 OPTIONEN: PERIODE - die Anzahl der zu berechnenden Balken; COEFFICIENT - Koeffizient zum Berechnen von Kanalgrenzen; DEGREE - Art der Kanalkonstruktion; MIN_
    Bitcoin Striker M5X
    Krisztian Gulyas
    Experten
    **Bitcoin Striker M5X** ist ein Trading-Roboter, der **ausschließlich für BTCUSD im M5-Chart** optimiert wurde.   Er kombiniert ATR-basierte SL/TP-Levels, RSI-Trendlogik, Heikin-Ashi-Kerzen und einen adaptiven Choppiness-Filter. Gleichzeitig ist **immer nur eine Position geöffnet**, was das Risiko senkt und die Kontoführung vereinfacht. > ️ Hinweis: Auf anderen Symbolen kann die Strategie falsche Ergebnisse liefern. **Schnellstart**   1. *Algo Trading* in MT5 aktivieren.   2. **BTCUSD M5**
    Range bkt EA
    Fernando De Paljla Silva
    Experten
    Range-Bkt nutzt die Range-Breakout-Strategie, um potenzielle Renditen zu generieren, indem Ausbrüche auf der Grundlage von chartbasierten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zusammen mit Kerzen- und Preisanalysen analysiert werden, um ein Markteinstiegssignal zu identifizieren . Dieses Setup wird häufig von professionellen Händlern auf der ganzen Welt verwendet. Wenn Sie einen zuverlässigen EA suchen, ist Range-Bkt das Richtige für Sie. Range-Bkt verwendet keine AI, Martingale oder Grid, es w
    HMA Scalper Pro EA
    Vladimir Shumikhin
    5 (2)
    Experten
    HMA Scalper Pro EA     ist ein multifunktionaler Trading-Roboter für aktives Trading in den gefragtesten Finanzinstrumenten, darunter beliebte Währungspaare (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), Gold (XAU/USD), Öl (Brent, WTI) und Kryptowährungen (BTC, ETH, LTC und andere). Das Kernstück des Algorithmus ist eine modernisierte Version des Hull Moving Average (HMA), welche im Vergleich zu klassischen gleitenden Durchschnitten klarere Signale liefert. Der Experte reagiert flexibel auf kurz
    Stormer RSI 2
    Ricardo Rodrigues Lucca
    Experten
    Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
    Supply and Demand Price Action MT5 EA
    Allan Munene Mutiiria
    5 (2)
    Experten
    Der Supply and Demand Price Action MT5 EA ist ein automatisches Handelssystem für MetaTrader 5 Plattformen. Es identifiziert Angebots- und Nachfragezonen auf der Grundlage von Preiskonsolidierungsmustern und handelt, wenn die Zone erneut getestet wird (Taps). Dieser EA generiert Trades, wenn der Preis nach einem anfänglichen Ausbruch in gültige Zonen zurückkehrt, mit konfigurierbarem Risikomanagement. Wir haben ihn für Forex-Paare auf Zeitrahmen von M5 bis H1 entwickelt, aber Sie können ihn auc
    FREE
    Prime Trader
    Abderrahmane Benali
    Experten
    PrimeTrader EA - Intelligenz verfeinert PrimeTrader EA ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das für eine strukturierte Performance unter wechselnden Marktbedingungen entwickelt wurde. Durch die Verschmelzung mehrerer Analysemethoden in einem einzigen Entscheidungsrahmen konzentriert sich das System auf Präzision, Anpassungsfähigkeit und disziplinierte Ausführung. Das System verwaltet Trades intelligent vom Einstieg bis zum Ausstieg, wendet Schutzlogik und sitzungsbasierte Kon
    EMTB Gold Reaper
    Georgios Pseimadas
    3 (2)
    Experten
    EMTB GOLD REAPER - Advanced Multi-Filter Gold Trading EA Erleben Sie die Präzision eines professionellen Goldhandelssystems. Entwickelt für XAUUSD. Gebaut für Ergebnisse. Vergessen Sie Rätselraten und emotionales Handeln. Der EMTB GOLD REAPER ist ein hochpräziser Multi-Timeframe Expert Advisor , der ausschließlich für den Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde . Er kombiniert eine robuste Candlestick-Logik mit einem mehrschichtigen, konfigurierbaren Filtersystem , um Chancen mit hoher Wahrschein
    FREE
    Viking Forex Conqueror mt5 eurusd MACD conv diver
    Damiem Marchand De Campos
    5 (2)
    Experten
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im EURUSD-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preis
    PeakFlow
    Andre Cavalcante Tavares
    Experten
    EA PeakFlow AI Pro ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der auf der Grundlage des leistungsstarken High-Low-Indikators entwickelt wurde, um Ihre Gewinne zu maximieren. Entwickelt mit Algorithmen der Künstlichen Intelligenz und hochoptimierten Parametern, bietet dieser EA einen präzisen und effizienten Ansatz für den automatisierten Handel auf dem Finanzmarkt. Hauptmerkmale Hoch-Tief-Strategie: Nutzen Sie kritische Marktniveaus für optimierte Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Dynamischer Tra
    Ratio X Gold ML
    Mauricio Vellasquez
    Experten
    Ratio X Gold ML EA - Adaptives AI-Handelssystem für Gold (XAUUSD) FREE DOWNLOAD UNTIL DECEMBER 17th Wichtig: Der EA enthält einen eingebauten Validierungsmodus, um die MQL5 Markttests automatisch zu bestehen. Wechseln Sie nach der Installation in den ML-Modus für den Live-Handel. Überblick Ratio X Gold ML EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und ein hybrides KI-gesteuertes Modell und regelbasierte Logik verwendet. Er verbindet Deep
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Experten
    | Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.71 (234)
    Experten
    Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
    Ozymandias EA
    Jaime Furlan De Paula
    Experten
    Algotrading EA basiert auf Trendlogik und Preisbildung unter Verwendung von gewichteten linearen Durchschnitten LWMA. Die Berechnung wird von den aktuellsten Preisen beeinflusst, die ein höheres Gewicht in der Durchschnittsberechnung haben. Dieser Durchschnitt wird berechnet, indem jeder der Schlusskurse in einem bestimmten Zeitraum genommen und mit einem vorher festgelegten Gewichtungskoeffizienten multipliziert wird. Sobald die Position der Zeitperioden berücksichtigt wird, werden sie summier
    ReversiLot
    Kostiantyn Lytvyn
    Experten
    ReversiLot ist ein leistungsstarkes automatisiertes Handelswerkzeug auf der MetaTrader 5-Plattform, das für professionelle Händler und Investoren entwickelt wurde. Dieser Berater basiert auf einer Geldmanagementstrategie nach Martingale und kann sich an die Marktbedingungen anpassen. Hauptmerkmale: Dynamisches Lot-Management: Die anfängliche Losgröße wird auf der Grundlage des Risikoprozentsatzes der Einlage berechnet. Die Möglichkeit, die Losgröße durch Multiplikation nach jedem Verlustgeschäf
    Investopedia FIVE
    Joseph Anthony Aya-ay Yutig
