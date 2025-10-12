The Market Beast Dominator

5

Der Market Beast Dominator EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Forex-Markt entwickelt wurde.
Es basiert in erster Linie auf der Analyse der Marktstruktur und identifiziert wichtige strukturelle Verschiebungen wie Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH), um Richtungsvorgaben und präzise Einstiegszonen zu bestimmen.

Indem er sich darauf konzentriert, wie sich der Preis um strukturelle Bruchpunkte herum verhält, erfasst der EA Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit, die auf den institutionellen Auftragsfluss abgestimmt sind.
Darüber hinaus werden klassische Ausbruchsmuster berücksichtigt, um von impulsiven Marktbewegungen zu profitieren.

Diese einzigartige Kombination aus Marktstrukturlogik und Breakout-Bestätigung ermöglicht es dem EA, sich nahtlos sowohl an steigende als auch an fallende Marktbedingungen anzupassen.

🧩 Kernkonzept

Der EA bewertet die Marktbedingungen durch eine Kombination aus Multi-Timeframe-Strukturanalyse, Trendbestätigung und adaptiven Volatilitätsfiltern.
Trades werden automatisch ausgeführt, sobald alle strukturbasierten und Ausbruchsbedingungen übereinstimmen.
Das Risiko pro Position wird nach benutzerdefinierten Parametern berechnet, und das Gesamtengagement wird durch intelligente Stop-Loss- und Aktienschutzsysteme dynamisch gesteuert.

⚙️ Hauptmerkmale

  • Marktstruktur-Logik: Erkennt und reagiert auf Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH) Muster zur Richtungsbestimmung.

  • Erkennung von Umkehr- und Fortsetzungsmustern: Identifiziert strukturelle Umkehr- oder Fortsetzungs-Setups, die von BOS/CHOCH-Sequenzen abgeleitet sind.

  • Integration von klassischen Ausbruchsmustern: Bestätigt Ausbrüche über strukturelle Schlüsselebenen hinaus für stärkere Momentum-Einstiege.

  • Intelligenter Stop-Loss: Passt sich dynamisch an die aktuelle Struktur und Volatilität an.

  • Innovatives Trailing-Stop-System: Verwendet eine adaptive Trailing-Logik, um Gewinne zu sichern und gleichzeitig die Flexibilität zu bewahren.

  • Risikoprozentuale Positionsgrößenbestimmung: Berechnet automatisch die Losgröße auf der Grundlage eines gewählten Risikoprozentsatzes des Kontostands oder des Eigenkapitals.

  • Täglicher und aktienbasierter Schutz: Begrenzt die Gesamtverluste pro Tag oder pro Handelskorb, um ein diszipliniertes Engagement zu gewährleisten.

  • Optionaler Cost Averaging Modus: Ermöglicht ein korbartiges Handelsmanagement mit einer gemeinsamen Stop-Loss-Bedingung, falls gewünscht.

  • Flexible Symbol-Kompatibilität: Funktioniert mit allen Forex-Paaren und CFDs.
    Der Autor empfiehlt XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen für optimale Ergebnisse.

  • Anpassbare Risikoprofile: Benutzer können die Risiko- und Exposure-Einstellungen an ihren persönlichen Handelsstil anpassen.

🔍 Funktionsprinzip

  • Strukturauswertung: Analysiert BOS- und CHOCH-Ereignisse, um die Trendrichtung und potenzielle Wendepunkte zu bestimmen.
    Erkennt Umkehr- und Fortsetzungsmuster, die von strukturellen Verschiebungen abgeleitet sind, um Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden.

  • Trend-Bestätigung: Wendet zwei einstellbare gleitende Durchschnittsperioden (schnell und langsam) an, um die Trendausrichtung zu überprüfen.

  • Höherer Zeitrahmen-Filter: Fügt die Bestätigung aus einer höheren Periode (z. B. H4, D1) hinzu, um die Zuverlässigkeit der Signale zu erhöhen.

