NOUX Forex Shield gbpjpy mt5 ict fgv

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert.





Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im GBPJPY-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform.

Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre.

Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preisbewegung, ihre Stärke und den Trend analysiert und geduldig auf die besten Gelegenheiten wartet, um seine Arbeit mit äußerster Präzision zu erledigen.

Der EA basiert auf den ICT FVG FAIR VALUE GAP-Strategien und verwendet auch viele eigene und proprietäre Indikatoren.





LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242





Hauptmerkmale:

Dieser EA analysiert kontinuierlich die Kursbewegungen, und wenn er die besten Gelegenheiten erkennt, sendet er eine einzige limitierte Order und eröffnet damit eine Position.

Jede Position hat ein festes Ziel und einen festen Stop Loss, die von Anfang an festgelegt werden.

Das Lot wird ebenfalls automatisch aus den Eingaben berechnet und festgelegt.

Immer sicher: Dieser EA ist sehr SICHER, er verwendet KEINE Grid-, Martingale- oder Hedge-Strategien. Alle Trades haben nur einen Eintrag pro Trade und sind durch einen harten Stop-Loss geschützt.

Dieser EA ist seine sehr starke RESILIENT auf High-Impact NEWS (FOMC, FED, Payroll, EZB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA oder RBNZ) oder jede andere abrupte Preisbewegungen. Sie brauchen nichts zu tun, der EA schützt sich selbst.





Drei Betriebsmodi:



Feste Lotgröße: Sie können die gewünschte feste Lotgröße in die Eingabefelder eingeben.

Fester Gewinn: Sie können den gewünschten Gewinnbetrag in USD in die Eingabefelder eingeben. Dieser Betrag wird festgesetzt und die Lotgröße wird automatisch berechnet.

AutoLot: Sie können den Prozentsatz des Guthabens, der als Zielgewinn verwendet werden soll, in die Eingabefelder eingeben.





Wie zu installieren:

Laden Sie diesen EA herunter, Stellen Sie sicher, dass alle Paare (GBPJPY) in der Marktbeobachtung sind (Strg+M), Stellen Sie den (GBPJPY) Chart auf den H1-Zeitrahmen, Platzieren Sie diesen EA auf dem (GBPJPY) Chart, Überprüfen Sie die Parameter und passen Sie sie wie unten gezeigt an, Klicken Sie zum Aktivieren auf OK, Geschafft!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Wenn Sie den EA anpassen möchten, gibt es diese Parameter:

[#01] Magische Zahl,

[#02] Betriebsmodus (Feste Lotgröße oder Fester Gewinn oder AutoLot),

--- Wenn [#02] Fixed Lot ist,

--- Wenn [#02] Fixed Profit (USD) ist,

--- Wenn [#02] AutoLot ist,

[#06] Kommentar,

[#07] Suffix,

[#08] Maximale Positionen Anzahl (1 oder 2),

[#09] Strategie Nr. 1 (Ein oder Aus),

[#10] Strategie Nr. 2 (Ein oder Aus).





Ich bin bestrebt, alle meine EAs ständig zu optimieren und zu verbessern, um Ihnen und mir die bestmögliche Handelserfahrung zu bieten. Sie erhalten alle UPDATES KOSTENLOS und ich füge dem EA auch neue Funktionen hinzu, die auf Kundenvorschlägen basieren.





Die Hauptstrategie dieses Experten lautet: ICT FVG FAIR VALUE GAP – von Michael J. Huddleston





Die ICT FVG (Fair Value Gap)-Technik, die im Rahmen der Inner Circle Trader (ICT)-Methodik entwickelt wurde, ist ein in der technischen Analyse weit verbreiteter Ansatz zur Identifizierung von Einstiegsmöglichkeiten auf der Grundlage von Liquiditätsungleichgewichten an den Finanzmärkten. Das Konzept des Fair Value Gap bezieht sich auf Bereiche im Chart, in denen es zu einer Diskrepanz zwischen Käufern und Verkäufern kommt, typischerweise nach starken Kursbewegungen, und die potenzielle Zonen von institutionellem Interesse und mögliche Trendumkehrungen oder -fortsetzungen aufzeigen.





IDENTIFIZIERUNG DES FAIR VALUE GAP

Der FVG wird identifiziert, wenn in einer Folge von drei aufeinanderfolgenden Kerzen eine „Lücke“ zwischen dem Hoch einer Kerze und dem Tief der nächsten Kerze besteht, ohne dass es zu einer Überschneidung kommt. Diese Lücke deutet auf ein Liquiditätsungleichgewicht hin, bei dem sich der Kurs schnell bewegt hat, ohne dass es zu einem ausreichenden Austausch zwischen Käufern und Verkäufern gekommen ist. Diese Bereiche werden als Zonen angesehen, in denen große Akteure wie Finanzinstitute zurückkehren könnten, um Liquidität zu suchen, was sie für die Analyse und strategische Einstiegsmöglichkeiten von entscheidender Bedeutung macht.





INSTITUTIONELLE ROLLE UND PREISUMKEHR

Eines der Kernprinzipien der ICT-Technik ist die Idee, dass der Markt von Institutionen angetrieben wird, die bestimmte Liquiditätsbereiche wie Fair Value Gaps anvisieren. Nach einer starken Bewegung kehrt der Preis oft zu diesen Lücken zurück, bevor er seinen Weg fortsetzt. Dies geschieht, weil institutionelle Orders während der anfänglichen Bewegung möglicherweise nicht vollständig ausgeführt wurden. Die Rückkehr zum FVG stellt einen Versuch dar, diese Orders zu „füllen“, was je nach Marktkontext Umkehr- oder Fortsetzungsmöglichkeiten bieten kann.





ZUSAMMENFLUSS MIT ANDEREN ICT-ANALYSEELEMENTEN

Um die Präzision von Eintritten auf Basis von FVGs zu erhöhen, wird die Technik häufig in Verbindung mit anderen ICT-Konzepten wie Liquidität, Breaker Blocks, Order Blocks und Marktstruktur eingesetzt. Das Vorhandensein eines FVG innerhalb einer Liquiditätszone oder in der Nähe eines Orderblocks erhöht die Wahrscheinlichkeit einer bedeutenden Preisreaktion erheblich. Darüber hinaus ist eine Multi-Timeframe-Analyse (Top-down) unerlässlich, um die Bedeutung der Lücke zu validieren und sicherzustellen, dass der Einstieg mit dem vorherrschenden Trend und den institutionellen Interessenzonen übereinstimmt.





Dieser Experte verwendet auch einen Korb von Indikatoren als Grundlage, wobei der wichtigste ein einzigartiger und exklusiver Indikator ist, der vom Entwickler erstellt und optimiert wurde.



