Spartan Forex Sword expert mt5 gbpusd
- Experten
- Damiem Marchand De Campos
- Version: 10.0
- Aktualisiert: 12 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert.
Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im GBPUSD-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform.
Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre.
Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preisbewegung, ihre Stärke und den Trend analysiert und geduldig auf die besten Gelegenheiten wartet, um seine Arbeit mit äußerster Präzision zu erledigen.
Der EA basiert auf den ICT INNER CIRCLE TRADING-Strategien und verwendet auch viele eigene und proprietäre Indikatoren.
LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247
LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242
Hauptmerkmale:
Dieser EA analysiert kontinuierlich die Kursbewegungen, und wenn er die besten Gelegenheiten erkennt, sendet er eine einzige limitierte Order und eröffnet damit eine Position.
Jede Position hat von Anfang an einen festen Take Profit (TP) und einen festen Stop Loss (SL).
Das Lot wird ebenfalls automatisch aus den Eingaben berechnet und festgelegt.
Immer sicher: Dieser EA ist sehr SICHER, er verwendet KEINE Grid-, Martingale- oder Hedge-Strategien. Alle Trades haben nur einen Eintrag pro Trade und sind durch einen harten Stop-Loss geschützt.
Dieser EA ist seine sehr starke RESILIENT auf High-Impact NEWS (FOMC, FED, Payroll, EZB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA oder RBNZ) oder jede andere abrupte Preisbewegungen. Sie brauchen nichts zu tun, der EA schützt sich selbst.
Drei Betriebsmodi:
Feste Lotgröße: Sie können die gewünschte feste Lotgröße in die Eingabefelder eingeben.
Fester Gewinn: Sie können den gewünschten Gewinnbetrag in USD in die Eingabefelder eingeben. Dieser Betrag wird festgesetzt und die Lotgröße wird automatisch berechnet.
AutoLot: Sie können den Prozentsatz des Guthabens, der als Zielgewinn verwendet werden soll, in die Eingabefelder eingeben.
Wie zu installieren:
- Laden Sie diesen EA herunter,
- Stellen Sie sicher, dass alle Paare (GBPUSD) in der Marktbeobachtung sind (Strg+M),
- Stellen Sie den (GBPUSD) Chart auf den H1-Zeitrahmen,
- Platzieren Sie diesen EA auf dem (GBPUSD) Chart,
- Überprüfen Sie die Parameter und passen Sie sie wie unten gezeigt an,
- Klicken Sie zum Aktivieren auf OK,
- Geschafft!
INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Wenn Sie den EA anpassen möchten, gibt es diese Parameter:
- [#01] Magische Zahl,
- [#02] Betriebsmodus (Feste Lotgröße oder Fester Gewinn oder AutoLot),
- --- Wenn [#02] Fixed Lot ist,
- --- Wenn [#02] Fixed Profit (USD) ist,
- --- Wenn [#02] AutoLot ist,
- [#06] Kommentar,
- [#07] Suffix,
- [#08] Maximale Positionen Anzahl (1 oder 2),
- [#09] Strategie Nr. 1 (Ein oder Aus),
- [#10] Strategie Nr. 2 (Ein oder Aus).
Ich bin bestrebt, alle meine EAs ständig zu optimieren und zu verbessern, um Ihnen und mir die bestmögliche Handelserfahrung zu bieten. Sie erhalten alle UPDATES KOSTENLOS und ich füge dem EA auch neue Funktionen hinzu, die auf Kundenvorschlägen basieren.
Die Hauptstrategie dieses Experten ist - ICT INNER CIRCLE TRADING - von Michael J. Huddleston
Die ICT-Strategie ist eine strukturierte Methode für den Devisenhandel, die die technische Analyse mit dem Schwerpunkt auf dem Marktverhalten verbindet. Bei dieser Strategie sucht der Experte nach wichtigen Kursniveaus und Mustern, die potenzielle Handelsmöglichkeiten signalisieren. In die Strategie fließen auch Kenntnisse über die Bewegungen des institutionellen Handels ein, was den Händlern hilft, zu antizipieren, wo sich die großen Akteure wahrscheinlich positionieren werden.
