AXEL Forex Ultra Security audjpy mt5 ict optimal

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert.





Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im AUDJPY-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform.

Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre.

Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preisbewegung, ihre Stärke und den Trend analysiert und geduldig auf die besten Gelegenheiten wartet, um seine Arbeit mit äußerster Präzision zu erledigen.

Der EA basiert auf den ICT OTE OPTIMAL TRADE ENTRY-Strategien und verwendet auch viele eigene und proprietäre Indikatoren.





Hauptmerkmale:

Dieser EA analysiert kontinuierlich die Kursbewegungen, und wenn er die besten Gelegenheiten erkennt, sendet er eine einzige limitierte Order und eröffnet damit eine Position.

Jede Position hat ein festes Ziel und einen festen Stop Loss, die von Anfang an festgelegt werden.

Das Lot wird ebenfalls automatisch aus den Eingaben berechnet und festgelegt.

Immer sicher: Dieser EA ist sehr SICHER, er verwendet KEINE Grid-, Martingale- oder Hedge-Strategien. Alle Trades haben nur einen Eintrag pro Trade und sind durch einen harten Stop-Loss geschützt.

Dieser EA ist seine sehr starke RESILIENT auf High-Impact NEWS (FOMC, FED, Payroll, EZB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA oder RBNZ) oder jede andere abrupte Preisbewegungen. Sie brauchen nichts zu tun, der EA schützt sich selbst.





Drei Betriebsmodi:



Feste Lotgröße: Sie können die gewünschte feste Lotgröße in die Eingabefelder eingeben.

Fester Gewinn: Sie können den gewünschten Gewinnbetrag in USD in die Eingabefelder eingeben. Dieser Betrag wird festgesetzt und die Lotgröße wird automatisch berechnet.

AutoLot: Sie können den Prozentsatz des Guthabens, der als Zielgewinn verwendet werden soll, in die Eingabefelder eingeben.





Wie zu installieren:

Laden Sie diesen EA herunter, Stellen Sie sicher, dass alle Paare (AUDJPY) in der Marktbeobachtung sind (Strg+M), Stellen Sie den (AUDJPY) Chart auf den H1-Zeitrahmen, Platzieren Sie diesen EA auf dem (AUDJPY) Chart, Überprüfen Sie die Parameter und passen Sie sie wie unten gezeigt an, Klicken Sie zum Aktivieren auf OK, Geschafft!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Wenn Sie den EA anpassen möchten, gibt es diese Parameter:

[#01] Magische Zahl,

[#02] Betriebsmodus (Feste Lotgröße oder Fester Gewinn oder AutoLot),

--- Wenn [#02] Fixed Lot ist,

--- Wenn [#02] Fixed Profit (USD) ist,

--- Wenn [#02] AutoLot ist,

[#06] Kommentar,

[#07] Suffix,

[#08] Maximale Positionen Anzahl (1 oder 2),

[#09] Strategie Nr. 1 (Ein oder Aus),

[#10] Strategie Nr. 2 (Ein oder Aus).





Ich bin bestrebt, alle meine EAs ständig zu optimieren und zu verbessern, um Ihnen und mir die bestmögliche Handelserfahrung zu bieten. Sie erhalten alle UPDATES KOSTENLOS und ich füge dem EA auch neue Funktionen hinzu, die auf Kundenvorschlägen basieren.





Die Hauptstrategie dieses Experten ist - ICT OTE OPTIMAL TRADE ENTRY - von Michael J. Huddleston





Sie ist Teil einer breiteren Palette von technischen Analysestrategien, die darauf abzielen, optimale Einstiegspunkte für den Kauf oder Verkauf auf den Finanzmärkten zu ermitteln. OTE basiert in erster Linie auf dem Fibonacci-Retracement und dem Konzept des Preisungleichgewichts und der Liquidität, wobei versucht wird, das Risiko-Ertrags-Verhältnis zu maximieren, indem man in strategisch definierte Zonen einsteigt, die von institutionellen Aktivitäten bevorzugt werden.

Die ICT OTE-Technik (Optimal Trade Entry) ist ein Ansatz der technischen Analyse, der dazu dient, die besten Zeitpunkte für den Einstieg in eine Kauf- oder Verkaufsoperation auf dem Finanzmarkt zu ermitteln. Diese Technik wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, und kombiniert Elemente der technischen Analyse und der Mathematik, um präzise Einstiegssignale zu liefern.





GRUNDLAGEN DER TECHNIK

OTE basiert auf der Idee, dass der Markt nach einer bedeutenden Kursbewegung dazu neigt, sich zurückzuziehen, bevor er sich in Richtung des vorherrschenden Trends weiterbewegt. Die Technik konzentriert sich auf bestimmte Fibonacci-Niveaus, insbesondere auf den Bereich zwischen 61,8 % und 79 %, der als „optimale Zone“ bezeichnet wird und an dem die Institute wahrscheinlich in den Markt einsteigen werden. Dieser Ansatz zielt darauf ab, den Einstieg des Händlers mit der institutionellen Aktivität zu synchronisieren und die Punkte zu nutzen, an denen eine Trendfortsetzung wahrscheinlicher ist.

Die ICT OTE-Technik basiert auf der Idee, dass Finanzmärkte identifizierbaren Mustern folgen. Durch die Analyse dieser Muster ist es möglich, Momente zu identifizieren, in denen die Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr oder -fortsetzung hoch ist. Die Technik verwendet eine Kombination technischer Indikatoren, wie gleitende Durchschnitte, relative Stärke-Indizes und Oszillatoren, um Einstiegssignale zu generieren.





INSTITUTIONELLER KONTEXT UND LIQUIDITÄT

Die Technik berücksichtigt auch das Verhalten von Finanzinstituten, die häufig auf der Grundlage von Liquiditäts- und Preisungleichgewichten operieren. ICT OTE fügt sich in diesen Kontext ein, indem es Bereiche identifiziert, in denen sich institutionelle Aufträge wahrscheinlich ansammeln, in der Regel in der Nähe von Restliquiditätszonen. Ein genaues Verständnis dieser Bereiche hilft den Händlern, verfrühte Eingaben zu vermeiden und ihre Geschäfte auf einen bedeutenden Auftragsfluss abzustimmen.





BEDINGUNGEN FÜR EINEN GÜLTIGEN OTE-EINTRAG

Damit ein auf der OTE-Technik basierender Einstieg gültig ist, müssen bestimmte technische Kriterien erfüllt sein, wie z. B. die Bildung einer günstigen Marktstruktur (z. B. signifikante Hochs oder Tiefs), die Bestätigung der Trendrichtung und das Zusammentreffen mit anderen Analyseinstrumenten wie Unterstützung, Widerstand oder früheren Ungleichgewichtsniveaus. Die Kombination dieser Elemente verbessert die Zuverlässigkeit des Einstiegs und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels.





Dieser Experte verwendet auch einen Korb von Indikatoren als Grundlage, wobei der Hauptindikator ein einzigartiger und exklusiver Indikator ist, der vom Entwickler erstellt und optimiert wurde.