  • Handelsausführung: Eröffnet Trades nur, wenn strukturelle Signale, Ausbruchsbestätigung und Trendfilter aufeinander abgestimmt sind.

  • Dynamische Risikokontrolle: Passt die Positionsgröße, den Stop-Loss und den Trailing-Stop automatisch an das aktuelle Marktverhalten an.

  • Eigenkapitalschutz: Überwacht fortlaufend die täglichen und kumulativen Verlustschwellen, um einen übermäßigen Drawdown zu verhindern.

⚙️ Eingabeparameter Beschreibung

ALLGEMEINE EINGABEN

  • EAMagic: Eindeutige Kennung für das Handelsmanagement, die mehrere EAs auf demselben Konto ermöglicht.

  • Schwankungsbreite: Maximal zulässige Kursabweichung (in Punkten) während der Ausführung.

STRUKTUR & TREND EINGABEN

  • Schnelle Trendperiodenanalyse: Kürzere MA für die Erkennung kurzfristiger Verzerrungen.

  • Analyse der langsamen Trendperiode: Längerer MA für die Bestätigung des Haupttrends.

  • MA_HöhereZeitspanne: Definiert den höheren Zeitrahmen, der für die Bestätigung verwendet wird (z. B. H4, D1, W1).

RISIKO-EINGABEN

  • Risikoprozentsatz pro Handel (0,1 - 5,0): Prozentualer Anteil des Kontosaldos/Eigenkapitals, der pro Trade für die Lotberechnung riskiert wird.

  • Tägliches Verlustlimit (%): Maximaler Tagesverlust, bevor der Handel für den Tag gestoppt wird.

  • Stop-Loss für Korb verwenden: Ermöglicht das kollektive Stop-Loss-Management, wenn Cost Averaging aktiv ist.

  • Maximaler Aktienverlust in % für Korb: Definiert den zulässigen Gesamtverlust für gruppierte Trades.

HANDELSMANAGEMENT-EINGABEN

  • ErlaubeKauf: Aktivieren oder deaktivieren Sie Kaufpositionen.

  • AllowSell: Aktivieren oder Deaktivieren von Verkaufspositionen.

  • AllowCostAveraging: Aktivieren Sie das Cost-Averaging-Management im Basket-Stil.

📈 Live-Betrieb

Der EA wird unter Live-Marktbedingungen gehandelt.
Die Benutzer können seine verifizierte Leistung auf dem Myfxbook-Profil des Autors ("Fried") verfolgen.
Vergangene oder aktuelle Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Leistungen.

Empfohlene Verwendung

Dieses System ist ideal für Händler, die strukturierten, regelbasierten Handel auf der Grundlage von Marktstruktur- und Ausbruchsanalysen schätzen.
Vor dem Einsatz auf einem Live-Konto wird dringend empfohlen, das System in einer Demo-Umgebung zu testen, um die Risiko- und Konfigurationseinstellungen entsprechend den persönlichen Zielen feinabzustimmen.

⚠️ Wichtiger Hinweis

Dieser Expert Advisor kann keine Gewinne garantieren oder versprechen.
Die Leistung hängt von den Marktbedingungen, der Benutzerkonfiguration und der Risikomanagementdisziplin ab.
Es handelt sich um ein technisches Handelsinstrument zur Unterstützung einer systematischen Entscheidungsfindung in einer kontrollierten Umgebung.



Bewertungen 1
Jay Tolentino
68
Jay Tolentino 2025.12.01 14:35 
 

I’ve been running Market Beast Dominator on GOLD and the performance has been excellent so far. One of the best trend-based EAs I’ve used. It uses a clean SL and trailing stop approach without any nasty martingale or high-risk recovery systems. Works very well in trending markets, and risk management seems solid. The seller has also been very responsive and helpful with support—great communication and fast replies. Highly recommended!