ICT ist ein ausgeklügelter Ansatz für den Devisenhandel, der die Handlungen großer institutioneller Marktteilnehmer abbildet und es Kleinanlegern ermöglicht, Marktbewegungen abzuschätzen, indem sie die von diesen Institutionen verwendeten Devisenhandelsstrategien lernen und nachahmen.
IKT-Strategien umfassen eine Reihe von Komponenten, die notwendig sind, um potenzielle Handelssituationen zu erkennen und das Marktverhalten zu prognostizieren. Diese Komponenten bilden zusammen mehrere Rahmen für Händler, darunter Orderblöcke, Fair-Value-Gaps, Liquiditätspools und vieles mehr.
Die ICT-Handelsstrategie umfasst eine Reihe von Konzepten: Marktstruktur, optimale Einstiegspunkte und die Bedeutung verschiedener Handelssitzungen.
FGV FAIR VALUE GAP
Die Fair Value Gap (FVG), auch bekannt als Ungleichgewicht, ist für die ICT-Devisenhandelsstrategie von entscheidender Bedeutung. Der Begriff bezieht sich auf eine Kurslücke, die durch ein Ungleichgewicht bei Käufen oder Verkäufen entsteht und oft zu einer starken Kursbewegung weg von ihrem fairen Wert führt. Diese Lücken werden in der Regel geschlossen, wenn der Markt ein Gleichgewicht anstrebt und den Händlern mögliche Ein- und Ausstiegsstrategien bietet.
OTE OPTIMALER HANDELSEINSTIEG
Der optimale Handelseinstieg ist eine weitere entscheidende Komponente der IKT-Strategie. Bei diesem Konzept geht es darum, die ausgeglichene Preisspanne zu ermitteln - eine Zone, die der Markt erneut testen wird, bevor er seinen Trend wieder aufnimmt. Diese Niveaus sind insofern wichtig, als sie für die institutionellen Teilnehmer von Bedeutung sind. Wenn der Kurs beispielsweise bei einem bestimmten Niveau einen Impuls auslöst, deutet dies darauf hin, dass ein umfangreicher Handel durchgeführt wurde oder dass wichtige Stop-Loss- oder Take-Profit-Aufträge ausgelöst wurden. Die Kurse kehren häufig zu diesen Impulspunkten zurück, was sie zu optimalen Einstiegspunkten macht.
OB ORDERBLÖCKE
Orderblöcke sind Angebots- und Nachfragezonen, in denen institutionelle Marktteilnehmer und private Händler große Aufträge platzieren. Da ein großer Auftrag eine starke Preisänderung verursachen kann, wird er in kleinere Auftragsblöcke aufgeteilt, die ausgeführt werden, wenn Gegenaufträge Liquidität ansammeln. Diese Schritte ermöglichen es institutionellen Händlern, einen großen Auftrag vollständig auszuführen, ohne den Preis wesentlich zu beeinflussen.
KILL ZONE
Kill Zones stellen einen bestimmten Zeitraum des Tages dar, in dem der Markt besonders wahrscheinlich bestimmte vorhersehbare Bewegungen aufweist. Zu diesen Zeiträumen gehören die Asian Session, die London Open und die New York Open.
Der Bereich der asiatischen Sitzung von 3:00 bis 12:00 Uhr (GMT+3) ist ein sehr wichtiger Zeitraum in der IKT-Strategie, weil er oft eine Marktkonsolidierung zeigt, die potenzielle Handelsmöglichkeiten für die volatileren Londoner und New Yorker Sitzungen schafft.
Die Londoner Eröffnung ist bekannt für ihre hohe Volatilität und die starken Kursbewegungen, insbesondere während der Londoner Eröffnungszone von 09:00 bis 12:00 Uhr (GMT +3).
Aus Sicht der Volumenanalyse ist die New Yorker Kill-Zone von 13:00 bis 16:00 Uhr GMT im Winter und von 12:00 bis 15:00 Uhr GMT im Sommer für USD-gepaarte Währungen und fast alle Märkte entscheidend.
Dieser Experte verwendet auch einen Korb von Indikatoren als Grundlage, wobei der Hauptindikator ein einzigartiger und exklusiver Indikator ist, der vom Entwickler erstellt und optimiert wurde.
Great EA. Adding autolot of balance to this EA would make it even better.