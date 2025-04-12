THOR Forex Hammer usdjpy mt5 ict power of three

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert.





Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im USDJPY-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform.

Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre.

Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preisbewegung, ihre Stärke und den Trend analysiert und geduldig auf die besten Gelegenheiten wartet, um seine Arbeit mit äußerster Präzision zu erledigen.

Der EA basiert auf den ICT POWER OF THREE (PO3)-Strategien und verwendet auch viele eigene und proprietäre Indikatoren.





LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242





Hauptmerkmale:

Dieser EA analysiert kontinuierlich die Kursbewegungen, und wenn er die besten Gelegenheiten erkennt, sendet er eine einzige limitierte Order und eröffnet damit eine Position.

Jede Position hat von Anfang an einen festen Take Profit (TP) und einen festen Stop Loss (SL).

Das Lot wird ebenfalls automatisch aus den Eingaben berechnet und festgelegt.

Immer sicher: Dieser EA ist sehr SICHER, er verwendet KEINE Grid-, Martingale- oder Hedge-Strategien. Alle Trades haben nur einen Eintrag pro Trade und sind durch einen harten Stop-Loss geschützt.

Dieser EA ist seine sehr starke RESILIENT auf High-Impact NEWS (FOMC, FED, Payroll, EZB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA oder RBNZ) oder jede andere abrupte Preisbewegungen. Sie brauchen nichts zu tun, der EA schützt sich selbst.





Drei Betriebsmodi:



Feste Lotgröße: Sie können die gewünschte feste Lotgröße in die Eingabefelder eingeben.

Fester Gewinn: Sie können den gewünschten Gewinnbetrag in USD in die Eingabefelder eingeben. Dieser Betrag wird festgesetzt und die Lotgröße wird automatisch berechnet.

AutoLot: Sie können den Prozentsatz des Guthabens, der als Zielgewinn verwendet werden soll, in die Eingabefelder eingeben.





Wie zu installieren:

Laden Sie diesen EA herunter, Stellen Sie sicher, dass alle Paare (USDJPY) in der Marktbeobachtung sind (Strg+M), Stellen Sie den (USDJPY) Chart auf den H1-Zeitrahmen, Platzieren Sie diesen EA auf dem (USDJPY) Chart, Überprüfen Sie die Parameter und passen Sie sie wie unten gezeigt an, Klicken Sie zum Aktivieren auf OK, Geschafft!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Wenn Sie den EA anpassen möchten, gibt es diese Parameter:

[#01] Magische Zahl,

[#02] Betriebsmodus (Feste Lotgröße oder Fester Gewinn oder AutoLot),

--- Wenn [#02] Fixed Lot ist,

--- Wenn [#02] Fixed Profit (USD) ist,

--- Wenn [#02] AutoLot ist,

[#06] Kommentar,

[#07] Suffix.





Ich bin bestrebt, alle meine EAs ständig zu optimieren und zu verbessern, um Ihnen und mir die bestmögliche Handelserfahrung zu bieten. Sie erhalten alle UPDATES KOSTENLOS und ich füge dem EA auch neue Funktionen hinzu, die auf Kundenvorschlägen basieren.





Die Hauptstrategie dieses Experten ist - ICT POWER OF THREE (PO3) - von Michael J. Huddleston





Die ICT Power of 3 ist eine strategische Handelsmethode, die Händlern hilft, das Verhalten von „intelligentem Geld“ zu erkennen. Sie unterteilt die Marktbewegungen in drei verschiedene Phasen: Akkumulation, Manipulation und Distribution. Dieser Artikel befasst sich mit den Feinheiten der Power of 3-Strategie und ihrer praktischen Anwendung im Handel.

Die ICT Power of 3 (PO3) oder das AMD-Setup ist ein strategischer Handelsrahmen, der von Michael J. Huddleston entwickelt wurde, besser bekannt als der Inner Circle Trader. Dieser Ansatz dreht sich um drei kritische Phasen: Akkumulation, Manipulation und Distribution, die Händlern gemeinsam helfen, Marktbewegungen zu verstehen und zu antizipieren.





