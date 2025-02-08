Maximus Forex Gladius usdcad divergence patterns

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert.





Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im USDCAD-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform.

Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre.

Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preisbewegung, ihre Stärke und den Trend analysiert und geduldig auf die besten Gelegenheiten wartet, um seine Arbeit mit äußerster Präzision zu erledigen.

Der EA basiert auf den DIVERGENCE PATTERNS-Strategien und verwendet auch viele eigene und proprietäre Indikatoren.





LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242





Hauptmerkmale:

Dieser EA analysiert kontinuierlich die Kursbewegungen, und wenn er die besten Gelegenheiten erkennt, sendet er eine einzige limitierte Order und eröffnet damit eine Position.

Jede Position hat von Anfang an einen festen Take Profit (TP) und einen festen Stop Loss (SL).

Das Lot wird ebenfalls automatisch aus den Eingaben berechnet und festgelegt.

Immer sicher: Dieser EA ist sehr SICHER, er verwendet KEINE Grid-, Martingale- oder Hedge-Strategien. Alle Trades haben nur einen Eintrag pro Trade und sind durch einen harten Stop-Loss geschützt.

Dieser EA ist seine sehr starke RESILIENT auf High-Impact NEWS (FOMC, FED, Payroll, EZB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA oder RBNZ) oder jede andere abrupte Preisbewegungen. Sie brauchen nichts zu tun, der EA schützt sich selbst.





Drei Betriebsmodi:



Feste Lotgröße: Sie können die gewünschte feste Lotgröße in die Eingabefelder eingeben.

Fester Gewinn: Sie können den gewünschten Gewinnbetrag in USD in die Eingabefelder eingeben. Dieser Betrag wird festgesetzt und die Lotgröße wird automatisch berechnet.

AutoLot: Sie können den Prozentsatz des Guthabens, der als Zielgewinn verwendet werden soll, in die Eingabefelder eingeben.





Wie zu installieren:

Laden Sie diesen EA herunter, Stellen Sie sicher, dass alle Paare (USDCAD) in der Marktbeobachtung sind (Strg+M), Stellen Sie den (USDCAD) Chart auf den H1-Zeitrahmen, Platzieren Sie diesen EA auf dem (USDCAD) Chart, Überprüfen Sie die Parameter und passen Sie sie wie unten gezeigt an, Klicken Sie zum Aktivieren auf OK, Geschafft!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Wenn Sie den EA anpassen möchten, gibt es diese Parameter:

[#01] Magische Zahl,

[#02] Betriebsmodus (Feste Lotgröße oder Fester Gewinn oder AutoLot),

--- Wenn [#02] Fixed Lot ist,

--- Wenn [#02] Fixed Profit (USD) ist,

--- Wenn [#02] AutoLot ist,

[#06] Kommentar,

[#07] Suffix.





Ich bin bestrebt, alle meine EAs ständig zu optimieren und zu verbessern, um Ihnen und mir die bestmögliche Handelserfahrung zu bieten. Sie erhalten alle UPDATES KOSTENLOS und ich füge dem EA auch neue Funktionen hinzu, die auf Kundenvorschlägen basieren.





Die Hauptstrategie dieses Experten ist - DIVERGENCE PATTERNS - von Charles Dow





Eine Divergenz liegt vor, wenn sich der Preis eines Vermögenswerts in eine Richtung bewegt, ein Indikator wie RSI oder MACD jedoch in die entgegengesetzte Richtung. Diese Differenz zwischen Preis und Indikator kann ein Zeichen dafür sein, dass sich der aktuelle Trend bald ändern könnte. Experten verwenden Divergenzmuster, um potenzielle Umkehrungen oder Fortsetzungen auf dem Markt zu erkennen.

Ein Beispiel:

Bei einer zinsbullischen Divergenz erreicht der Kurs niedrigere Tiefststände, der Indikator jedoch höhere Tiefststände. Das bedeutet, dass der Verkaufsdruck schwächer wird, obwohl der Kurs fällt, und dass eine Aufwärtsbewegung bevorstehen könnte.

Bei einer bärischen Divergenz erreicht der Kurs höhere Hochs, der Indikator jedoch niedrigere Hochs. Dies deutet darauf hin, dass die Kaufkraft abnimmt und der Kurs bald fallen könnte.

In tendenziellen Märkten: Versteckte Divergenzmuster bestätigen, dass sich der Trend fortsetzen wird. In einem Aufwärtstrend kann eine Aufwärtsdivergenz beispielsweise darauf hindeuten, dass der Trend weiterhin stark ist.

In seitwärts tendierenden Märkten: Regelmäßige Divergenzen sind nützlich, um Umkehrungen zu erkennen, wenn sich der Kurs innerhalb einer Spanne ohne klare Richtung bewegt.





REGELMÄSSIGE BULLISCHE DIVERGENZ

Die Bildung von niedrigeren Tiefstständen im Kurs und höheren Tiefstständen im Oszillator wird als bullische Divergenz bezeichnet. Bei dieser Art von Divergenz des Oszillators kehrt der Kurs von einem Abwärtstrend in einen Aufwärtstrend um. Eine bullische Divergenz ist ein Hinweis auf eine Trendumkehr.





REGELMÄSSIGE BÄRISCHE DIVERGENZ

Die Bildung von höheren Hochs im Kurs und niedrigeren Hochs im Oszillator wird als bärische Divergenz bezeichnet. Sie bedeutet, dass die Käufer schwächer werden und die Verkäufer sich darauf vorbereiten, in den Markt einzutreten. Dies führt zu einer Trendumkehr des Kurses vom Aufwärtstrend zum Abwärtstrend. Eine bärische Divergenz ist ein Zeichen für eine Trendumkehr.





VERSTECKTE ZINSBULLISCHE DIVERGENZ

Wenn der Oszillator ein niedrigeres Tief bildet, der Kurs aber ein höheres Tief auf dem Chart ausbildet, wird diese Art von Divergenz als versteckte bullische Divergenz bezeichnet. Sie deutet darauf hin, dass die Käufer stärker werden und sich der vorherige Aufwärtstrend fortsetzen wird. Eine versteckte bullische Divergenz ist ein Zeichen für eine Trendfortsetzung.





VERSTECKTE BÄRISCHE DIVERGENZ

Wenn der Oszillator ein höheres Hoch bildet und der Kurs ein niedrigeres Hoch bildet, wird diese Art von Divergenz als versteckte bärische Divergenz bezeichnet. Sie führt zu einer Fortsetzung des Abwärtstrends, da mehr Verkäufer auf den Markt zurückkehren. Versteckte bärische Divergenz ist ein Hinweis auf eine Trendfortsetzung.





Dieser Experte verwendet auch einen Korb von Indikatoren als Grundlage, wobei der Hauptindikator ein einzigartiger und exklusiver Indikator ist, der vom Entwickler erstellt und optimiert wurde.



