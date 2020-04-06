EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - このExpert Advisorは、あなた自身の使用のために特別に設計、開発、最適化されています。





これは (GOLD or BITCOIN) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。

過去3年間のバックテストにおいて、印象的な精度、パフォーマンス、一貫性。

このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。

このEAは ICT OPTIMAL TRADING ENTRY 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。





主な特徴

このEAは継続的に値動きを分析し、最良の機会を特定すると、単一の限定注文を送信し、ポジションを開きます。

すべてのポジションには、最初から固定されたテイクプロフィット（TP）とストップロス（SL）が設定されています。

ロットも入力から自動的に計算され決定されます。

常に安全です： このEAは非常に安全で、グリッド、マーチンゲール、ヘッジ戦略は使用しません。すべての取引は1回のみエントリーされ、ハードストップロスによって保護されています。

このEAは、インパクトの強いニュース（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA、RBNZ）やその他の突発的な値動きに対して非常に強い耐性を持っています。あなたは何もする必要はなく、EAが自動的に保護します。





3つのオペレーションモード:



固定ロット: 入力欄に希望の固定ロット数を入力できます。

固定利益: 入力欄に希望の利益額（USD）を入力できます。この金額は固定され、ロット数は自動的に計算されます。

オートロット: 入力欄に、ターゲット利益として使用する残高の割合を入力できます。





インストール方法

このEAをダウンロードしてください、 全てのペア (GOLD or BITCOIN) がマーケットウォッチ(Ctrl+M)にあることを確認する、 (GOLD or BITCOIN) チャートがH1タイムフレームであることを確認します、 このEAを (GOLD or BITCOIN) チャート上に置きます、 以下のようにパラメータをチェックし、調整します、 OKをクリックしてアクティブにします、 完了です！





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - カスタマイズしたい場合は、以下のパラメータがあります：

[#01] マジックナンバー,

[#02] 取引モード（固定ロットまたは固定利益またはオートロット）,

--- [#02]が固定ロットの場合、

--- [#02]が固定利益（USD）の場合、

--- [#02]がオートロットの場合、

[#06] コメント、

[#07] サフィックス 。





この専門家の主な戦略は - ICT Optimal Trading Entry (OTE) - by Michael J. Huddleston





ICT (Inner Circle Trader) によって開発された最適取引エントリー (OTE) 手法は、すでに確立された価格構造の中で、反転の可能性が非常に高いポイントを特定するために設計されたエントリー手法です。これは主に、フィボナッチリトレースメントの正確な使用と、価格変位、流動性、緩和などの概念を組み合わせており、トレーダーに、優れたリスク・リターン比率で効率的なエントリーを見つける客観的な方法を提供します。





理想的なリトレースメント構造

OTE は、大きな方向性のある動きの後、価格は特定の領域まで引き戻されてから、その主な軌道に再び進む傾向があるという考えに基づいています。62%から79%のフィボナッチ・リトレースメント水準間のゾーンは、機関投資家が残した流動性と緩和の共通領域が集中するため、最適なエントリーポイントと見なされます。この窓は安全性と効率性のバランスを提供し、トレーダーがタイトなストップと広いターゲットで取引することを可能にします。





OTEコンテキストにおける流動性と不均衡

OTEが有効化されるには、ICTは流動性フローの分析が重要だと強調する。価格はOTEゾーンで反転する前に、過去の最高値または最安値を再テストしようとする傾向があり、エントリーに有利な環境を作り出す。さらに、トレーダーは不均衡や適正価値ギャップを観察すべきである。これらは押し戻し時に再訪される傾向があり、価格が主要トレンドを再開するために再調整されていることを追加的に確認する役割を果たす。





エントリー確認と実行

OTEの実行は単なる押し戻しに依存せず、差し迫った反転を示す価格確認も必要とする。ICTは、関心ゾーンにおける内部構造ブレイク（iBOS）、明確な拒否反応、ローソク足行動の観察を推奨する。確認後、重要なリトレースメントレベルの下方または上方にストップを置き、将来の流動性に基づくターゲットを設定してエントリー可能。これにより機関投資家の市場行動に沿った構造化された取引が実現する。





本エキスパートは複数の指標を基盤としており、主要なものは開発者が独自に作成・最適化した独自の指標である。