AKKUMULATIONSPHASE

Die Akkumulationsphase ist eine entscheidende Anfangsphase innerhalb der Power of 3 Handelsstrategie. Sie stellt einen Zeitraum dar, in dem institutionelle Anleger, die oft als „smart money“ bezeichnet werden, in aller Ruhe ihre Positionen in einem bestimmten Vermögenswert aufbauen. Diese Phase ist durch eine relativ geringe Volatilität und eine Seitwärtsbewegung der Kurse gekennzeichnet, die sich in der Regel in der Nähe wichtiger Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus bewegen.

Während der Akkumulationsphase bewegt sich der Markt in der Regel innerhalb eines engen Bandes, da große Marktteilnehmer nach und nach in den Vermögenswert einsteigen, ohne dessen Preis wesentlich zu erhöhen. Dieser stetige Erwerb spiegelt ihr Vertrauen in die künftige Wertsteigerung des Vermögenswerts wider. Um die Akkumulationsphase zu erkennen, muss man auf Anzeichen wie eine geringe Volatilität, eine Schwankungsbreite der Kurse und einen möglichen Anstieg des Handelsvolumens ohne größere Kursänderungen achten.

Diese Spanne dient insbesondere auch dazu, Einzelhändler auf beiden Seiten des Marktes zu fangen. Bei einer zinsbullischen Akkumulation beispielsweise, bei der der Kurs schließlich nach oben ausbricht, wird die Spanne zinsbullische Händler in die Falle locken, die von der Unterstützungsebene innerhalb der Spanne kaufen. Da diese Händler ihre Stop-Loss-Marke höchstwahrscheinlich unterhalb der Handelsspanne setzen werden, ebnet dies den Weg für die nächste Phase: die Manipulation der Liquidität.

Einige Händler werden jedoch auch eine Short-Position in dieser Spanne einnehmen, in der Erwartung, dass der Kurs weiter nach unten ausbrechen wird. Diese Händler heizen die später besprochene Distributionsphase an.





MANIPULATIONSPHASE

Die Manipulationsphase ist ein zentraler Bestandteil der ICT PO3 Handelsstrategie. Diese Phase ist durch bewusste Aktionen institutioneller Anleger gekennzeichnet, um Marktbedingungen zu schaffen, die Kleinanleger in die Irre führen und in die Falle locken. Sie folgt auf die Akkumulationsphase, in der Positionen aufgebaut werden, und geht der Distributionsphase voraus, in der diese Positionen realisiert werden.

So kann es beispielsweise in einem Aufwärtsmarkt nach einer Akkumulationsphase, in der sich die Kurse innerhalb einer Spanne stabilisiert haben, zu einem plötzlichen Rückgang kommen. Dieser Rückgang löst Stopp-Loss-Aufträge aus und veranlasst Kleinhändler zum Verkauf. Außerdem ermutigt er einige dazu, auf einen scheinbar bärischen Ausbruch zu setzen. Kluges Geld kauft diese Positionen dann zu niedrigeren Kursen und bereitet sich so auf die Ausschüttungsphase vor, in der sie die Kurse stark nach oben treiben.





AUSSCHÜTTUNGSPHASE

Die Ausschüttungsphase ist die letzte Phase der Power-of-3-Handelsstrategie, in der das clevere Geld beginnt, seine in der Akkumulationsphase aufgebauten Positionen abzustoßen. Diese Phase folgt auf die Manipulationsphase und ist durch starke Kursbewegungen in die der Manipulation entgegengesetzte Richtung gekennzeichnet.

In einem Aufwärtsmarkt beispielsweise beginnt das intelligente Geld, aggressiv zu kaufen, nachdem der Preis nach unten manipuliert worden ist, um Liquidität zu schaffen. Dieser Kaufdruck treibt den Preis stark nach oben und signalisiert den Beginn der Ausschüttungsphase. Händler können auf ein erhöhtes Volumen und einen Preisanstieg über frühere Widerstandsniveaus als Bestätigung achten.





Dieser Experte verwendet auch einen Korb von Indikatoren als Grundlage, wobei der Hauptindikator ein einzigartiger und exklusiver Indikator ist, der vom Entwickler erstellt und optimiert wurde.