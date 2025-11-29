DUO Gold BitCoin ict optimal

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Cet Expert Advisor a été conçu, développé et optimisé spécialement pour votre usage personnel.





Il s'agit d'un puissant Expert Advisor (EA) pour profiter des meilleures et plus grandes opportunités sur le symbole GOLD or BITCOIN, dans toutes les phases de la tendance, du début à la fin, sur l'échelle de temps H1 et sur la plateforme MT5.

Précision, performance et cohérence impressionnantes dans les backtests des 3 dernières années.

L'EA fonctionne comme un chasseur, un sniper, analysant le mouvement du prix, sa force et sa tendance, attendant patiemment les meilleures opportunités pour faire son travail avec une extrême précision.

L'EA est basé sur les stratégies ICT OPTIMAL TRADING ENTRY et utilise également de nombreux indicateurs natifs et propriétaires.





Caractéristiques principales :

Cet EA analyse en permanence l'évolution des prix et lorsqu'il identifie les meilleures opportunités, il envoie un ordre limité unique, ouvrant ainsi une position.

Chaque position a un Take Profit (TP) fixe et un Stop Loss (SL) fixe définis dès le départ.

Le lot est également calculé et déterminé automatiquement à partir des données d'entrée.

Sécurité permanente : Cet EA est très SÛR, il n'utilise PAS les stratégies Grid, Martingale ou Hedge. Tous les trades n'ont qu'une seule entrée par trade et sont protégés par un stop loss dur.

Cet EA est très RESILIENT aux NOUVELLES à fort impact (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou à tout autre mouvement de prix brusque. Vous n'avez rien à faire, l'EA se protège tout seul.





Trois modes de fonctionnement :



Lot fixe : vous pouvez saisir le lot fixe souhaité dans les champs de saisie.

Bénéfice fixe : vous pouvez saisir le montant du bénéfice souhaité en USD dans les champs de saisie. Ce montant sera fixe et le lot sera calculé automatiquement.

AutoLot : vous pouvez saisir le pourcentage du solde qui sera utilisé comme bénéfice cible dans les champs de saisie.





Comment l'installer :

Téléchargez cet EA, Assurez-vous que toutes les paires (GOLD or BITCOIN) sont dans le Market Watch (Ctrl+M), Ayez le graphique (GOLD or BITCOIN) sur l'échelle de temps H1, Placez cet EA sur le graphique (GOLD or BITCOIN), Vérifiez et ajustez les paramètres comme indiqué ci-dessous, Cliquez sur OK pour activer, C'est fait !





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Si vous voulez personnaliser, il y a ces paramètres :

[#01] Nombre magique,

[#02] Mode de fonctionnement (lot fixe ou profit fixe ou AutoLot),

--- Si [#02] est Lot fixe,

--- Si [#02] est Profit fixe (USD),

--- Si [#02] est AutoLot,

[#06] Commentaire,

[#07] Suffixe.





Je m'engage à optimiser et à améliorer continuellement tous mes EAs afin de vous offrir, ainsi qu'à moi, la meilleure expérience de trading possible. Vous recevrez toutes les mises à jour gratuitement et j'ajouterai également de nouvelles fonctionnalités à l'EA en fonction des suggestions de mes clients.





La stratégie principale de cet expert est - ICT Optimal Trading Entry (OTE) - by Michael J. Huddleston





La technique « Optimal Trading Entry » (OTE), développée par ICT (Inner Circle Trader), est une méthode d'entrée conçue pour identifier les points de retournement hautement probables au sein d'une structure de prix déjà établie. Elle repose principalement sur l'utilisation précise des retracements de Fibonacci, combinée à des concepts tels que le déplacement des prix, la liquidité et l'atténuation, offrant aux traders un moyen objectif de trouver des entrées efficaces avec d'excellents ratios risque/récompense.





STRUCTURE DE RETRACEMENT IDÉALE

L'OTE repose sur l'idée qu'après un mouvement directionnel important, le prix a tendance à revenir vers des zones spécifiques avant de poursuivre sa trajectoire prédominante. La zone comprise entre les niveaux de retracement de Fibonacci de 62 % et 79 % est considérée comme le point d'entrée optimal, car elle concentre les zones communes de liquidité et d'atténuation laissées par les acteurs institutionnels. Cette fenêtre offre un équilibre entre sécurité et efficacité, permettant aux traders d'opérer avec des stops serrés et des objectifs larges.





LIQUIDITÉ ET DÉSÉQUILIBRE DANS LE CONTEXTE DE L'OTE

Pour que l'OTE soit validée, l'ICT souligne l'importance d'analyser les flux de liquidité. Le prix cherche souvent à balayer les hauts ou les bas précédents avant de s'inverser dans la zone OTE, créant ainsi un environnement favorable aux entrées. En outre, les traders doivent observer les déséquilibres ou les écarts de juste valeur, qui ont tendance à être revisités pendant le recul, ce qui confirme davantage que le prix se repositionne pour reprendre sa tendance principale.





CONFIRMATION ET EXÉCUTION DE L'ENTRÉE

L'exécution d'un OTE ne repose pas uniquement sur le retracement ; elle nécessite également des confirmations de prix indiquant un renversement imminent. L'ICT suggère de surveiller les ruptures internes de structure (iBOS), les rejets clairs et le comportement des chandeliers dans la zone d'intérêt. Une fois confirmée, l'entrée peut être effectuée avec un stop placé en dessous ou au-dessus du niveau de retracement critique et des objectifs basés sur la liquidité future, ce qui permet des transactions structurées alignées sur le comportement du marché institutionnel.





Cet expert utilise également un panier d'indicateurs comme base, le principal étant un indicateur unique et exclusif, créé et optimisé par le développeur.