    Experten
    Investopedia FIVE EA basiert auf diesem Artikel: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp HANDELSBEDINGUNGEN - Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unter dem X-Periode EMA und MACD im negativen Bereich liegt. - Warten Sie, bis der Kurs den EMA für den Zeitraum X überschreitet, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder dabei ist, von negativ nach positiv zu wechseln, oder innerhalb von fünf Balken in den positiven Bereich eingetreten
    Holeshot MAX
    Carter Kyle Capital Inc.
    Experten
    Holeshot Max – Ihr ultimativer Handelsbegleiter Holeshot Max ist nicht nur ein weiteres Handelstool; Es handelt sich um einen hochentwickelten Verbündeten, der es Händlern aller Erfahrungsstufen ermöglicht, die Märkte mit Leichtigkeit zu erobern. Holeshot Max basiert auf der leistungsstarken Metatrader 5-Plattform und ist mit einem maßgeschneiderten Aktienverwaltungssystem ausgestattet, das Ihnen die Kontrolle fest in die Hand gibt. Verabschieden Sie sich von Stress und Unsicherheit – mit Hole
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Experten
    Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (23)
    Experten
    LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.63 (19)
    Experten
    Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (17)
    Experten
    Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (88)
    Experten
    Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (11)
    Experten
    LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (5)
    Experten
    Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.85 (84)
    Experten
    Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Experten
    Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Experten
    Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Experten
    BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Experten
    Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Experten
    AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Experten
    Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (4)
    Experten
    Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Experten
    Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Experten
    Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (8)
    Experten
    Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Experten
    PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Experten
    PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Experten
    Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (29)
    Experten
    WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
    Ultimate Pulse
    Clifton Creath
    5 (2)
    Experten
    Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    Experten
    Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Experten
    How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Experten
    AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    3.93 (41)
    Experten
    Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    Experten
    Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.6 (10)
    Experten
    [guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    5 (26)
    Experten
    Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
    Weitere Produkte dieses Autors
    THOR Forex Hammer usdjpy mt5 ict power of three
    Damiem Marchand De Campos
    3.08 (13)
    Experten
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im USDJPY-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preis
    DUO Gold BitCoin ict optimal
    Damiem Marchand De Campos
    Experten
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im GOLD or BITCOIN-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der
    DUO Gold GbpUsd harmonic patterns
    Damiem Marchand De Campos
    Experten
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im GOLD or GBPUSD-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der d
    DUO Gold EurUsd ict killzones
    Damiem Marchand De Campos
    Experten
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im GOLD or EURUSD-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der d
    TAKI Forex Blade audusd smc choch
    Damiem Marchand De Campos
    Experten
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im AUDUSD-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preis
    Trojan Forex Hero mt5 nzdusd candlestick patterns
    Damiem Marchand De Campos
    4 (4)
    Experten
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im NZDUSD-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preis
    Spartan Forex Sword expert mt5 gbpusd
    Damiem Marchand De Campos
    5 (4)
    Experten
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im GBPUSD-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preis
    Viking Forex Conqueror mt5 eurusd MACD conv diver
    Damiem Marchand De Campos
    5 (2)
    Experten
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im EURUSD-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preis
    ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
    Damiem Marchand De Campos
    5 (3)
    Experten
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im EURJPY-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preis
    AXEL Forex Ultra Security audjpy mt5 ict optimal
    Damiem Marchand De Campos
    5 (1)
    Experten
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im AUDJPY-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preis
    NOUX Forex Shield gbpjpy mt5 ict fgv
    Damiem Marchand De Campos
    5 (1)
    Experten
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im GBPJPY-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preis
    ZYRO Forex Spear cadjpy ict ob order blocks
    Damiem Marchand De Campos
    5 (1)
    Experten
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im CADJPY-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preis
    Auswahl:
    Gabriel Saletti Pinotti
    338
    Gabriel Saletti Pinotti 2025.06.26 18:31 
     

    Damian is an excellent developer who provides fast and efficient support. He is always willing to help and answer all your questions. I have added his EAs to my portfolio and will be testing them on a live account over the coming months. So far, no issues at all. In backtests, the results are excellent with a relatively low drawdown.

    Antwort auf eine Rezension