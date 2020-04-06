DUO Gold BitCoin ict optimal

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования.


Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте GOLD or BITCOIN, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5.

Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года.

Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и тренд, терпеливо ожидая лучших возможностей, чтобы выполнить свою работу с предельной точностью.

Советник основан на стратегии ICT OPTIMAL TRADING ENTRY и использует множество собственных и запатентованных индикаторов.


Ключевые особенности:

Этот советник постоянно анализирует движение цены и, когда определяет наилучшие возможности, отправляет один ограниченный ордер, тем самым открывая позицию.

Каждая позиция имеет фиксированный Take Profit (TP) и фиксированный Stop Loss (SL), установленные с самого начала.

Лот также рассчитывается и определяется автоматически на основе входных данных.

Безопасность всегда: Этот советник очень безопасен, он НЕ использует стратегии Grid, Martingale или Hedge. Все сделки имеют только один вход на сделку и защищены жестким стоп-лоссом.

Этот советник очень устойчив к влиятельным новостям (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA или RBNZ) или любым другим резким движениям цены. Вам не нужно ничего делать, советник защищает себя сам.


Три режима работы:

Фиксированный лот: вы можете ввести желаемый фиксированный лот в поля ввода.

Фиксированная прибыль: вы можете ввести желаемую сумму прибыли в долларах США в поля ввода. Эта сумма будет фиксированной, а лот будет рассчитываться автоматически.

AutoLot: вы можете ввести процент от баланса, который будет использоваться в качестве целевой прибыли, в поля ввода.


Как установить:

  1. Скачайте данный советник,
  2. Убедитесь, что все пары (GOLD or BITCOIN) находятся в Market Watch (Ctrl+M),
  3. Расположите график (GOLD or BITCOIN) на таймфрейме H1,
  4. Поместите этот советник на график (GOLD or BITCOIN),
  5. Проверьте и настройте параметры, как показано ниже,
  6. Нажмите OK для активации,
  7. Готово!


    INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Если вы хотите настроить, есть следующие параметры:

    • [#01] Магическое число,
    • [#02] Режим работы (Фиксированный лот или Фиксированная прибыль или Автолот),
    •   ---   Если [#02] — фиксированный лот,
    •   ---   Если [#02] — фиксированная прибыль (USD),
    •   ---   Если [#02] — AutoLot,
    • [#06] Комментарий,
    • [#07] Суффикс.


    Я постоянно оптимизирую и улучшаю все свои советники, чтобы предоставить вам и мне наилучший возможный торговый опыт. Вы будете получать все обновления БЕСПЛАТНО, а также я буду добавлять новые функции в советник на основе предложений клиентов.


    Основная стратегия этого эксперта заключается в следующем - ICT Optimal Trading Entry (OTE) - by Michael J. Huddleston


    Техника Optimal Trading Entry (OTE), разработанная ICT (Inner Circle Trader), представляет собой метод входа, предназначенный для выявления точек разворота с высокой вероятностью в рамках уже сформировавшейся ценовой структуры. Она основывается в первую очередь на точном использовании коррекций Фибоначчи в сочетании с такими концепциями, как смещение цены, ликвидность и смягчение, предлагая трейдерам объективный способ нахождения эффективных точек входа с отличным соотношением риска и прибыли.


    ИДЕАЛЬНАЯ СТРУКТУРА КОРРЕКЦИИ

    OTE основана на идее, что после значительного направленного движения цена имеет тенденцию откатываться к определенным областям, прежде чем продолжить свою преобладающую траекторию. Зона между уровнями коррекции Фибоначчи 62% и 79% считается оптимальной точкой входа, поскольку в ней сосредоточены общие области ликвидности и смягчения, оставленные институциональными игроками. Это окно обеспечивает баланс между безопасностью и эффективностью, позволяя трейдерам работать с узкими стопами и широкими целями.


    ЛИКВИДНОСТЬ И ДИСБАЛАНС В КОНТЕКСТЕ OTE

    Для подтверждения OTE ICT подчеркивает важность анализа потока ликвидности. Цена часто стремится преодолеть предыдущие максимумы или минимумы, прежде чем развернуться в зоне OTE, создавая благоприятные условия для входа. Кроме того, трейдеры должны наблюдать за дисбалансами или разрывами справедливой стоимости, которые, как правило, повторяются во время отката, служа дополнительным подтверждением того, что цена перепозиционируется, чтобы возобновить свой основной тренд.


    ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ВХОДА

    Выполнение OTE не зависит исключительно от отката; оно также требует подтверждения цены, указывающего на предстоящий разворот. ICT предлагает следить за внутренними прорывами структуры (iBOS), явными отклонениями и поведением свечей в зоне интереса. После подтверждения вход может быть осуществлен со стопом, размещенным ниже или выше критического уровня отката, и целями, основанными на будущей ликвидности, что позволяет осуществлять структурированные сделки, согласованные с поведением институционального рынка.


    Этот эксперт также использует в качестве основы набор индикаторов, главным из которых является уникальный и эксклюзивный индикатор, созданный и оптимизированный разработчиком.

