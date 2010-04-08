DUO Gold BitCoin ict optimal

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - 이 전문가 어드바이저는 사용자를 위해 특별히 설계, 개발 및 최적화되었습니다.





H1 차트주기와 MT5 플랫폼에서 추세의 시작부터 끝까지 모든 단계에서 GOLD or BITCOIN 심볼의 최고 및 최대 기회를 활용할 수 있는 강력한 EA(전문가 조언자)입니다.

지난 3년간 백테스트에서 인상적인 정확도, 성능 및 일관성을 보였습니다.

EA는 사냥꾼, 저격수처럼 가격 움직임, 강세 및 추세를 분석하고 인내심을 가지고 최고의 기회를 기다리며 매우 정확하게 작업을 수행합니다.

EA는 ICT OPTIMAL TRADING ENTRY 전략을 기반으로하며 많은 기본 및 독점 지표를 사용합니다.





주요 특징

이 EA는 가격 움직임을 지속적으로 분석하고 최적의 기회를 식별하면 단일 제한 주문을 전송하여 포지션을 개시합니다.

모든 포지션에는 처음부터 고정된 Take Profit (TP)과 고정된 Stop Loss (SL)이 설정되어 있습니다.

랏도 입력값에 따라 자동으로 계산되고 결정됩니다.

항상 보안: 이 EA는 매우 안전하며 그리드, 마틴 게일 또는 헤지 전략을 사용하지 않습니다. 모든 거래는 거래당 한 번만 진입할 수 있으며 하드 스톱로스로 보호됩니다.

이 EA는 영향력이 큰 뉴스(FOMC, FED, 급여, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA 또는 RBNZ) 또는 기타 급격한 가격 변동에 매우 탄력적입니다. EA가 알아서 보호하므로 사용자는 아무것도 할 필요가 없습니다.





세 가지 운영 모드:



고정 로트: 입력란에 원하는 고정 로트를 입력할 수 있습니다.

고정 수익: 입력란에 원하는 수익 금액(USD)을 입력할 수 있습니다. 이 금액은 고정되며, 로트는 자동으로 계산됩니다.

오토로트: 입력란에 목표 수익으로 사용될 잔고의 비율을 입력할 수 있습니다.





설치 방법:

이 EA를 다운로드합니다, 모든 쌍 (GOLD or BITCOIN) 이 종합시세(Ctrl+M)에 있는지 확인합니다, (GOLD or BITCOIN) 차트를 H1 주기로 설정합니다, 이 EA를 (GOLD or BITCOIN) 차트에 놓습니다, 아래 그림과 같이 매개변수를 확인하고 조정합니다, 확인을 클릭하여 활성화합니다, 완료!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - 사용자 지정하려는 경우 다음 매개 변수가 있습니다:

[#01] 매직 넘버,

[#02] 운영 모드 (고정 로트 또는 고정 이익 또는 자동 로트),

--- [#02]가 고정 로트인 경우,

--- [#02]가 고정 수익 (USD)인 경우,

--- [#02]가 자동 로트인 경우,

[#06] 댓글,

[#07] 접미사.





저는 여러분과 저에게 최상의 트레이딩 경험을 제공하기 위해 모든 EA를 지속적으로 최적화하고 개선하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 모든 업데이트는 무료로 제공되며 고객 제안에 따라 EA에 새로운 기능도 추가할 것입니다.





이 전문가의 주요 전략은 - ICT Optimal Trading Entry (OTE) - by Michael J. Huddleston





ICT(Inner Circle Trader)가 개발한 최적 거래 진입(OTE) 기법은 이미 형성된 가격 구조 내에서 높은 확률의 반전 지점을 식별하도록 설계된 진입 방법입니다. 이 기법은 주로 피보나치 되돌림의 정밀한 활용에 의존하며, 가격 변위, 유동성, 완화 등의 개념과 결합되어 트레이더에게 우수한 위험-보상 비율을 가진 효율적인 진입점을 객관적으로 찾는 방법을 제공합니다.





이상적인 되돌림 구조

OTE는 상당한 방향성 움직임 이후 가격이 주된 궤적을 계속하기 전에 특정 영역으로 되돌림되는 경향이 있다는 개념에 기반합니다. 62%와 79% 피보나치 되돌림 수준 사이의 영역은 기관 투자자들이 남긴 유동성과 완화 현상이 집중되는 최적 진입점으로 간주됩니다. 이 구간은 안전성과 효율성 사이의 균형을 제공하여 트레이더가 좁은 손절매와 넓은 목표가를 설정하며 거래할 수 있게 합니다.





OTE 맥락에서의 유동성과 불균형

OTE가 유효하려면 ICT는 유동성 흐름 분석의 중요성을 강조합니다. 가격은 OTE 구역에서 반전하기 전에 종종 이전 고점이나 저점을 재차 테스트하려 하며, 이는 진입에 유리한 환경을 조성합니다. 또한 트레이더는 조정 과정에서 재방문되는 경향이 있는 불균형 또는 공정 가치 격차를 관찰해야 하며, 이는 가격이 주요 추세를 재개하기 위해 재조정되고 있음을 추가로 확인시켜 줍니다.





진입 확인 및 실행

OTE 실행은 단순히 되돌림에만 의존하지 않습니다. 임박한 반전을 시사하는 가격 확인 신호도 필요합니다. ICT는 관심 영역 내 구조 내부 돌파(iBOS), 명확한 거부 신호, 캔들스틱 패턴을 주시할 것을 제안합니다. 확인이 이루어지면, 진입은 중요한 되돌림 수준 아래 또는 위에 스탑을 설정하고 미래 유동성에 기반한 목표가를 설정하여 기관 시장 행동과 일치하는 구조화된 거래를 가능하게 합니다.





이 전문가는 또한 지표 바스켓을 기반으로 사용하며, 주요 지표는 개발자가 생성하고 최적화한 독점적이고 독특한 지표입니다.