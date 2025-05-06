ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert.





Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im EURJPY-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform.

Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre.

Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preisbewegung, ihre Stärke und den Trend analysiert und geduldig auf die besten Gelegenheiten wartet, um seine Arbeit mit äußerster Präzision zu erledigen.

Der EA basiert auf den ICT KILLZONES-Strategien und verwendet auch viele eigene und proprietäre Indikatoren.





LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242





Hauptmerkmale:

Dieser EA analysiert kontinuierlich die Kursbewegungen, und wenn er die besten Gelegenheiten erkennt, sendet er eine einzige limitierte Order und eröffnet damit eine Position.

Jede Position hat von Anfang an einen festen Take Profit (TP) und einen festen Stop Loss (SL).

Das Lot wird ebenfalls automatisch aus den Eingaben berechnet und festgelegt.

Immer sicher: Dieser EA ist sehr SICHER, er verwendet KEINE Grid-, Martingale- oder Hedge-Strategien. Alle Trades haben nur einen Eintrag pro Trade und sind durch einen harten Stop-Loss geschützt.

Dieser EA ist seine sehr starke RESILIENT auf High-Impact NEWS (FOMC, FED, Payroll, EZB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA oder RBNZ) oder jede andere abrupte Preisbewegungen. Sie brauchen nichts zu tun, der EA schützt sich selbst.





Drei Betriebsmodi:



Feste Lotgröße: Sie können die gewünschte feste Lotgröße in die Eingabefelder eingeben.

Fester Gewinn: Sie können den gewünschten Gewinnbetrag in USD in die Eingabefelder eingeben. Dieser Betrag wird festgesetzt und die Lotgröße wird automatisch berechnet.

AutoLot: Sie können den Prozentsatz des Guthabens, der als Zielgewinn verwendet werden soll, in die Eingabefelder eingeben.





Wie zu installieren:

Wie zu installieren:

Laden Sie diesen EA herunter, Stellen Sie sicher, dass alle Paare (EURJPY) in der Marktbeobachtung sind (Strg+M), Stellen Sie den (EURJPY) Chart auf den H1-Zeitrahmen, Platzieren Sie diesen EA auf dem (EURJPY) Chart, Überprüfen Sie die Parameter und passen Sie sie wie unten gezeigt an, Klicken Sie zum Aktivieren auf OK, Geschafft!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Wenn Sie den EA anpassen möchten, gibt es diese Parameter:

[#01] Magische Zahl,

[#02] Betriebsmodus (Feste Lotgröße oder Fester Gewinn oder AutoLot),

--- Wenn [#02] Fixed Lot ist,

--- Wenn [#02] Fixed Profit (USD) ist,

--- Wenn [#02] AutoLot ist,

[#06] Kommentar,

[#07] Suffix,

[#08] Maximale Positionen Anzahl (1 oder 2),

[#09] Strategie Nr. 1 (Ein oder Aus),

[#10] Strategie Nr. 2 (Ein oder Aus).





Ich bin bestrebt, alle meine EAs ständig zu optimieren und zu verbessern, um Ihnen und mir die bestmögliche Handelserfahrung zu bieten. Sie erhalten alle UPDATES KOSTENLOS und ich füge dem EA auch neue Funktionen hinzu, die auf Kundenvorschlägen basieren.





Die Hauptstrategie dieses Experten ist - ICT (KILLZONES) - von Michael J. Huddleston





In der schnelllebigen Welt des Devisenhandels ist das Timing alles. Der Devisenmarkt ist zwar 24 Stunden am Tag geöffnet, aber nicht alle Stunden bieten die gleichen Handelsmöglichkeiten. Hier kommen die ICT Kill Zones Times ins Spiel. Forex Kill Zones sind die Zeiten, in denen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Handels-Setup bildet.

Diese strategischen Zeitrahmen können eine Welt der Möglichkeiten für Händler, die wissen, wie man sie zu nutzen eröffnen. In diesem Blog-Beitrag werden wir das Konzept der ICT Kill Zones ' Zeiten und wie sie zu High-Wahrscheinlichkeit Handel Setups und potenzielle Gewinne führen kann, zu erkunden.





DIE ICT ASIAN (KILLZONE)

Die asiatische Kill Zone ist die erste der strategischen Perioden auf dem Devisenmarkt. Sie ist besonders für Händler relevant, die mit den Währungspaaren Australischer Dollar, Neuseeländischer Dollar und Japanischer Yen handeln, da diese Märkte in dieser Zeit am aktivsten sind.

Das Besondere an der asiatischen Kill Zone ist die Volatilität, die von den Wirtschaftsnachrichten, die während dieser Sitzung veröffentlicht werden, bestimmt wird. Händler, die diese Nachrichten und ihre Auswirkungen auf den Markt im Auge behalten, können das Beste aus dieser Zeit herausholen.

Die asiatische Kill Zone des ICT findet zwischen 1:00 und 3:00 GMT statt.





DIE ICT LONDON (KILLZONE)

Die ICT London Kill Zone steht während der Londoner Handelssitzung im Mittelpunkt und verzeichnet im Vergleich zu anderen Sitzungen das höchste Auftragsvolumen. Es ist ein günstiger Zeitpunkt für diejenigen, die mit den Paaren EUR und GBP handeln. Vor allem die Londoner Eröffnung bietet Händlern oft die Möglichkeit, Positionen mit einem Gewinnpotenzial von 25 bis 50 Pips einzugehen.

Ein charakteristisches Merkmal der Londoner Kill Zone ist ihre Tendenz, in zinsbullischen Märkten das Tagestief und in bärischen Märkten das Tageshoch zu bilden.

Die Londoner Kill Zone der ICT tritt zwischen 7:00 und 10:00 Uhr GMT (Sommer) bzw. 8:00 und 11:00 Uhr GMT (Winter) auf.





DIE NEW YORK (KILLZONE)

Für Händler, die mit den wichtigsten Paaren in Verbindung mit dem Dollar-Index handeln, ist die New Yorker Kill Zone ein wichtiger Zeitrahmen, den es zu beobachten gilt.

Ähnlich wie bei anderen Kill Zones ergeben sich in diesem Zeitraum oft optimale Handelseinstiegsmuster, die potenzielle Gewinne von 20 bis 30 Pips für Scalp-Trades ermöglichen. Diese Zeit ist für die wichtigsten Paare günstig und profitiert von der Überschneidung mit der Londoner Sitzung, was sie zu einer goldenen Gelegenheit für Händler macht.

Die Londoner Kill Zone der ICT liegt zwischen 12:00 und 15:00 Uhr GMT (Sommer) bzw. 13:00 und 16:00 Uhr GMT (Winter).





Dieser Experte verwendet auch einen Korb von Indikatoren als Grundlage, wobei der Hauptindikator ein einzigartiger und exklusiver Indikator ist, der vom Entwickler erstellt und optimiert wurde.




