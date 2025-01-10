Spartan Forex Sword expert mt5 gbpusd

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert.

Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im GBPUSD-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preisbewegung, ihre Stärke und den Trend analysiert und geduldig auf die besten Gelegenheiten wartet, um seine Arbeit mit äußerster Präzision zu erledigen. Der EA basiert auf den ICT INNER CIRCLE TRADING-Strategien und verwendet auch viele eigene und proprietäre Indikatoren.

LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242



Hauptmerkmale: Dieser EA analysiert kontinuierlich die Kursbewegungen, und wenn er die besten Gelegenheiten erkennt, sendet er eine einzige limitierte Order und eröffnet damit eine Position. Jede Position hat von Anfang an einen festen Take Profit (TP) und einen festen Stop Loss (SL). Das Lot wird ebenfalls automatisch aus den Eingaben berechnet und festgelegt. Immer sicher: Dieser EA ist sehr SICHER, er verwendet KEINE Grid-, Martingale- oder Hedge-Strategien. Alle Trades haben nur einen Eintrag pro Trade und sind durch einen harten Stop-Loss geschützt. Dieser EA ist seine sehr starke RESILIENT auf High-Impact NEWS (FOMC, FED, Payroll, EZB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA oder RBNZ) oder jede andere abrupte Preisbewegungen. Sie brauchen nichts zu tun, der EA schützt sich selbst.

Drei Betriebsmodi:

Feste Lotgröße: Sie können die gewünschte feste Lotgröße in die Eingabefelder eingeben. Fester Gewinn: Sie können den gewünschten Gewinnbetrag in USD in die Eingabefelder eingeben. Dieser Betrag wird festgesetzt und die Lotgröße wird automatisch berechnet. AutoLot: Sie können den Prozentsatz des Guthabens, der als Zielgewinn verwendet werden soll, in die Eingabefelder eingeben.

Wie zu installieren: Laden Sie diesen EA herunter, Stellen Sie sicher, dass alle Paare (GBPUSD) in der Marktbeobachtung sind (Strg+M), Stellen Sie den (GBPUSD) Chart auf den H1-Zeitrahmen, Platzieren Sie diesen EA auf dem (GBPUSD) Chart, Überprüfen Sie die Parameter und passen Sie sie wie unten gezeigt an, Klicken Sie zum Aktivieren auf OK, Geschafft!

INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Wenn Sie den EA anpassen möchten, gibt es diese Parameter: [#01] Magische Zahl,

[#02] Betriebsmodus (Feste Lotgröße oder Fester Gewinn oder AutoLot),

--- Wenn [#02] Fixed Lot ist,

--- Wenn [#02] Fixed Profit (USD) ist,

--- Wenn [#02] AutoLot ist,

[#06] Kommentar,

[#07] Suffix,

[#08] Maximale Positionen Anzahl (1 oder 2),

[#09] Strategie Nr. 1 (Ein oder Aus),

[#10] Strategie Nr. 2 (Ein oder Aus).

Ich bin bestrebt, alle meine EAs ständig zu optimieren und zu verbessern, um Ihnen und mir die bestmögliche Handelserfahrung zu bieten. Sie erhalten alle UPDATES KOSTENLOS und ich füge dem EA auch neue Funktionen hinzu, die auf Kundenvorschlägen basieren.

